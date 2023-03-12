Haber Tarihi: 12 Mart 2023 18:59 - Güncelleme Tarihi: 12 Mart 2023 18:59

Başakşehir Beşiktaş maçı canlı izle! Şifresiz Beşiktaş maçı izle

Başakşehir Beşiktaş maçı canlı izle! Şifresiz TOD TV, Bein Sports Başakşehir Beşiktaş maçı canlı izleme linkleri belli oldu. Beşiktaş, Başakşehir ile deplasmanda karşı karşıya geliyor. Spor Toto Süper Lig'in 25. haftasındaki maçı beIN Sports canlı olarak yayınlıyor. Canlı olarak kaçak yayın yapa Selçuk Sports, Justin TV gibi yayınlar yasa dışıdır. İşte Şifresiz TOD TV, Bein Sports Başakşehir Beşiktaş maçı canlı izle detayları...

Başakşehir Beşiktaş maçı canlı izle! Şifresiz Beşiktaş maçı izle
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İstanbul Medipol Başakşehir, Spor Toto Süper Ligin 25.haftasında 4.sırada bulunan Beşiktaş ile sahasında karşılaşıyor. Başakşehir 1 maç eksiği ile Beşiktaş'ın 3 puan gerisinde 5.sırada bulunuyor. Başakşehir Beşiktaş maçını canlı izlemek isteyen taraftarlar Başakşehir Beşiktaş maçını nasıl canlı bedava kaçırma diye arıyorlar. Selçuk Sports Başakşehir Beşiktaş maçı canlı izle Şifresiz TOD TV Bein Sports 1 Justin TV Donmadan Taraftarium24 Netspor İBFK BJK canlı izle kaçak link gibi aramalar yapmanıza gerek yok bu hafta Bein Sports TOD TV'de Başakşehir maçı şifresiz bedava HD yapabilirsiniz. Başakşehir Beşiktaş maçı ne zaman saat kaçta canlı yayınlanacak?
BAŞAKŞEHİR BEŞİKTAŞ MAÇI CANLI İZLE TIKLA


BAŞAKŞEHİR BEŞİKTAŞ MAÇI HANGİ RADYODA?

Başakşehir ile Beşiktaş arasındaki zorlu Süper Lig mücadelesi TRT Radyo 1'den canlı olarak dinlenilebilmektedir.

TRT Radyo 1'in büyük illerdeki frekansları şu şekildedir: 95.6 İstanbul; 93.3 Ankara; 94.7 İzmir; 87.9 Bursa; 105.1 Adana . Tüm frekanslara buraya tıklayarak ulaşabilirsiniz.

BAŞAKŞEHİR BEŞİKTAŞ BEIN SPORTS İZLE


M.Ö.   Beşiktaş cephesinde ise Cenk Tosun bu karşılaşmada sarı kart görmesi halinde İstanbulspor maçında takımdaki yerini alamayacak.
M.Ö.   Medipol Başakşehir'de Danijel Aleksic, Stefano Okaka ve yeni transfer Joao Figueiredo sarı kart ceza sınırında bulunuyor.
M.Ö.   Siyah-beyazlı takım, eski adı İstanbul Büyükşehir Belediyespor olan rakibiyle yaptığı 32 maçta galip gelmekte zorlandı. Rakibine 8 kez üstünlük kurabilen Beşiktaş, 10 maçtan ise mağlup ayrıldı.
M.Ö.   Medipol Başakşehir ile Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'de 33. kez karşı karşıya gelecek.
M.Ö.   Medipol Başakşehir'de sakatlığı bulunan Mesut Özil bu mücadelede forma giyemeyecek. Eden Karzev'in durumu ise maç saatinde netlik kazanacak.
M.Ö.   Beşiktaş'ta Welinton cezalı, Rachid Ghezzal ise ağrıları nedeniyle maç kadrosundan çıkartıldı.
M.Ö.   Ligde oynadığı son 2 maçında Yukatel Kayserispor ve Corendon Alanyaspor'a 1-0'lık skorlarla mağlup olan Medipol Başakşehir ise 40 puanla ligde 5. basamakta yer alıyor.
M.Ö.   Fatih Karagümrük, Demir Grup Sivasspor ve Fraport TAV Antalyaspor maçlarında yaşadığı puan kayıplarının ardından ligdeki son maçında MKE Ankaragücü'nü 2-1 yenerek puanını 43'e yükselten siyah-beyazlı ekip, haftaya 3. sırada başlayacak.
M.Ö.   Başakşehir Fatih Terim Stadı'ndaki karşılaşma saat 19.00'da başlayacak. Hakem Mete Kalkavan'ın yöneteceği müsabakada Volkan Narinç ve Deniz Caner Özaral yardımcı hakemlik görevini üstlenecek. Başakşehir - Beşiktaş karşılaşmasını beIN Sports canlı yayınlayacak. Karşılaşmanın VAR hakemi Serkan Tokat.
M.Ö.   Süper Lig'in 25. haftasında Beşiktaş, deplasmanda Başakşehir'e konuk oluyor. Maçın canlı anlatımında sizlerle birlikte olacağız.
 
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