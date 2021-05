bein sport HD izle Gençlerbirliği Galatasaray CANLI İZLE

Süper Lig'in 39. haftasında Galatasaray, deplasmanda Gençlerbirliği ile karşı karşıya gelecek.

Eryaman Stadı'nda saat 20.30'da başlayacak müsabakayı hakem Halis Özkahya yönetecek. Mücadelede VAR hakemi olarak Abdülkadir Bitigen görev yapacak. Gençlerbirliği - Galatasaray maçını beIN Sports canlı yayınlayacak.

Kadrosunda kiralık 6 oyuncu bulunduran Galatasaray'da 12 futbolcunun sözleşmesi sezon sonunda bitiyor.⌛️



29 Mayıs'ta seçilecek başkan ve yönetim, minimum 25 Milyon € (249 milyon TL) maliyete sahip futbol takımını devralacak. [Sabah]https://t.co/beowAiOIR8



Süper Lig'de 36 maç oynayan Galatasaray, 22 galibiyet, 6 beraberlik ve 8 yenilgi sonucunda 72 puan topladı. Sarı-kırmızılı takım, Beşiktaş'ın 9, ikinci Fenerbahçe'nin 1 puan gerisinde 3. sırada.

Gençlerbirliği ise 36 karşılaşmanın 9'unu kazanırken, 8'inde berabere kaldı ve 19'unu kaybetti. Başkent ekibi, hanesinde yazdırdığı 35 puanla haftaya 20. sırada başladı.

İki takım arasında sezonun ilk yarısında İstanbul'da yapılan maçı, Galatasaray 6-0 kazandı.



Ev sahibi Gençlerbirliği'nde sakat ya da cezalı oyuncu bulunmuyor.

Galatasaray'da Fatih Öztürk, Oghenekaro Etebo, Christian Luyindama ile Valentine Ozornwafor maç kadrosunda yer almıyor.

Muslera, Şener, Donk, Marcao, Ömer, Taylan, Gedson, Emre Kılınç, Kerem Aktürkoğlu, Babel (Halil), Muhammed

Nordfeldt, Johansson, Arda, Diego, Halil İbrahim, (Polomat) Soner, Piris, Sio, (Sefa) Lima, Candeias, Stancu

Galatasaray ile Gençlerbirliği, Süper Lig'de 98. kez karşı karşıya gelecek.

İki takım arasında geride kalan 97 maçta sarı-kırmızılılar 54, kırmızı-siyahlılar 22 galibiyet elde etti. Taraflar 21 maçta ise eşitliği bozamadı.

Lig maçlarında Galatasaray'ın 170 golüne, Gençlerbirliği 101 golle yanıt verdi.

Galatasaray ile Gençlerbirliği arasında Ankara'da yapılan maçlarda galibiyet sayısında Galatasaray'ın 5 farkla üstünlüğü bulunuyor.

Başkentteki 48 lig maçında Galatasaray 20, Gençlerbirliği 15 galibiyet aldı, 13 karşılaşma da berabere sonuçlandı. Ankara'da Galatasaray 68 gol attı, Gençlerbirliği ise buna 58 golle karşılık verdi.





Galatasaray, Gençlerbirliği karşısında en farklı galibiyetlerini iki kez 6-0'lık skorlarla elde etti.

Sarı-kırmızılı takım, 1999-2000 sezonunun ikinci devresi ile bu sezonun ilk yarısındaki maçlarda rakibini 6-0'lık skorlarla mağlup etti.

Ankara temsilcisi ise Galatasaray karşısında 1960-1961 ve 1962-1963 sezonlarında 3-0 kazandı.

Galatasaray'da müsabaka öncesinde Arda Turan ve Oghenekaro Etebo da sarı kart ceza sınırında bulunuyor.

Eğer iki isim de bu maçta kart görürse Beşiktaş derbisinde sahada olamayacak.

Süper Lig'in 39. haftasında Gençlerbirliği ile Galatasaray karşı karşıya geliyor.İşte maçtan son dakika gelişmeleri...Gençlerbirliği ile Galatasaray arasındaki zorlu Süper Lig mücadelesi TRT Radyo 1'den canlı olarak dinlenilebilmektedir.TRT Radyo 1'in büyük illerdeki frekansları şu şekildedir: 95.6 İstanbul; 93.3 Ankara; 94.7 İzmir; 87.9 Bursa; 105.1 Adana . Tüm frekanslara buraya tıklayarak ulaşabilirsiniz.Artık sezonun bitmesine ve büyük sorunun cevabının ortaya çıkmasına sadece dört maç kaldı. Sezon boyunca inişli çıkışlı bir grafik sergileyen, arada sekiz maçlık galibiyet serisi de yaşayan, üç maç boyunca galibiyete hasret de kalan Galatasaray geri sayıma şampiyonluk potasında giriyor. Beşiktaş'ın altı, Fenerbahçe'nin ise bir puan gerisinde olan sarı kırmızılılarda Fatih Terim mücadeleyi son düdüğe kadar sürdüreceklerini açıkladıktan sonra oyuncularından da sezonu kendilerine yakışır şekilde noktalamalarını istedi. Tecrübeli teknik adam kalan final karşılaşmalarına takımını mental olarak hazırlarken son dört maçtan da galibiyet bekleğini belirtip ekledi; "Her maçımız final demiştik. Bu sezonun son 360 dakikası kaldı önümüzde. Her maçımızı kazanıp, bize yakışır şekilde bitirmeliyiz. Bu maçların biri lider durumundaki rakibimizle. Ligde sıralamanın her an değişebildiğini birçok defa gördük. Kazanalım bekleyelim. Sonuç olarak çıkalım işimizi en iyi şekilde yapalım, puan tablosunun nasıl şekilleneceğini göreceğiz." (Türkiye)Seçim tarihi 29 Mayıs olarak açıklanan Galatasaray'da adaylar listelerini 7 Mayıs'a kadar Divan Başkanlığı'na teslim etmek zorunda. Türkiye'de yasakların başlamasıyla Dernekler Masası'ndan kulübe gelecek son yazı bekleniyor. Yaşanan belirsizliğe rağmen Mustafa Cengiz mesaisine tam gaz devam ediyor. Kulüp çalışanlarının hepsi için izin kağıdı çıkaran Cengiz, başkanlığa devam etmeyi düşünüyor ve yeni liste hazırlıyor. Başkanın camiada ağırlığı bilinen eski yöneticilerden Haldun Üstünel ve Yiğit Şardan'ı ikna etmeye çalıştığı öğrenildi. Cengiz'in yeni yönetiminde Levent Karadeniz, Ömer Akad, Emir Otluoğlu ve Mehmet Bilen'in yer alması bekleniyor. Mevcut yönetimden Kaan Kançal, İlber Aydemir, Metin Karakaya ve Dilek Kutlu ile yola devam edeceği öngörülen Cengiz, artık Abdurrahim Albayrak ile birlikte hareket etmiyor.Bundesliga'da Schalke forması giyen Suat Serdar, Instagram hesabından Galatasaray'ın resmi hesabını takibe aldı. 24 yaşındaki orta saha oyuncusunun bu hareketi sarı-kırmızılı takımın taraftarlarını heyecanlandırdı. Suat Serdar'ın adı daha önce de sık sık Galatasaray ile anılmıştı. Suat Serdar'ın Schalke ile olan sözleşmesi 2022'ye kadar devam ediyor. Suat, 2018 yılında Mainz'den 11 milyon euro bonservisle Schalke'ye transfer olmuştu. Serdar, bu sezon çıktığı 25 maçta 2 gol ve 2 asistle takıma katkı yaptı. Suat Serdar'ın bu yaz takımdan ayrılması bekleniyor.Dursun Özbek'in 2017 yılında transfer ettiği oyuncular, teknik direktör Fatih Terim'le üst üste iki kere şampiyon olmuştu. O kadroyu dağıtan yeni Galatasaray Yönetimi, sırasıyla Ndiaye, Gomis, Rodrigues, Fernando ve Maicon'u sattı. Mariano ile yollarını ayırdı. Belhanda'nın da sözleşmesini feshetti. Sabah Gazetesi'nden Mehmet Özcan'ın haberine göre; Kalan son isim Sofiane Feghouli de yolun sonuna geldi. Bu sezon 30 maç sayısına ulaşamayan ve 2 gol, 4 asistle yetinen Feghouli'yi Fatih Terim ilk 11'de düşünmüyor. Trabzon maçında devre arasında oyundan alınınca sert tepki gösteren Cezayirli yıldızın bileti kesildi. Yakın arkadaşı Belhanda'nın ayrılığından sonra umursamaz tavırlarıyla dikkat çeken Feghouli, son Konyaspor maçında ısınma hareketleri sırasında eşofmanlarını bile çıkarmadı. Kulüp, 1 yıl sözleşmesi kalan 31 yaşındaki oyuncuyu bonservis talep etmeden göndermeye hazır. Yüzde 15 indirim konusunda anlaşamadığı yönetimden sonra teknik heyetle de sorunlar yaşamaya başlayan Feghouli, artık ayrılmaya sıcak bakıyor. Galatasaray kariyerinde 132 maça çıkan Feghouli, 29 gol atıp 27 asistle oynadı.Galatasaray'da seçim öncesinde belirsizlik sürse de, Fatih Terim ve ekibinin çalışmaları doğrultusunda yeni sezon planları yapılırken, transfer listesi de oluşturuluyor. İtalyan basını, Galatasaray'ın Parma forması giyen Hernani'yi de transfer listesine yazdığını ve oyuncuyu yaz aylarında kadrosuna katmak için çalışmalar yürüttüğünü yazdı. Serie A'da kalma ihtimali oldukça düşük olan Parma'nın birçok oyuncusuyla yollarını ayırabileceğinin belirtildiği haberde, Galatasaray'ın da Hernani'nin en ciddi talibi olduğu vurgulandı. Parma Sportif Direktörü Javier Ribalta da Serie B'ye düştükten sonra birçok oyuncuyla yollarını ayıracaklarını söylerken, "Kontratlara saygımız var ancak gitmesi gerekenler olacak. Yine de uzun vadeli planlarımız değişmiş değil" ifadelerini kullandı.Galatasaray, hem kendisinin hem de ligdeki diğer takımların kaderini belirleyecek 4 maçın ilkine bugün çıkacak. Gençlerbirliği sınavı alt sıraları yakından ilgilendirse de sarı-kırmızılıların şampiyonluk şansını sürdürmesi açısından da önemli Asıl sınav ise haftaya cumartesi günü. Galatasaray'ın Beşiktaş'ı ağırlayacağı derbi, belki de sezonun en önemli maçı. Aslan sezonu ilk 2'de bitirememesi durumunda hem prestij hem de büyük gelir kaybedecek. Bu kayıpların önüne geçmek için uğraşan en önemli isim Fatih Terim. Galatasaray Teknik Direktörü, kalan 4 maç öncesi takımını motive etmek için büyük çaba harcıyor. Son maçlarda sergilenen futbolun tatmin edici olmaması nedeniyle Terim'in oyuncularıyla ekstra motivasyon konuşmaları yaptığı ve konsantrasyon istediği belirtiliyor. Beşiktaş'ın kazanmasının ardından zirveyle arasında 9 puanlık fark olan sarı-kırmızılılar ligin sonu için kayıpsız 84 puan hedefi koydu. Sarı kırmızılı çalıştırıcı, ""Her maçımız final demiştik. Bu sezonun son 360 dakikası kaldı önümüzde. Her maçımızı kazanıp, bize yakışır şekilde bitirmeliyiz. Çıkalım işimizi en iyi şekilde yapalım, puan tablosunun nasıl şekilleneceğini göreceğiz." ifadelerine yer verdi. Aslan, şampiyonluk veya en kötü Şampiyonlar Ligi (eleme) vizesi almak için 4'te 4 yapıp rakiplerinin puan kaybetmesini bekleyecek.Ligin Beşiktaş'tan sonra en çok gol atan takımı olan ancak son haftalarda gol yollarında zorlanan Galatasaray'da forvette kimin oynayacağı belirsizliğini koruyor. Konya karşısında Muhammed ve oyuna sonradan dahil olan Falcao, etkisiz göründü. İlk 11'e girmeyi başaran Halil de düşüşte... Bugünkü maç öncesi Mısırlı forvet Mustafa Muhammed her şeye rağmen bir adım önde duruyor. Buna rağmen Fatih Terim'in sürpriz bir tercih de bulunabileceği de ifade ediliyor.Galatasaray'da forvet hattı son karşılaşmalarda sessizliğe büründü. Çaykur Rize (4) ve Hatayspor (3) maçlarında toplam 7 gol yiyen Cimbom, daha sonra oynadığı 5 karşılaşmada savunmasını toparlamayı başardı ve ağlarında sadece 3 gol gördü. Biraz daha kontrollü futbol oynamayı tercih eden sarı-kırmızılı ekip belki amacına ulaştı ama bu kez de gol etkinliği azaldı. Özellikle de son 3 maçta... 7 puan toplanan bu karşılaşmalarda 3 golle nokta atışı yapıldı. Goller de Emre Akbaba (2) ve Muhammed'den geldi. Galatasaray bu sezon ligde oynadığı 36 karşılaşmada kalesinde 33 gol gördü. Sarı-kırmızılılar bu alanda ligde en az gol yiyen takım konumunda bulunuyor.Son haftalarda form grafiğinde istikrarlı bir yükseliş yaşayan Gedson Fernandes, bugünkü Gençlerbirliği deplasmanı ve kalan haftalarda daha fazla sorumluluk alacak. Teknik patron Fatih Terim, 22 yaşındaki futbolcuyu hem oyun kurulumunda hem de rakip ceza sahasının çevresinde ve kaleyi yoklarken görmek istiyor. Oyun temposunu ayarlama, savunma arkasına top atma, geriye gelip top alma ve oyun yönünü değiştirme gibi kritik işlerde de Gedson'a Terim tarafından sınırsız özgürlük tanınacak. Taylan ve Emre Akbaba'nın da Gedson Fernandes'in orta sahadaki partnerleri olması bekleniyor. Taylan savunma, Emre de hücum tarafında Portekizli yıldıza destek sağlayacak.