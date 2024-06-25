Haber Tarihi: 25 Haziran 2024 10:26 - Güncelleme Tarihi: 25 Haziran 2024 10:26

Bedelli Askerlik Ücreti Kredi Kartı ile Ödenebilir mi? 2024

Bedelli askerlik kredi kartı ile ödeme, bedelli askerlik ücretini kredi kartı ile ödemek isteyenler tarafından araştırılan bir konu olmaktadır. Bedelli askerlik ücreti taksit olarak ödenememekte ve kişilerin bu ücreti nakit veya kart yoluyla peşin olarak ödemesi gerekmektedir.

Bedelli Askerlik Ücreti Kredi Kartı ile Ödenebilir mi? 2024
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Özellikle bu nedenle de bedelli askerlik ücretini kredi kartı ile ödemek isteyen kişilerin güncel bedelli askerlik ücretine denk veya üstünde bir sınırı olması ve ücretin tek seferde ödenmesi gerekmektedir. Ayrıca kişilerin kredi kartlarının Ziraat Bankası, VakıfBank veya Halkbank kartı olması gerekmektedir.

2024 Bedelli Askerlik Ücreti

Her yıl Ocak ve Temmuz aylarında olmak üzere 6 ayda bir bedelli askerlik ücreti güncellenmektedir. Özellikle 2024 yılında Ocak dönemi bedelli askerlik ücreti, askerlik görevini bedelli olarak yapmak isteyen kişiler tarafından oldukça merak edilmektedir.

2024 yılı Ocak-Haziran dönemi için bedelli askerlik ücreti 182.609,04 TL olarak belirlenmiştir ve bu ücret, memur aylık katsayısına göre hesaplanmıştır. Bedelli askerlik ücreti, 240.000 çarpı memur aylık katsayı formülüyle hesaplanmaktadır.

Memur aylık katsayısı ise her 6 ayda bir Ocak ve Temmuz aylarında, TÜİK tarafından açıklanan enflasyon rakamlarına göre belirlenmektedir. 2024 yılı Ocak-Haziran dönemi için bedelli askerlik başvuruları e-Devlet üzerinden yapılabilmektedir. 2023 yılındaki bedelli askerlik ücreti 122.000 TL olurken, 2024 yılında bu ücret güncel memur aylık katsayısının 240.000 ile çarpımı ile belirlenmiştir. 2024 bedelli askerlik ücreti güncel olarak 182.609,04 TL'dir.
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