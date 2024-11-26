Barcelona - Brest maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Barcelona - Brest maçı Tabii canlı izle şifresiz

Barcelona - Brest karşı karşıya geliyor. UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 5. haftasında sahasında Brest'i ağırlayacak olan Barcelona, bu önemli maça hazırlanıyor. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Barcelona - Brest maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte Barcelona - Brest maçı canlı izleme detayları...



UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 5. haftasında sahasında Brest ile karşılaşacak. Barcelona - Brest maçı TSİ 23:00'da başlayacak.