Barcelona - Como maçı ne zaman, saat kaçta? | Barcelona - Como maçı canlı izle şifresiz

Barcelona - Como maçı ne zaman, saat kaçta?

Barcelona - Como maçını Selçuk sports, Taraftarium24, Justin tv, Facebook, Twitter, Yandex, Kralbozguncu veya Selçuk Sports'tan izlemek yasadışıdır. Barcelona - Como maçının kadrosu ve muhtemel ilk 11'leri belli oldu. Peki, Barcelona - Como maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte Barcelona - Como maçı canlı yayın izleme detayları

Barcelona - Como maçı canlı izle
Joan Gamper Kupası finalinde, La Liga şampiyonu Barcelona ile transferleriyle dikkatleri üzerine çeken Serie A ekibi Como karşı karşıya gelecek. Kupayı kazanmak isteyen iki takım da sahaya galibiyet hedefiyle çıkacak. Karşılaşma, Johan Cruyff Stadyumu'nda oynanacak. Peki, Barcelona–Como maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Barcelona-Como maçı 10 Ağustos Pazar günü saat 22.00'de oynanacak. Karşılaşmanın yayıncısı bulunmamaktadır.

Trendyol Süper Lig'de bu Barcelona, Como ile karşı karşıya gelecek. Karşılaşmanın yayıncısı bulunmamaktadır.

Barcelona - Como maçı 10 Ağustos Pazar günü saat 22:00'da oynanacak.
