Bitcoin, Ethereum, XRP ve Kripto Paralar Neden Düşüyor?

Finansal piyasalardaki bu zıt hareketler, yatırımcılar arasında artan bir belirsizliğe işaret ediyor.

Peki koşullar olumlu görünüyorken Bitcoin fiyatını durduran şey ne?

Bitcoin (BTC) bu ay yüzde dokuzdan fazla düşerek 100.000 dolarlık önemli psikolojik seviyenin altına indi.

Ethereum (ETH), Solana (SOL) ve Dogecoin (DOGE) gibi diğer büyük kripto paralar da yüzde 11 ile 20 arasında değer kaybetti.

Yalnızca Ripple'ın XRP'si "sadece" yüzde 7'lik düşüşle nispeten daha dirençli bir görünüm sergiledi.

Kripto piyasasının bu kadar kötü performans göstermesi dikkat çekici, çünkü son haftalarda ABD doları değer kaybediyordu.

Zayıflayan dolar normalde kripto paralar ve değerli metaller için destekleyici bir etki yaratır.

Ancak bu süreçte esas kazananlar altın ve gümüş oldu: Altın bu ay yüzde 4, gümüş ise yüzde 9 yükseldi.

Amberdata türev direktörü Greg Magadini'ye göre, son dönemdeki olumlu haberlerin büyük kısmı piyasada hâlihazırda fiyatlanmış durumda.

"Yatırımcılar, ABD hükümet bütçesi anlaşması ve faiz indirimi sinyallerinin ardından yıl sonu rallisi bekliyordu.

Ancak bu umut, sistem riskine yönelik endişeler nedeniyle şu anda zayıflıyor," diyor.

Magadini'ye göre kripto piyasasındaki düşüş, potansiyel bir kredi krizi riskine bağlı olabilir.

Özellikle 'Digital Asset Treasuries' (DAT'ler) olarak bilinen, borçlanarak kripto varlık alıp yöneten şirketler kırılgan kategoride görülüyor.

"Kredi piyasası donarsa, bu şirketlerin büyük kısmı borçlarını yeniden finanse edemez.

Bu durumda kriptolarını satmak zorunda kalırlar ve bu da zincirleme bir satış dalgası başlatabilir," diye açıklıyor Magadini.

"Bu durum özellikle son zirvelerde yüksek volatiliteye sahip altcoinlere yatırım yapan DAT'ler için daha büyük bir risk oluşturuyor."

Bu nedenle, stratejinizi gözden geçirip portföyünüzü koruyacak adımları şimdiden atmanız büyük avantaj sağlayabilir.