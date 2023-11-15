AUZEFsınav sonuçları ne zaman açıklanacak? Açık öğretim sınav sonuçları açıklandı mı?

İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi'nin Güz Dönemi ara sınavları uygulandı. Geçtiğimiz hafta sonu tamamlanan sınavların ardından öğrenciler, AUZEF sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? sorularını araştırmaya başladı. İşte AUZEF sonuçları sorgulama ekranı AUZEF SINAV SONUÇLARI AÇIKLANDI MI, NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
AUZEF sınav sonuçları henüz açıklanmadı. Konuya ilişkin duyuru yayımlandığında haberimizin içeriğinde yer vereceğiz.AUZEF SINAV SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ
AUZEF SINAV TAKVİMİ
Yarıyıl Sonu (Bitirme Sınavları) 6 Ocak - 7 Ocak 2024
Yarıyıl Sonu (Telafi Sınavları) 10 Şubat - 11 Şubat 2024
tarihlerinde ugyulanacak.
Haber ile daha fazlasına ulaşın: