Haber Tarihi: 23 Ocak 2023 17:55 - Güncelleme Tarihi: 23 Ocak 2023 17:55

Berat Gecesi ne zaman 2023? Berat Kandili ne zaman? (Diyanet)

2023 Berat Gecesi ne zaman, Berat Kandili ne zamani hangi güne denk geliyor soruları vatandaşlar tarafından merak edilmeye devam ediyor. Mübarek üç aylardan biri olarn Recep ayının başlaması ile kandil günleride ibaderlerini idrak edecek Müslümanlar tarafından araştırılıyor. Peki, Berat Gecesi ne zaman? İşte detaylar....

Berat Gecesi ne zaman 2023? Berat Kandili ne zaman? (Diyanet)
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Üç aylar içinde idrak edilecek kandil olan Berat Kandili'nin ne zaman olacağı merak ediliyor. Bu mübarek günün 2023 yılında ne zaman, hangi gün idrak edileceği araştırılıyor. Dini kaynaklarda rahmet, icabet ve takdir olarak isimlendirilen Berat gecesi, Müslümanlar tarafından heyecanla bekleniyor. Peki, 2023 Berat Kandili ne zaman?
Berat Kandili ne zaman 2023?

Berat Kandili'nin 2023 yılında ne zaman idrak edileceği merak ediliyor. Bu kandilin dini kaynaklarda rahmet, icabet, gufran ve takdir olarak isimlendirildiği biliniyor.

Kandil günlerinde ve üç aylarda; oruç tutma, Kur'an-ı Kerim okuma ve sadaka verme gibi ibadetlere daha çok yönelinmesi tavsiye ediliyor.
Üç aylar, 2023 yılında Receb ayının ilk günü olarak bilinen 23 Ocak günü başlayacak. İlk kandil olan Regaib Kandili 26 Ocak Perşembe gecesi gerçekleşecek.

Miraç Kandili 17 Şubat Cuma günü idrak ederken, Berat Kandili ise 6 Mart Pazartesi günü idrak edilecek.

Ramazan ayı ne zaman?

Şaban ayı 21 Şubat 2023 Salı günü itibariyle başlamış olacak. Ramazan ayı ise 23 Mart tarihinde başlayacak.

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