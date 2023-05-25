Haber Tarihi: 25 Mayıs 2023 09:43 - Güncelleme Tarihi: 25 Mayıs 2023 09:43

Benzine zam var mı? 25 Mayıs (bu gece) benzine, motorine, mazota zam var mı?

Benzine, motorine, mazota zam var mı? sorusu 25 Mayıs (bu gece) benzine zam gelecek iddiası sonrasında tekrar gündeme geldi. Benzin ve motorin fiyatları gelen zamların ardından pek çok sürücü tarafından araştırılıyor. Peki, bugün benzine, motorine, mazota zam var mı? İşte ayrıntıları

Benzine zam var mı? 25 Mayıs (bu gece) benzine, motorine, mazota zam var mı?
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Benzine zam var mı? 25 Mayıs 2023 benzine, motorine, mazota, LPG zam var mı? Mazota zam gelecek mi? Akaryakıt fiyatlarında son dakika gelişmeleri yakından takip ediliyor. Brent petrol fiyatı yeniden yükselişe geçti. Petrol fiyatlarında yaşanan artış sonrası benzin ve motorin fiyatları tekrar gündeme geldi. Akaryakıtta zam ya da indirim olup olmayacağı merak ediliyor. Peki, benzine zam ya da indirim var mı? İstanbul, Ankara, İzmir akaryakıt fiyatları ne kadar? İşte güncel benzin, mazot, LPG litre fiyatları... MOTORİNE ZAM VAR MI? 25 MAYIS (BU GECE)

Dolar kurundaki artış akaryakıt fiyatlarına yansıyor! Haftanın başında benzine gelen zam sonrasında haftanın son gününde de benzine zam geliyor!

Yarından itibaren geçerli olmak üzere benzine 75 kuruş zam geliyor. 

Motorinde ise herhangi bir fiyat değişikliği beklenmiyor.

 

BENZİN FİYATI 20 LİRAYI AŞTI

Güncel akaryakıt pompa fiyatlarına göre; zam sonrası benzinin litre fiyatı İstanbul'da yeniden 20 lirayı aştı.

İstanbul'da benzinin litre fiyatı 20,57 liraya, motorin litre fiyatı ise 19,33-19,39 liradan satılıyor.


25 MAYIS PERŞEMBE GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

İSTANBUL

Benzin: 20,58 TL
Motorin: 19.34 TL
LPG (Otogaz): 10.50 TL

ANKARA

Benzin: 20.94 TL
Motorin: 19.74 TL
LPG (Otogaz): 10.65 TL

İZMİR

Benzin: 20.93 TL
Motorin: 19.77 TL
LPG (Otogaz): 10.54 TL

Fiyatlar iller, ilçeler ve bayiler arasında farklılık gösteriyor.

AKARYAKIT FİYATLARI NASIL HESAPLANIYOR?

Türkiye'de benzin ve motorin fiyatları hesaplanırken; Gümrüksüz rafineri fiyatına ÖTV ve EPDK payının eklenmesiyle KDV hariç Rafineri satış fiyatı bulunuyor.

Gümrüksüz Rafineri Fiyatı hesaplanırken ise, Akdeniz-İtalyan piyasasında yayınlanan günlük CIF Akdeniz ürün fiyatları ve günlük Dolar kuru takip edilerek, belli bir fiyat değişim farkında gümrüksüz rafineri tavan satış fiyatı elde ediliyor.

 

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