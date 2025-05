Bayramda maaşlar erken yatacak mı, yatar mı? 2025

Maaş ve emekli maaşlarının ödeme takvimleri, her ay belirli bir düzenle işlemektedir. Ancak dini bayramların resmi tatil günlerine denk gelmesi durumunda, özellikle maaş ödeme tarihleri tatil günlerine denk geliyorsa, ödemelerin erkene alınması yönünde bir beklenti oluşur. Bu beklenti, bayramda maaşlar erken yatar mı 2025 sorusunun sıkça sorulmasına neden oluyor.



MEMUR MAAŞLARI BAYRAMDA ERKEN YATACAK MI, YATAR MI? 2025



Memur maaşları, her ayın 15'inde banka hesaplarına yatırılmaktadır. 2025 yılındaki bayram takvimine baktığımızda, Ramazan Bayramı'nın 30 Mart - 1 Nisan tarihleri arasına denk geldiğini görüyoruz. Mart ayı maaşları normalde 15 Mart'ta yatırılacağından, Ramazan Bayramı öncesinde Mart maaşlarının erken yatırılması gibi bir durum söz konusu olmayacaktır. Çünkü 15 Mart, bayram öncesine denk gelmektedir.



Ancak Kurban Bayramı için durum farklılık gösterebilir. Kurban Bayramı'nın arefe günü 5 Haziran Perşembe, bayramın birinci günü ise 6 Haziran Cuma gününe denk gelmektedir. Memur maaşları normalde her ayın 15'inde yattığı için, Haziran ayı maaşları 15 Haziran'da yatacaktır. Kurban Bayramı'nın 6-9 Haziran tarihleri arasında olması, 15 Haziran'dan önce maaşların yatırılması ihtimalini güçlendirmektedir. Geçmiş yıllarda, resmi tatillerin maaş ödeme gününe denk gelmesi veya bayram öncesi vatandaşların nakit ihtiyacını karşılamak amacıyla maaşların birkaç gün erken yatırıldığına dair örnekler mevcuttur.

Haber ile daha fazlasına ulaşın: