AUZEFsınav sonuçları ne zaman açıklanacak? Açık öğretim sınav sonuçları açıklandı mı?

AUZEF SINAV SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi'nin Güz Dönemi ara sınavları uygulandı. Geçtiğimiz hafta sonu tamamlanan sınavların ardından öğrenciler, AUZEF sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? sorularını araştırmaya başladı. İşte AUZEF sonuçları sorgulama ekranıAUZEF sınav sonuçları henüz açıklanmadı. Konuya ilişkin duyuru yayımlandığında haberimizin içeriğinde yer vereceğiz.Yarıyıl Sonu (Bitirme Sınavları) 6 Ocak - 7 Ocak 2024Yarıyıl Sonu (Telafi Sınavları) 10 Şubat - 11 Şubat 2024tarihlerinde ugyulanacak.