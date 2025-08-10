-
Barcelona - Como maçı ne zaman, saat kaçta? | Barcelona - Como maçı canlı izle şifresiz
Haber Tarihi: 10 Ağustos 2025 16:29 -
Güncelleme Tarihi:
10 Ağustos 2025 16:29
Barcelona - Como maçını Selçuk sports, Taraftarium24, Justin tv, Facebook, Twitter, Yandex, Kralbozguncu veya Selçuk Sports'tan izlemek yasadışıdır. Barcelona - Como maçının kadrosu ve muhtemel ilk 11'leri belli oldu. Peki, Barcelona - Como maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte Barcelona - Como maçı canlı yayın izleme detayları
Joan Gamper Kupası finalinde, La Liga şampiyonu Barcelona ile transferleriyle dikkatleri üzerine çeken Serie A ekibi Como karşı karşıya gelecek. Kupayı kazanmak isteyen iki takım da sahaya galibiyet hedefiyle çıkacak. Karşılaşma, Johan Cruyff Stadyumu'nda oynanacak. Peki, Barcelona–Como maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?
BARCELONA - COMO MAÇI ŞİFRESİZ CANLI İZLE
Barcelona-Como maçı 10 Ağustos Pazar günü saat 22.00'de oynanacak. Karşılaşmanın yayıncısı bulunmamaktadır.
BARCELONA - COMO MAÇI HANGİ KANALDA, ŞİFRESİZ Mİ?
Trendyol Süper Lig'de bu Barcelona, Como ile karşı karşıya gelecek. Karşılaşmanın yayıncısı bulunmamaktadır.
BARCELONA - COMO MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Barcelona - Como maçı 10 Ağustos Pazar günü saat 22:00'da oynanacak.
