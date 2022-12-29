Beşiktaş Adana Demirspor maçı İZLE, CANLI BJK maçı burada

BEŞİKTAŞ ADANA DEMİRSPOR MAÇI CANLI, TIKLA

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Süper Lig'in 16. haftasında Beşiktaş, sahasında Adana Demirspor'la karşı karşıya geliyor.

Vodafone Park Stadı'nda oynanacak karşılaşma saat 20:00'de başlayacak ve hakem Ali Şansalan yönetecek. Beşiktaş - Adana Demirspor maçını beIN Sports canlı yayınlayacak. Karşılaşmanın VAR hakemi ise Mustafa Öğretmenoğlu.

Ligde geride kalan 15 haftada Beşiktaş, 6 galibiyet ve 5 mağlubiyet elde ederek 23 puanla 7. sırada haftaya giriyor. Adana Demirspor ise 7 galibiyet 6 beraberlikle topladığı 27 puanla 4. sırada yer alıyor.

Beşiktaş'ta sakatlıkları bulunan Saiss ve Ghezzal'ın yanı sıra Montero da maç kadrosunda yer almayacak.

Konuk ekip Adana Demirspor'da ise eksik oyuncu bulunmuyor.

Mert, Rosier, Welinton, Talha, Masuaku, Souza, Gedson, Salih, Redmond, Weghorst, Cenk

Ertaç, Svensson, Samet, Semih, Rodrigues, Stambouli, Ndiaye, Belhanda, Akintola, Onyekuru, Emre

Siyah beyazlılar, Dünya Kupası arasından önce başladığı namağlup serisini hazırlık maçları ve Dünya Kupası arasının ardından oynadığı maçlarla devam ettirdi.

Son olarak 5 Kasım'daki Galatasaray maçında mağlubiyet yaşayan Beşiktaş, bu karşılaşmadan sonra oynadığı 5'i hazırlık olmak üzere 8 maçta 6 galibiyet 2 beraberlik aldı.

Bu istatistiğine rağmen Beşiktaş, ligde iki maçtır kazanamıyor.