Borlease ne zaman işlem görecek? BORLS halk arz borsada ne zaman işlem görecek?

Borlease Otomotiv ne zaman işlem görecek? BORLS halk arz borsada ne zaman işlem görecek? Geçen hafta halka arzı açıklanan Borlease Otomotiv'in talep toplama tarihleri ne zaman? Borlease Otomotiv A.Ş. borsada BORLS kodu ile işlem görecek. Borlease Otomotiv halka arzı hangi bankalarda var, kaç lot verir? Borlease katılım endeksine uygun mu, hisse fiyatı ve hisse kodu bilgileri...Borlease Otomotiv de 19 Ekim'de borsada işlem görmeye başlayacak. 'BORLS' kodlu paylar 25 lira 30 kuruştan işlem görecek.Borlease Otomotiv, Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) onayıyla 11-12-13 Ekim tarihleri arasında halka arzını gerçekleştirdi. Borlease halka arz sonuçları ise henüz açıklanmadı. Halka arz sonuçlarının 16 Ekim Pazartesi günü açıklanacağı tahmin ediliyorHalka arz izahnamesinde belirtildiği üzere satışa sunulacak payların %85'i yurt içi bireysel yatırımcılara, %15'i ise yurt içi kurumsal yatırımcılara tahsis edildi. Bireysel yatırımcılara satılan paylar eşit dağıtılacak olup katılımcı sayısına göre dağıtılabilecek olası pay miktarı şu şekilde hesaplandı:2 milyon katılımcı: 20 lot (505 TL)2,3 milyon katılımcı: 17 lot (439 TL)2,5 milyon katılımcı: 16 lot (404 TL)2,8 milyon katılımcı: 14 lot (361 TL)3,3 milyon katılımcı: 12 lot (306 TL)3,8 milyon katılımcı: 11 lot (266 TL)2013 yılında kurulan Borlease Otomotiv'in ana faaliyet konusu gerek sahibi olduğu gerekse üçüncü kişi ve kurumlardan temin ettiği her türlü motorlu ve motorsuz araçlarla uzun süreli operasyonel filo kiralama hizmeti ile kısa dönem araç kiralama hizmeti vermektir. Ayrıca şirket filo yönetim hizmeti, araç bakım ve tamir hizmeti, özmal araç yönetim hizmeti, yakıt yönetim hizmeti de sağlamaktadır.Şirket uzun dönem operasyonel kiralama hizmetini kendi markası ve adı altında verirken, günlük ve kısa süreli araç kiralama hizmetini ise global pazarda en değerli ilk 5 kiralama markasından birisi olan "Sixt Rent a Car" markasının Türkiye temsilcisi olan şirketin tam hakimiyete (100%) sahip olduğu bağlı ortaklığı Arti Seyahat aracılığıyla vermektedir. Bu sayede şirket sektörde kendisine yer edinmekte ve uzun süreli kiralama ile kısa süreli kiralama faaliyetleri arasında bir arti güç yaratmaya çalışmaktadır.Borlease Otomotiv hissesi 25,29 TL'den halka arz olacak.Borlease Otomotiv halka arz tarihi 11-12-13 Ekim olarak açıklandı. Halka arz için talep toplama süresi ise 3 gün oldu.Borlease Otomotiv hissesinin sembolü "(BORLS)" olacak.Borlease Otomotiv'in halka arz açıklık oranı 32,04%'tür. Toplamda 47 milyon adet lot dağıtılacaktır.Borlease Otomotiv, katılım endesine uygundur.Borlease Otomotiv halka arzının dağıtım şekli onaylı izahname yayınlandıktan sonra belli olacaktır.Borlease Otomotiv şirketinin 1 ana ortağı bulunmaktadır. Şirket paylarının 100%'ü Bor Holding'e aittir.2022 Hasılat: 1,7 Milyar TL2022 Brüt Kâr: 491,3 Milyon TL2021 Hasılat: 1,2 milyar TL2021 Brüt Kâr: 407,7 Milyon TL2020 Hasılat: 681,5 Milyon TL2020 Brüt Kâr: 235,1 Milyon TLŞirketin hasılatlar içerisinde yer alan ikinci el araç satışlarından elde edilen hasılat 2020, 2021 ve 2022 yılları itibariyle sırasıyla 34,1% ile 232.305.683 TL, 55,2% ile 713.758.669 TL ve 55,1% ile 985.054.502 TL olarak gerçekleşmiştir.2020, 2021 ve 2022 yıllarında meydana gelen Covid-19 pandemisi sonrası oluşan arz-talep dengesizliği ve döviz kurunda meydana gelen artış eğilimi, hem fiyatlar genel düzeyindeki artışa hem de araç fiyatlarında artışa sebep olmuştur.Şirketin satışlarının maliyeti ise 31.12.2020 tarihinde 446.396.596 TL olarak gerçekleşmiştir. 31.12.2021 tarihinde 98,3% artış ile 885.003.965 TL satış maliyetine ulaşırken 31.12.2022 tarihinde ise 46,7% artış ile 1.297.991.658 TL satış maliyeti gerçekleşmiştir.(Kaynak: Midas, Borlease Otomotiv Taslak İzahname)