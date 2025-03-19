Beşiktaş Galatasaray Derbi Maçı Hakemi Kim Olacak?

Galatasaray-Fenerbahçe derbisinde Slavko Vincic'in görev alması sonrası TFF'nin ligin kalan kısmı ve Türkiye Kupası'nda oynanacak derbiler için vereceği yabancı hakem kararı merak konusu olmuştu. Beşiktaş, Galatasaray derbisi için yabancı hakem talebinde bulunurken TFF'den konuya ilişkin açıklama geldi.Beşiktaş, 29 Mart'ta Süper Lig'de oynayacakları Galatasaray derbisi için yabancı hakem talebinde bulunmuştu.TFF Yönetim Kurulu Üyesi Zehra Neşe Kavak, Ekol TV'ye yaptığı açıklamada yabancı hakem konusu ile ilgili kararı milli aranın ardından vereceklerini açıkladı.Kavak açıklamasında, "Yabancı hakem konusunu Macaristan maçları sonrası yapacağımız ilk yönetim kurulu toplantısında karara bağlayacağız." ifadelerini kullandı.