Beşiktaş'ta Negredo ve Pepe şoku!

Beşiktaş'ın Spor Toto Süper Lig'de Galatasaray ile oynadığı maçta sakatlanan Alvaro Negredo ve Pepe'den kötü haber geldi.Süper Lig'in bitimine 3 hafta kala Beşiktaş'ın golcü oyuncusu Alvaro Negredo'nun sezonu kapattığı ortaya çıktı. Alvaro Negredo Galatasaray ile oynanan maçın 35. dakikasında sakatlanırken, yerini Jeremain Lens'e bıraktı.Oyunda devam edemeyen bir diğer isim olan Pepe'nin de en az 2 hafta oynayamayacağı, bu nedenle de sezonun geri kalanında forma giymesinin beklenmediği ortaya çıktı.Beşiktaş, iki oyuncunun sakatlığı ile ilgili kısa bir açıklama da yaptı.''Futbol Takımımızın dün Galatasaray ile oynadığı maçta sakatlanan Alvaro Negredo'nun yapılan muayene ve çekilen MR sonucuna göre sol ayak bileğinde iç yan bağ (Deltoid ligament) yırtığı, Pepe'nin ise sol uyluk arka adele Biceps'te Tip 3A mikro yırtık ve kanama tespit edildi. Futbolcularımızın tedavisine başlandı.''Süper Lig'de sakatlık raporu;



•Negredo

•Pepe

•Caner Erkin

•Abdülkadir

•Onur Kıvrak

•Tolga Ciğerci

•Castillo

•Rodellaga

•Napoleone

•Nabil Dirar

•Gyan

•Ahmet Oğuz

•Serginho

•Eray Atasever

•Caner Osmanpaşa

•Henrique pic.twitter.com/oMy9h850lI



— Sporx (@sporx) 30 Nisan 2018

