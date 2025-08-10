Barcelona - Como maçı ne zaman, saat kaçta? | Barcelona - Como maçı canlı izle şifresiz

Joan Gamper Kupası finalinde, La Liga şampiyonu Barcelona ile transferleriyle dikkatleri üzerine çeken Serie A ekibi Como karşı karşıya gelecek. Kupayı kazanmak isteyen iki takım da sahaya galibiyet hedefiyle çıkacak. Karşılaşma, Johan Cruyff Stadyumu'nda oynanacak. Peki, Barcelona–Como maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?



BARCELONA - COMO MAÇI ŞİFRESİZ CANLI İZLE



Barcelona-Como maçı 10 Ağustos Pazar günü saat 22.00'de oynanacak. Karşılaşmanın yayıncısı bulunmamaktadır.



BARCELONA - COMO MAÇI HANGİ KANALDA, ŞİFRESİZ Mİ?



Trendyol Süper Lig'de bu Barcelona, Como ile karşı karşıya gelecek. Karşılaşmanın yayıncısı bulunmamaktadır.



BARCELONA - COMO MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?



Barcelona - Como maçı 10 Ağustos Pazar günü saat 22:00'da oynanacak.

