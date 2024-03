bein sports 1 canlı izle, Beşiktaş Galatasaray maçı İZLE

BEŞİKTAŞ GALATASARAY DERBİ MAÇI CANLI TIKLA!

GALATASARAY'DA 2 EKSİK



Galatasaray'da sakatlıkları süren Hakim Ziyech ve Serge Aurier derbide forma giyemeyecek. Galatasaray'da Davinson Sanchez, Kaan Ayhan, Kerem Aktürkoğlu ve Sergio Oliveira ise müsabaka öncesi sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Bu futbolcular, karşılaşmada kart görmeleri durumunda Çaykur Rizespor mücadelesi öncesi cezalı duruma düşecek.



BURUK'UN DERBİ KARNESİ İYİ



Teknik direktör Okan Buruk, Galatasaray'ın başında büyük maçlardaki başarılı performansıyla dikkati çekiyor. Tecrübeli teknik adam, sarı-kırmızılı ekibin başında Beşiktaş, Fenerbahçe ve Trabzonspor ile 10 müsabakaya çıktı. Buruk, bu karşılaşmalarda 7 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 yenilgi yaşadı. Okan Buruk yönetimindeki "Cimbom", Beşiktaş derbilerinde 2 galibiyet ve 1 yenilgi gördü. İç sahadaki 2 derbiyi 2-1'lik skorla kazanan Buruk'un öğrencileri, Dolmabahçe'den ise 3-1'lin yenilgiyle ayrıldı.



ICARDI, BEŞİKTAŞ MAÇLARINDA GOLCÜ



Galatasaray'ın Arjantinli yıldızı Mauro Icardi, Beşiktaş'a karşı çıktığı tüm maçlarda gol sevinci yaşadı. Sarı-kırmızılı takımın geçen sezonki şampiyonluğunda en büyük pay sahibi oyunculardan olan Icardi, özellikle şampiyonluk yaşamış takımlarla yapılan maçlardaki golcü kimliğiyle dikkati çekti. Arjantinli futbolcu, ligde Beşiktaş, Fenerbahçe, Trabzonspor ve Başakşehir ile oynanan 13 karşılaşmada 13 kez topu filelere gönderdi. Icardi, forma giydiği 3 Beşiktaş maçında 5, 4 Başakşehir karşılaşmasında 3, 3 Trabzonspor müsabakasında 3, 3 Fenerbahçe derbisinde 2 kez ağları havalandırma başarısı gösterdi. Beşiktaş'ın mevcut kadrosunda ise tam 5 oyuncu Galatasaray'ın ağlarını havalandırdı. Bu oyuncular içinde 9 maçta 3 golü bulunan Cenk Tosun, ön plana çıktı. Cenk Tosun'u 1'er golle Alex-Oxlade Chamberlain, Rachid Ghezzal, Vincent Aboubakar ve Amir Hadziahmetovic izledi.



LİGDE 15 MAÇTIR KAYBETMİYOR



Galatasaray, Süper Lig'de son 15 müsabakada mağlubiyet yaşamadı. Sarı-kırmızılı ekip, ligin 12. haftasında Atakaş Hatayspor'a yenildikten sonra çıktığı müsabakalarda 13 galibiyet ve 2 beraberlik elde etti. Galatasaray, ayrıca ligde son 8 maçını kazanarak önemli bir galibiyet serisi yakaladı.



LİGİN EN İYİ SAVUNMA YAPAN TAKIMI



Sarı-kırmızılılar, Süper Lig'de bu sezon en iyi savunma yapan takım olarak dikkati çekiyor. Süper Lig'de çıktığı 27 maçta 57 gol atan Galatasaray, kalesinde ise sadece 15 gol gördü. Yaptığı maçların 14'ünde kalesini gole kapatan sarı-kırmızılı ekip, ligin en az gol yiyen takımı konumunda bulunuyor.



Beşiktaş-Galatasaray derbisinde gözler, iki takımın kalecilerinde olacak. Ligde yaptığı 27 müsabakada 72 puan toplayarak liderlik koltuğunda oturan Galatasaray, 46 puan elde ederek 4. sırada bulunan Beşiktaş ile karşılaşacak. Siyah-beyazlıların ev sahipliğinde Tüpraş Stadyumu'nda yapılacak derbi, şampiyonluk yarışında kritik bir dönemeç olarak görülüyor. Bu önemli karşılaşmada Beşiktaş'ta milli file bekçisi Mert Günok, Galatasaray'da ise Uruguaylı kaleci Fernando Muslera'nın forma giymesi bekleniyor. Beşiktaş'taki üçüncü sezonunu yaşayan 34 yaşındaki Mert ile Galatasaray'da 13. sezonunu geçiren 37 yaşındaki Muslera'nın derbide ortaya koyacağı performans, takımlarının alacağı sonuçta belirleyici olacak.



MERT GÜNOK FORMDA



Bu sezon 2 farklı file bekçisinin görev yaptığı Beşiktaş'ta Mert Günok, 22 maçla Süper Lig'de siyah-beyazlı formayı en fazla giyen kaleci oldu. Siyah-beyazlı takımda bu sezon Mert'in yanı sıra Ersin Destanoğlu 7 lig maçında süre aldı. Beşiktaş, Mert Günok'un kaleyi koruduğu lig karşılaşmalarında 11 galibiyet, 4 beraberlik ve 7 yenilgi yaşadı. Siyah-beyaz ekip, söz konusu müsabakalarda kalesinde 24 gol gördü. Mert, forma giydiği maçların 10'unda kalesini gole kapatmayı başardı. Tecrübeli file bekçisi, son 5 Süper Lig müsabakasında gol yemedi. Siyah-beyazlı ekip, Ersin Destanoğlu'nun kalede olduğu 7 mücadelede de 3 galibiyet, 4 yenilgi yaşadı. Ersin, söz konusu mücadelelerin 3'ünde kalesini gole kapatırken, diğer 4 karşılaşmada 7 gol yedi. Beşiktaş, Mert Günok'un 11'de başladığı devamında Ersin Destanoğlu'nun oyuna girdiği Yukatel Adana Demirspor maçını 4-2, Galatasaray derbisini 2-1 kaybetti. İki kaleci de Adana Demirspor mücadelesinde ikişer, Galatasaray derbisinde birer gol yedi.



GALATASARAY'A KARŞI 13 MAÇ



Tecrübeli file bekçisi, kariyerinde Galatasaray'a karşı 13 müsabakaya çıktı. Fenerbahçe, Bursaspor, İstanbul Başakşehir ve Beşiktaş formaları giyen Mert Günok, sarı-kırmızılılara karşı Süper Lig'de 10, TFF Süper Kupa'da ise 3 kez kaleyi korudu. Lig maçlarında ikişer galibiyet ve beraberlik ile 6 yenilgi yaşayan Mert, Süper Kupa'daki 3 karşılaşmadan üzgün ayrıldı. Mert, söz konusu lig müsabakalarında 16 gol yerken sadece 1 maçta kalesini gole kapatabildi. 34 yaşındaki file bekçisi, Süper Kupa'daki 3 mücadelede ise 5 gol yedi. Mert Günok, siyah-beyazlı formayla Galatasaray'a karşı yaptığı 1 galibiyet, 2 yenilgi gördü. Mert, tüm derbilerde gol yerken, topu 5 kez ağlarından çıkardı.



MUSLERA SADECE 1 MAÇ KAÇIRDI



Galatasaray'ın tecrübeli file bekçisi Fernando Muslera, bu sezon sadece 1 lig maçını kaçırdı. Sarı-kırmızılı ekibin fiilen çıktığı 27 müsabakanın 26'sında Muslera, 15 gol yedi. Uruguaylı futbolcu, süre aldığı müsabakaların 13'ünde kalesini gole kapattı. Muslera'nın sarı kart cezalısı olduğu 17. haftadaki VavaCars Fatih Karagümrük maçında kaleyi devralan Günay Güvenç ise 1-0'lık galibiyette kalesini gole kapattı.



DERBİLERDE ÇOK TECRÜBELİ



Galatasaray'a 2011-2012 sezonunda transfer olan Muslera, 13 sezonda toplam 55 derbi maçta görev aldı. Deneyimli file bekçisi, Beşiktaş ve Fenerbahçe derbilerinde 24 galibiyet, 16 beraberlik ve 15 mağlubiyet gördü. Söz konusu karşılaşmalarda rakiplerin 52 golüne engel olamayan Muslera, 22 derbide gol yememeyi başardı. Sarı-kırmızılı file bekçisi, Beşiktaş'a karşı 25'i Süper Lig, biri de TFF Süper Kupa'da olmak üzere 26 müsabakada kaleyi korudu. Galatasaray, bu maçlardan 13 galibiyet, 5 beraberlik ve 8 mağlubiyetle ayrıldı. Uruguaylı kaleci, siyah-beyazlı takım ile yapılan derbilerde 28 gol yerken, 9 mücadelede kalesini gole kapattı.





DERBİLERDE İÇ SAHA PERFORMANSI ÇOK İYİ

Beşiktaş-Galatasaray derbisi öncesinde siyah-beyazlı ekibin iç sahadaki performansı dikkati çekiyor. Süper Lig'in 28. haftasında Beşiktaş ile Galatasaray, 3 Mart Pazar günü Tüpraş Stadı'nda karşı karşıya gelecek. Beşiktaş, sahasında oynadığı 13 maçta 8 galibiyet, 2 beraberlik ve 3 mağlubiyet yaşadı. Deplasmandaki 14 karşılaşmada 6 galibiyet, 2 beraberlik ve 6 mağlubiyet yaşayan siyah-beyazlıların iç sahada daha etkili olduğu görülüyor. Sahasında bu sezonki 14 lig maçını da kazanan Galatasaray ise tüm puan kayıplarını deplasmanda yaşadı. Sarı-kırmızılılar rakip sahadaki 13 müsabakada 9 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 mağlubiyet gördü.



SAHASINDA 13 PUAN KAYBETTİ



Beşiktaş, bu sezon sahasında yaptığı müsabakalarda 13 puan kaybetti. Ligdeki 27 maçta 14 galibiyet, 4 beraberlik alan siyah beyazlılar, 9 karşılaşmadan da mağlubiyetle ayrıldı. Beşiktaş, bu performansıyla 46 puan elde etti. Süper Lig'de bu sezon sahasında 13 maça çıkan Beşiktaş, 8 galibiyet, 2 beraberlik ve 3 mağlubiyetle 26 puan toplayabildi. Siyah-beyazlılar, bu sezonki iç saha maçlarında 20 gol atarken, kalesindeki 11 gole engel olamadı.



TEK YENİLGİSİ DEPLASMANDA



Galatasaray, bu sezon sadece dış saha maçlarında puan kaybetti. Sarı-kırmızılılar, bu sezonki tek mağlubiyetini ligin 12. haftasında konuk olduğu Atakaş Hatayspor'a karşı yaşadı. Dış sahada ayrıca Mondihome Kayserispor, Fenerbahçe ve EMS Yapı Sivasspor ile berabere kalan "Cimbom" bunlar haricinde puan kaybetmedi. Galatasaray, 13 deplasman maçında 23 gol atarken sadece 5 gol yedi. Ayrıca sarı-kırmızılı ekip, dış saha performansına göre yapılan puan durumunda ikinci sırada yer alıyor.



GÖZLER GOLCÜLERDE



Derbi karşılaşmasında her iki takım, golcüleriyle sonuç almaya çalışacak. Bu sezon şampiyonluk yarışında geride kalan ancak Semih Kılıçsoy'a şans vererek 18 yaşında bir oyuncu kazanan Beşiktaş, derbide yine genç golcüsünden rakip fileleri havalandırmasını bekleyecek. Galatasaray'da ise gol krallığı yarışında ikinci sırada yer alan Mauro Icardi, derbide görevini yerine getirebilmek için ter dökecek.



SEMİH'İN HEDEFİ ÇİFT HANEYE ULAŞMAK



Ligin 17. haftasından itibaren düzenli olarak forma giymeye başlayan ve bu süre içinde 11 maç oynayan Semih Kılıçsoy, 9 golle siyah-beyazlı takımın en skorer ismi olarak öne çıktı. Bir gol daha atması halinde çift haneli sayılara ulaşacak Semih Kılıçoy, Beşiktaş'ta tecrübeli forvetler Cenk Tosun ve Vincent Aboubakar'ı geride bıraktı. Beşiktaş'taki ilk golüyle birlikte peş peşe 4 maçta rakip fileleri sarsan Semih, ligde son iki haftayı da boş geçmedi. Sakatlığı nedeniyle görev almadığı Sivasspor maçı sonrasında oynanan 4 maçta 4 gol atan siyah-beyazlı golcü, bu süreçte Trabzonspor (2), İstanbulspor ve Konyaspor ağlarını sarstı. Galatasaray müsabakası ayrıca Semih Kılıçsoy'un ilk derbisi olacak. Bu müsabakada gol atması halinde Semih de Galatasaray derbisinde skor üreten oyuncular arasında tarihteki yerini alacak. Beşiktaş'ta Semih Kılıçsoy'un ardından en golcü isimler arasında yer alan stoper Omar Colley ve tecrübeli forvet Cenk Tosun, 5'er kez rakip fileleri havalandırdı. Siyah-beyazlıların tecrübeli forvetlerinden olan ancak kadro dışı kalma ve sakatlık gibi problemler yaşayan Vincent Aboubakar'ın ise 4 golü bulunuyor. Kamerunlu oyuncu, ligin 8. haftasındaki İstanbulspor müsabakasında gol attıktan sonra 5 maçta görev alabilirken, skor üretemedi.



ICARDI SON HAFTALARDA SUSKUN



Galatasaray taraftarının en sevdiği oyuncuların başında gelen Arjantinli yıldız Mauro Icardi, Fenerbahçe derbisinde yaşadığı sakatlık sonrası oynadığı 6 maçta 2 gol atabildi. 14 golle Galatasaray'ın en golcü ismi olan Icardi, sakatlık sonrasında 3 maçta forma giyemezken, daha sonra görev aldığı müsabakalar arasında İstanbulspor ve MKE Ankaragücü maçlarında gol sevinci yaşadı. Galatasaray'da Icardi'yi 11 golle Kerem Aktürkoğlu ve 9 golle Wilfried Zaha takip ediyor. Tecrübeli orta saha Dries Mertens'in de 4 golü bulunuyor. Beşiktaş ile Galatasaray futbol takımları arasında 354 maçın geride kaldığı 99 yılı aşkın rekabette ilk golü Beşiktaşlı Refik Osman Top attı. Rekabetin ilk randevusu 22 Ağustos 1924 tarihinde Taksim Stadı'nda yapılan İstanbul Ligi maçını Beşiktaş 2-0 kazandı. Siyah-beyazlı takım adına ilk golü atan Refik Osman Top, derbi tarihine geçti. Galatasaray adına ilk golü ise 31 Temmuz 1925'te Taksim Stadı'nda yapılan ve sarı-kırmızılı takımın 6-2 kazandığı rekabetin ikinci müsabakasında Mehmet Leblebi kaydetti.





Beşiktaş ile Galatasaray arasındaki zorlu Süper Lig mücadelesi TRT Radyo 1'den canlı olarak dinlenilebilmektedir.TRT Radyo 1'in büyük illerdeki frekansları şu şekildedir: 95.6 İstanbul; 93.3 Ankara; 94.7 İzmir; 87.9 Bursa; 105.1 Adana . Tüm frekanslara buraya tıklayarak ulaşabilirsiniz.Beşiktaş ile Galatasaray, tarihlerinde 355. kez birbirlerine rakip olacak. Taksim Stadı'nda 22 Ağustos 1924'te Beşiktaş'ın 2-0'lık galibiyetiyle başlayan rekabette, geride kalan 354 maçın 126'sını Galatasaray, 114'ünü ise Beşiktaş kazandı. 114 karşılaşma ise beraberlikle sonuçlandı. Taraflar arasındaki 99 yılı aşkın rekabette sarı-kırmızılıların attığı 495 gole, siyah-beyazlılar 464 golle karşılık verdi.Galatasaray ile Beşiktaş arasında ligde yapılan 131 karşılaşmada sarı-kırmızılı takımın üstünlüğü bulunuyor. İki takımın Süper Lig'de karşı karşıya geldiği müsabakalarda Galatasaray 49, Beşiktaş ise 39 kez sahadan galibiyetle ayrıldı. Taraflar 43 müsabakada eşitliği bozamazken, sarı-kırmızılılar 161, siyah-beyazlılar ise 140 kez fileleri havalandırdı.Beşiktaş, 2016 yılında açılan Tüpraş Stadı'nda Galatasaray'a kurduğu üstünlükle dikkati çekiyor. İki takım arasında bu statta 24 Eylül 2016'da oynanan ilk derbi 2-2 beraberlikle sonuçlandı. Siyah-beyazlı takım, Dolmabahçe'de daha sonra yapılan 6 derbide de sahadan galibiyetle ayrıldı. Söz konusu 7 karşılaşmada Beşiktaş 14 kez fileleri havalandırırken, Galatasaray ise 4 gol atabildi. Siyah-beyazlılar, bu maçların tümünde gol sevinci yaşarken, sarı-kırmızılılar ise 4 müsabakada skor tabelasını değiştirmeyi başaramadı.Galatasaray, yenilenen Tüpraş Stadı açıldığı günden beri galibiyet alamıyor. Geride kalan sezonlarda iki ezeli rakip Tüpraş Stadı'nda 7 kez karşı karşıya geldi. Bu maçların 6'sını Beşiktaş kazanırken, 1 derbi ise beraberlikle sona erdi. 'Yeni Dolmabahçe'de rakibine büyük üstünlük kuran Beşiktaş, 4 maçta rakibinin gol sevinci yaşamasına izin vermezken her derbide gol atmayı başardı. Siyah-beyazlı ekip, bu süre içinde 14 gol atarken kalesinde 4 gol gördü.Yenilenen statta ilk kez 2016-2017 sezonunda karşı karşıya gelen iki ekip arasındaki derbide kazanan çıkmadı. Eren Derdiyok ve Bruma'nın golleriyle ilk yarıyı 2-0 önde bitiren Galatasaray'a siyah-beyazlılar, Marcelo ve Cenk Tosun'un golleriyle cevap verdi. Böylece ilk derbi 2-2 berabere tamamlandı. Bir sonraki sezon oynanan derbi ise Beşiktaş'ın 3-0 üstünlüğüyle sona erdi. Ev sahibi ekip, Galatasaray'a karşı yeni evindeki ilk galibiyetini Cenk Tosun, Dusko Tosic ve Alvaro Negredo'nun golleriyle kazandı. Beşiktaş daha sonra iç sahada oynanan iki maçı da 1-0'la kazandı 2018-2019 sezonundaki derbide ise sahneye çıkan isim Beşiktaşlı futbolcu Adem Ljajic oldu. Beşiktaş, Ljajic'in penaltıdan kaydettiği golle maçı kazanırken 2019-2020 sezonundaki galibiyet Umut Nayir'in golüyle geldi. 2020-2021 sezonunda Beşiktaş, Tüpraş'ta Galatasaray'ı 2-0'la geçti. Josef de Souza ve Georges-Kevin N'Koudou attığı gollerle Beşiktaş'ın 3 puanında pay sahibi oldu. Sonraki iki sezonda Galatasaray derbilerde ilk golü atıp öne geçse de Beşiktaş, Dolmabahçe'den galibiyetle ayrılmasını bildi. 2021-2022 sezonunda Galatasaray, Cicaldau'nun golüyle öne geçtiği müsabakayı Cyle Larin'in golleri sonrası kaybetti. 2022-2023 sezonunda Mauro Icardi'yle öne geçen sarı-kırmızılı takıma Romain Saiss, Amir Hadziahmetovic ve Vincent Aboubakar cevap vereren siyah-beyazlı ekip, 3 puana 3-1'lik skorla ulaştırdı.Süper Lig'de Beşiktaş'a konuk olacak Galatasaray'da önemli bir gelişme yaşandı. Kaya Temel'in haberine göre, sakatlığı bulunan Wilfried Zaha'nın durumuna sabah Florya'da son olarak bakıldı. Teknik ekip oyuncuyu riske etmeme kararı aldı. Zaha derbinin geniş kadrosuna dahil edilmeyecek. Galatasaray'da Hakim Ziyech, Serge Aurier ve Sergio Oliveira da Beşiktaş derbisinin kadrosunda yer almayacak.Galatasaray'da Beşiktaş ile oynanacak derbi öncesi flaş bir gelişme yaşandı. Sarı kırmızılı takımda Okan Buruk, yıldız isme derbi kadrosunda yer vermeyeceği belirtildi. Spor Gecesi Digital'den Haluk Yürekli'nin haberine göre; Galatasaray'ın Portekizli oyuncusu Sergio Oliveira, derbide kadroda olmayacak. Sergio Oliveira'nın Okan Buruk ile kupadaki VavaCars Fatih Karagümrük maçı sonrası soyunma odasında hafif bir gerginlik yaşadığı belirtildi. Tecrübeli oyuncunun konsantrasyon kaybı olmasına engel olmak için kadroya alınmayacağı ifade edildi. Ayrıca sezon sonuna kadar da kadroya girmesinin zor olduğu aktarıldı. Portekizli futbolcu, sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulundu. Oliveira, paylaşımında, "Her zaman takımımın yanındayım! Her zaman bana saygılarını ve desteklerini gösteren taraftarlarımın yanındayım. Bugün kazanalım ve İstanbul'u sarı-kırmızı yapalım" ifadelerini kullandı.Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında Fernando Santos'un ekibi Beşiktaş ile Okan Buruk'un yönetimindeki Galatasaray karşı karşıya gelecek. Tüpraş Stadı'nda oynanacak derbi, saat 19.00'da başlayacak. Karşılaşmayı hakem Halil Umut Meler yönetecek. Mücadelenin VAR hakemi ise Koray Gençerler olarak belirlendii.Süper Lig'de çıktığı 27 maçta 14 galibiyet, 4 beraberlik, 9 yenilgi yaşayan Beşiktaş, 46 puan ve averajla haftaya dördüncü sırada girdi. Ligin geride kalan bölümünde oynadığı müsabakaların 23'ünü kazanan, 3'ünde berabere kalan ve birinden mağlubiyetle ayrılan Galatasaray, hanesine yazdırdığı 72 puanla zirvede yer alıyor. Beşiktaş, ligin ilk yarısında deplasmanda oynadığı derbide Galatasaray'a 2-1 mağlup oldu.Mert Günok, Onur Bulut, Necip Uysal, Omar Colley, Arthur Masuaku, Al-Musrati, Salih Uçan, Milot Rashica, Ernest Muçi, Cenk Tosun, Semih Kılıçsoy.Fernando Muslera, Kaan Ayhan, Davinson Sanchez, Abdülkerim Bardakcı, Derrick Köhn, Lucas Torreira, Kerem Demirbay, Barış Alper Yılmaz, Dries Mertens, Kerem Aktürkoğlu, Mauro Icardi.Siyah-beyazlı ekipte 3 futbolcu, Galatasaray derbisinde forma giyemeyecek. Sakatlığı bulunan Tayfur Bingöl'ün yanı sıra sarı kart cezalısı Gedson Fernandes ile Bakhtiyor Zaynutdinov, kadroda yer almayacak.Beşiktaş'ta 6 futbolcu, Galatasaray derbisi öncesinde sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Siyah-beyazlılarda Necip Uysal, Jonas Svensson, Arthur Masuaku, Daniel Amartey, Semih Kılıçsoy ve Demir Ege Tıknaz, kart görmeleri halinde cezalı duruma düşecek ve Süper Lig'in 29. haftasında Gaziantep FK ile deplasmanda yapılacak karşılaşmada forma giyemeyecek.Beşiktaş, tüm kulvarlarda oynadığı son 6 müsabakada mağlup olmadı. Siyah-beyazlılar, ligde ve Türkiye Kupası'nda çıktığı bu karşılaşmalarda 5 galibiyet ve 1 beraberlik yaşadı. Portekizli teknik adam Fernando Santos yönetiminde ilk derbisine çıkacak Beşiktaş, son 4 resmi maçında ise kalesinde gol görmedi.Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında Beşiktaş'ın 3 Mart Pazar günü Galatasaray'ı konuk edeceği derbide toplam 11 futbolcu, görev verilmesi durumunda ilk kez iki ekip arasında yapılacak bir müsabakada forma giyecek. Siyah-beyazlıların sezon başından beri geniş kadrosunda yer alan Demir Ege Tıknaz, Semih Kılıçsoy ve Serkan Emrecan Terzi, görev verilmesi halinde ilk kez derbide forma giyecek. Ocak ayında Beşiktaş'a transfer olan Jonas Svensson, Joe Worrall, Al-Musrati ve Ernest Muçi de Fernando Santos'un kadro tercihine göre siyah-beyazlı takım adına ilk kez Galatasaray'a karşı maça çıkacak. Sarı-kırmızılılarda ise Serge Aurier, Eyüp Aydın, Derrick Köhn ve Carlos Vinicius, Okan Buruk tarafından tercih edilmesi durumunda derbide ilk kez mücadele edecek.Siyah-beyazlıların mevcut kadrosunda Galatasaray derbisine en fazla çıkan oyuncu Necip Uysal oldu. Beşiktaş'ta A takıma 2009-2010 sezonunda yükselen Necip Uysal, mevcut kadro içinde Galatasaray'a karşı en fazla maça çıkan isim konumunda. Tecrübeli oyuncu, sarı-kırmızılılara karşı 16 maçta görev aldı. Beşiktaş'taki 15. sezonunu geçiren Necip Uysal'ı 9 maçla Cenk Tosun, 5'er maçla Rachid Ghezzal ile Ersin Destanoğlu takip etti.Siyah-beyazlıların Kosovalı yıldızı Milot Rashica, teknik direktörünün görev vermesi halinde ikinci kez Galatasaray'a karşı oynayacak. Geçen seneyi Galatasaray'da kiralık geçiren ve 2023 yazında İngiltere ekibi Norwich City'den Beşiktaş'a transfer olan Milot Rashica, teknik direktör Fernando Santos'un görev vermesi durumunda eski takımı Galatasaray'a karşı ikinci kez forma giyecek. Ligin ilk yarısında 2-1 kaybettikleri karşılaşmada da oynayan Rashica, geçen sezon sarı-kırmızılı formayla 30 maçta 6 gol kaydetmişti. Sarı-kırmızılıların bir başka eski oyuncusu Gedson Fernandes ise sarı kart cezası sebebiyle müsabakada yer alamayacak.Galatasaray'ın kalecisi Fernando Muslera, sarı-kırmızılıların mevcut kadrosunda Beşiktaş derbisinin atmosferini en fazla yaşayan isim oldu. Sarı-kırmızılara İtalyan ekibi Lazio'dan 2011 yazında transfer olan Uruguaylı file bekçisi, ligde forma giydiği 25 Beşiktaş derbisinde 12 galibiyet, 5 beraberlik ve 8 mağlubiyet yaşadı. Öte yandan Kerem Aktürkoğlu, 6 kez siyah-beyazlı ekibe karşı sahada yer alırken, Victor Nelsson ve Barış Alper Yılmaz, bu derbide 4'er defa forma giydi.İki takım arasındaki rekabette Beşiktaş'ın efsane kaptanı "Baba" lakaplı Hakkı Yeten, 61 maçta 29 golle en skorer futbolcu unvanını elinde bulundururken, yine Beşiktaşlı Şeref Görkey, 63 maçta 26 golle ikinci sırada yer alıyor. Beşiktaş'ta ayrıca Feyyaz Uçar'ın 18 golü bulunuyor. Galatasaray'da ise Gündüz Kılıç, 31 maçta 21 golle Beşiktaş'a en fazla gol atan sarı-kırmızılı futbolcu. Galatasaray'da ayrıca Metin Oktay'ın 40 maçta 15 golü var.İki takım arasındaki rekabette bir maçta en çok gol atan futbolcu, sarı-kırmızılıların efsanelerinden Gündüz Kılıç. Galatasaraylı futbolcu, 30 Haziran 1940'ta Şeref Stadı'nda yapılan ve Galatasaray'ın 9-2 kazandığı tarihi maçta fileleri 5 kez havalandırarak, rekabetin bir maçta en çok gol atan ismi unvanını yıllardır kimseye bırakmadı. Ayrıca, Beşiktaşlı Hakkı Yeten, Şükrü Gülesin, Recep Adanır ve Feyyaz Uçar ile Galatasaraylı Mehmet Leblebi, Gündüz Kılıç, Eşref Aykaç, Süleyman Tekil, Saffet Sancaklı, Adrian Ilie ve Milan Baros, bir maçta 3'er gol atma başarısı gösterdi.Galatasaray ile Beşiktaş arasındaki maçlarda en farklı skor, 30 Haziran 1940 tarihinde yapılan milli küme karşılaşmasında elde edildi. Bu karşılaşmada Galatasaray, Beşiktaş'ı 9-2 yenme başarısı gösterdi. Sarı-kırmızılılar ayrıca, 18 Temmuz 1997'de TSYD Kupası'nda 6-0, 31 Temmuz 1925'te 6-2, 10 Kasım 1943 ve 6 Ağustos 1975'te aynı sonuçlarla 5-1, 10 Ağustos 1977'de 4-0'lık skorlarla sahadan galip ayrıldı. Beşiktaş ise rakibi karşısındaki en farklı skorlu galibiyetlerini 17 Mart 1933 ve 29 Aralık 1940'ta 5-0'lık skorlarla elde etti. Siyah-beyazlılar ayrıca, 14 Kasım 1945'te ve 28 Mart 1948'de de aynı skorlarla 5-1 galip geldi.Galatasaray ile Beşiktaş'ın 2007-2008 sezonunun ilk yarısında Ali Sami Yen Stadı'nda yaptıkları derbi müsabakası, tarihe geçti. Galatasaray'ın bir önceki sezondan kalan 5 maçlık cezası nedeniyle seyircisiz oynatılan karşılaşma, rekabetin 99 yılı aşkın tarihinde bir ilk olarak yerini aldı. Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle iki ekip, biri RAMS Park diğeri de Tüpraş Stadı'nda olmak üzere iki mücadeleyi taraftarsız oynadı.Rekabette en çok forma giyen oyuncuların başında Beşiktaşlı Şeref Görkey geliyor. Şeref Görkey, siyah-beyazlı forma altında 63 kez Galatasaray'a karşı forma giydi. İkinci sırayı 61 maçla yine Beşiktaşlı Hakkı Yeten alıyor.Rakipler arasında yapılan en gollü maçta, meşin yuvarlak toplam 11 kez ağlara gönderildi. Galatasaray'ın 30 Haziran 1940'ta 9-2 kazandığı karşılaşmada filelere giden toplam 11 gol, geride kalan 354 müsabaka içinde seri penaltılar dışında bir maçtaki en yüksek skor sayısı olarak tarihe geçti. Rekabette ayrıca, 30 Nisan 1949'daki Basın Kupası maçını 5-4 Galatasaray, 6 Kasım 1955'teki İstanbul Ligi maçını da 5-4 Beşiktaş kazandı, filelere toplam 9'ar gol gitti.Taraflar arasındaki maçlarda en gollü beraberlikler 4-4'lük skorlarla alındı. İki takım arasında 4 Ocak 1935'te Şeref Stadı'nda yapılan özel maç, 21 Kasım 1937'de Fenerbahçe Stadı'ndaki İstanbul Ligi karşılaşması, 11 Mayıs 1940'ta Taksim Stadı'nda yapılan Bahar Kupası müsabakası, 16 Haziran 1940'ta Şeref Stadı'ndaki Milli Küme maçı ve 26 Mayıs 1968'de Ali Sami Yen Stadı'nda yapılan lig derbisi 4-4 beraberlikle sonuçlandı.İki takım, 99 yılı aşkın rekabette bazı dönemlerde birbirlerine karşı üstünlük kurmakta zorlandı. Beşiktaş, 30 Mart 1975 ile 16 Eylül 1979 arasında Galatasaray ile yaptığı üst üste 17 maçta da galibiyet yüzü göremedi. Galatasaray ise 20 Kasım 1931 ile 21 Haziran 1936 arasında geçen 15 mücadelede rakibini yenemedi.Rekabette birçok futbolcu her iki takım formasını da giydi. Son dönemde hem Beşiktaş hem de Galatasaray'da forma giyen oyuncular arasında Ali Çoban, Mirsad Kovacevic (Mirsad Güneş), Saffet Sancaklı, Sergen Yalçın, Ahmet Yıldırım, Mehmet Aksu, Ayhan Akman, Emre Aşık, Adrian Ilie, Berkant Göktan, Okan Buruk, Mehmet Yozgatlı, Gökhan Zan, Serdar Özkan, Burak Yılmaz, Dany Nounkeu, Cenk Gönen, Caner Erkin, Ryan Babel, Gedson Fernandes, Milot Rashica ve Günay Güvenç bulunuyor.Süper Lig'de 2012-2013 sezonunun ikinci haftasında BJK İnönü Stadı'ndaki Beşiktaş-Galatasaray (3-3) maçı, aynı zamanda lig tarihinin en erken derbisi olarak kayıtlara geçti. 1959 yılında başlayan ligde bundan önce "Üç büyükler" arasındaki en erken derbi, 1981-1982 sezonunun üçüncü haftasında yine Beşiktaş ile Galatasaray arasında yapılmıştı.Galatasaray ile Beşiktaş arasında 2013-2014 sezonundaki maçta Süper Lig tarihinin seyirci rekoru kırıldı. Siyah-beyazlı takımın ev sahipliğinde, 22 Eylül 2013 tarihinde Atatürk Olimpiyat Stadı'nda yapılan derbiyi deplasman yasağı nedeniyle tamamı Beşiktaşlı 76 bin 127 biletli seyirci izledi ve bu rakam lig tarihinin seyirci rekoru olarak kayıtlara geçti. Süper Lig'in daha önceki seyirci rekoru, Fenerbahçe ile Galatasaray arasında 21 Eylül 2003'te yine Atatürk Olimpiyat Stadı'ndaki derbide 70 bin 125 kişiyle kırılmıştı.Beşiktaş ile Galatasaray arasında 2013-2014 sezonunun 5. haftasında seyirci rekorunun kırıldığı derbi, saha olayları nedeniyle yarıda kaldı. Atatürk Olimpiyat Stadı'nda 22 Eylül 2013 tarihinde Beşiktaş'ın ev sahipliğinde yapılan maçta siyah-beyazlılar, 18. dakikada Hugo Almeida'nın attığı golle devreyi 1-0 önde kapattı. Galatasaray, 59. ve 72. dakikalarda Didier Drogba'nın golleriyle 2-1 öne geçti. Maçta kaybolan süre oynanırken, Galatasaraylı Felipe Melo'nun 90+2. dakikada gördüğü kırmızı kartın ardından sahaya çok sayıda taraftar girdi. Bunun üzerine maçın hakemi Fırat Aydınus, kalan 2 dakikayı oynatmadan soyunma odasına gitti ve müsabakayı tatil etti. Türkiye Futbol Federasyonu, derbiyi 3-0 hükmen Galatasaray lehine tescil etti.