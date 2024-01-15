ASUZU bedelsiz ne zaman? ASUZU neden düşüyor?

Anadolu Isuzu Yönetim Kurulu'nun aldığı karara göre şirket %200 oranında bedelsiz sermaye artırımına gidecek. ASUZU, 11 Eylül 2023 tarihinde bedelsiz sermaye artırımı için Sermaye Piyasası Kurulu'na (SPK) başvuru yapılmasına karar verildiğini açıkladı.



ASUZU bedelsiz 2024 ne zaman?



Anadolu Isuzu'nun bedelsiz sermaye artırımı için onay 9 Ocak 2024 tarihli SPK bülteninde geldi.



ASUZU ne zaman bölünecek?



Anadolu Isuzu tarafından yapılan açıklamada Şirketin bedelsiz sermaye artırımına ilişkin bedelsiz pay alma hakkı kullanım başlangıç tarihinin 15.01.2024 olarak belirlendiği belirtildi.

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