Avusturya - San Marino maçı hangi kanalda, ne zaman, saat kaçta? | Avusturya - San Marino maçı canlı izle şifresiz

2026 FIFA Dünya Kupası'de bu hafta Avusturya ve San Marino karşı karşıya gelecek. Mücadele TV8 ekranlarından naklen yayınlanırken, karşılaşmayı canlı izlemek isteyen futbolseverler Google üzerinden "TV8 canlı izle, TV8 şifresiz" araması yapıyor. Avusturya - San Marino maçı ile ilgili tüm detaylar haberimizde.Avusturya - San Marino maçını şifresiz ve canlı izlemek için TV8'tan erişim sağlamanız yeterli olacak. Üstelik, TV8'tan dijital platformları üzerinden de maçı mobil cihazlar veya bilgisayar aracılığıyla izlemek mümkün.AVUSTURYA - SAN MARINO MAÇINI CANLI İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ2026 FIFA Dünya Kupası'de bu Avusturya, San Marino ile karşı karşıya gelecek. Avusturya - San Marino maçı TV8 üzerinden canlı olarak yayınlanacak.Avusturya - San Marino maçı 9 Ekim Perşembe günü saat 21:45'da oynanacak mücadele, TV8 kanalından canlı olarak izlenebilecek.