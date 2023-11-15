Haber Tarihi: 15 Kasım 2023 12:36 - Güncelleme Tarihi: 15 Kasım 2023 12:36

AUZEFsınav sonuçları ne zaman açıklanacak? Açık öğretim sınav sonuçları açıklandı mı?

AUZEF vize sonuçları binlerce açıköğretimli öğrencinin gündeminde yer alıyor. 2023-2024 güz eğitim dönemi AUZEF vize sınav sonuçları için İstanbul Üniversitesi'nden gelecek açıklama bekleniyor. Sınavların tamamlanmasıyla gözler sonuçların açıklanacağı tarihe çevrildi. Öte yandan dönem içerisindeki sınavlarda geçerli not alamayan öğrenciler AUZEF bütünleme ve telafi sınavlarına katılım sağlayacak. Peki, AUZEF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

AUZEFsınav sonuçları ne zaman açıklanacak? Açık öğretim sınav sonuçları açıklandı mı?
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İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi'nin Güz Dönemi ara sınavları uygulandı. Geçtiğimiz hafta sonu tamamlanan sınavların ardından öğrenciler, AUZEF sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? sorularını araştırmaya başladı. İşte AUZEF sonuçları sorgulama ekranı
AUZEF SINAV SONUÇLARI AÇIKLANDI MI, NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

AUZEF sınav sonuçları henüz açıklanmadı. Konuya ilişkin duyuru yayımlandığında haberimizin içeriğinde yer vereceğiz.

AUZEF SINAV SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ
AUZEF SINAV TAKVİMİ

Yarıyıl Sonu (Bitirme Sınavları) 6 Ocak - 7 Ocak 2024

Yarıyıl Sonu (Telafi Sınavları) 10 Şubat - 11 Şubat 2024

tarihlerinde ugyulanacak.

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