Haber Tarihi: 01 Aralık 2023 11:14 - Güncelleme Tarihi: 01 Aralık 2023 11:14

Batı Ege halka arz kaç lot verir, düşer, hangi bankalarda var? | Batı Ege halka arz sonuçları açıklandı mı?

Batı Ege halka arz kaç lot verir, düşer, hangi bankalarda var? | Batı Ege halka arz sonuçları açıklandı mı? Batı Ege halka arz sonuçları ne zaman işlem görecek? Batı Ege halka arz, son haftalık bülteninde 3 şirketin halka arz başvurusunun onaylandığını açıkladı. Çates Elektrik Üretim, Şeker Yatırım Menkul Değerler ve Batı Ege Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı, bu hafta SPK'den halka arz onay alan şirketler oldu. Peki, Batı Ege halka arz kaç lot verir, düşer? Batı Ege halka arz sonuçları ne zaman işlem görecek?

Batı Ege halka arz kaç lot verir, düşer, hangi bankalarda var? | Batı Ege halka arz sonuçları açıklandı mı?
Abone Ol
Batı Ege kaç lot verir, düşer, hangi bankalarda var? | Batı Ege halka arz helal mi, alınır mı? Batı Ege halka arz sonuçları ne zaman işlem görecek? Sermaye Piyasası Kurulu'ndan (SPK) onay alan Batı Ege Gayrimenkul halka arz talep toplama tarihleri araştırılıyor. Şirket, talep toplama süreci sonrası Yıldız Pazar'da işlem görecek. Batı Ege Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. hisselerin halka arz fiyatı ve tarihi araştırılıyor. Şirketin halka arzında aracı kurum Halk Yatırım Menkul Değerler A.Ş. olacak. Peki, Batı Ege Gayrimenkul halka arz ne zaman, hangi bankalarda var, eşit mi oransal mı? Batı Ege Gayrimenkul halka arz kaç lot verir, hisse fiyatı ne kadar? İşte konu ile ilgili ayrıntılı bilgiler… 
BATI GAYRİMENKUL HALKA KAÇ LOT VERİR?

2.5 milyon katılım – 81 lot (243 TL)
2.9 milyon katılım – 70 lot (210 TL)

3.3 milyon katılım – 61 lot (183 TL)

3.7 milyon katılım – 55 lot (165 TL)

4.1 milyon katılım – 50 lot (150 TL)

4.5 milyon katılım – 45 lot (135 TL)

4.9 milyon katılım – 41 lot (123 TL)

Şirket, 2022'de 3,3 milyar TL hasılat, 762 milyon TL brüt kar, 2023'ün ilk yarısında 1,8 milyar TL hasılat ve 303 milyon TL brüt kar açıkladı.


BATI GAYRİMENKUL HALKA ARZ NE ZAMAN?

Batı Ege Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş, 22 Kasım'da halka arz olmak için Sermaye Piyasası Kurulu'ndan (SPK) onay aldı. 24 Kasım'da yatırımcıların merakla beklediği halka arz tarihi yatırımcılarla paylaşılmak üzere açıklandı.

Sürece liderlik eden Halk Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafından yapılan açıklamada şirketin 30 Kasım – 1 Aralık tarihlerinde talep toplayacağı belirtildi.

Batı Ege Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. 3 TL'den halka arz olacak. Halka arzda bireysel yatırımcılar için eşit dağıtım yöntemi uygulanacak.

860 milyon TL halka arz büyüklüğüne sahip olan şirket hissesinin sembolü "BEGYO" olacak. Halka açıklık oranı yüzde 35,58 olan şirket için 290 milyon adet lot dağıtılacak.
GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU


İzahnamenin borsa görüşü bölümünde şirketin katılım endeksi şartlarını karşılamadığı açıklandı.

Şirket Hakkında Bilgiler

Batı Ege Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş, Denizli'de ve tüm Ege Bölgesi'nde gayrimenkul sektöründe yeni yatırımlar geliştirmek amacıyla kurulmuş bir yatırış şirketidir. Türk gayrimenkul sektörünün lider kuruluşu Sinpaş Yapı ile tekstil sektörü ve Ege Bölgesi'nin önde gelen yatırımcılardan olan Deniz Tekstil iş birliği ile 2011'de kurulmuştur.

Bu iki kuruluş, bilgi birikimlerini ve kurumsal yeteneklerini birleştirerek güç birliği yapmışlardır. Batı Ege Gayrimenkul GYO'nun faaliyet alanları gayrimenkuller, gayrimenkul projeleri, gayrimenkule dayalı haklar, sermaye piyasası araçları ve kurul tarafından belirlenecek diğer varlık ve haklardan oluşacak portföyü işletmek ve sermaye piyasası mevzuatında izin verilen diğer faaliyetleri yürütmektir.

BATI GAYRİMENKUL HALKA ARZ FİYATI NEDİR?

Batı Ege Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.'nin halka arz fiyat aralığı 3 TL olarak açıkl

BATI EGE GYO KATILIM ENDEKSİNE UYGUN MU?

Batı Ege Gayrimenkul halka arzının katılım endeksine uygun olup olmadığı henüz belli olmadı. Detaylar gelmeye devam ettikçe haberimize eklenecek.

andı.

 
Haber ile daha fazlasına ulaşın:
Gündem

Diğer Haberler

Trabzonspor'da Nwakaeme açıklaması! Trabzonspor Trabzonspor'da Nwakaeme açıklaması!
Beşiktaş'ta kritik gün cumartesi Beşiktaş Beşiktaş'ta kritik gün cumartesi
Beşiktaş taraftarı Ankaragücü maçında yer alacak! Beşiktaş Beşiktaş taraftarı Ankaragücü maçında yer alacak!
Nihat Kahveci: 'Perşembe 20.50'den Cuma 01.00'e kadar gol yedik!' Fenerbahçe Nihat Kahveci: "Perşembe 20.50'den Cuma 01.00'e kadar gol yedik!"
Beşiktaş, Avrupa'da dağıldı! Rıza Çalımbay'ın serisi sona erdi! Beşiktaş Beşiktaş, Avrupa'da dağıldı! Rıza Çalımbay'ın serisi sona erdi!
Kopenhag'dan Parken'de dikkat çeken rakam! Galatasaray Kopenhag'dan Parken'de dikkat çeken rakam!
Burak Kapacak'tan Fenerbahçe açıklaması! Sivasspor Burak Kapacak'tan Fenerbahçe açıklaması!
Asgari Ücret Komisyonu toplantısı ne zaman, saat kaçta 2024 | Yeni asgari ücret 2024 ne zaman belli olacak, açıklanacak? Gündem Asgari Ücret Komisyonu toplantısı ne zaman, saat kaçta 2024 | Yeni asgari ücret 2024 ne zaman belli olacak, açıklanacak?
Trabzonspor'da transfer için kritik viraj! Trabzonspor Trabzonspor'da transfer için kritik viraj!
Daha fazla göster
 Reklam 
1
İrfan Can Kahveci'den tribünlere tepki!
2
Serdal Adalı: "Beşiktaş'ı bir daha böyle görmeyeceksiniz"
3
Türk futbolunun kara gecesi
4
Fenerbahçe'de eksiklerde son durum
5
Dominik Livakovic hüsrana uğradı
6
Fenerbahçe'ye Danimarka'da soğuk duş
7
Dusan Tadic: "Utanç dolu bir akşam"

SON HABERLER

yukarı ok