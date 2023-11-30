Haber Tarihi: 30 Kasım 2023 13:56 - Güncelleme Tarihi: 30 Kasım 2023 13:56

Astana Dinamo Zagreb Maçı Ne Zaman, Saat Kaçta, Hangi Kanalda? | Astana Dinamo Zagreb Maçı Canlı İzle Şifresiz Exxen İzle

Astana Dinamo Zagreb maçı canlı izle şifresiz Exxen Spor izle | Astana Breidablik maçı kaçak olarak Taraftarium24 veya Selçuk Sports'tan izlemek yasadışıdır. Dinamo Zagreb, UEFA Konferans Ligi beşinçi hafta maçında deplasmanda Astana ile karşılaşacak. Şifresiz olarak Exxen Spor canlı izlenebilecek olan Astana Dinamo Zagreb maçının kadrosu ve muhtemel ilk 11'leri belli oldu. Peki, Astana Breidablik maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte Astana Dinamo Zagreb maçı canlı izleme detayları

Astana Dinamo Zagreb Maçı Ne Zaman, Saat Kaçta, Hangi Kanalda? | Astana Dinamo Zagreb Maçı Canlı İzle Şifresiz Exxen İzle
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UEFA Konferans Ligi'nde beşinçi hafta heyecanı yaşanıyor. Dinamo Zagreb, deplasmanda Astana ile karşı karşıya gelecek. Peki, Astana Dinamo Zagreb maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Astana Dinamo Zagreb maçı şifresiz canlı izleme detayları…
ASTANA – DİNAMO ZAGREB MAÇI CANLI İZLE ŞİFRESİZ



ASTANA - DİNAMO ZAGREB MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Astana - Dinamo Zagreb maçı 30 Kasım Perşembe günü TSİ 18.30'da başlayacak.

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UEFA Avrupa Konferans Ligi gruplarında 5. hafta maçlarının programı (TSİ) şöyle:

18.30 Astana (Kazakistan) - Dinamo Zagreb (Hırvatistan)


20.45 Olimpija Ljubljana (Slovenya) - Lille (Fransa)

20.45 Kİ Klaksvik (Faroe Adaları) - Slovan Bratislava (Slovakya)

20.45 Gent (Belçika) - Zorya (Ukrayna)

20.45 Ballkani (Kosova) - Viktoria Plzen (Çekya)
GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU


20.45 Bodo/Glimt (Norveç) - Lugano (İsviçre)

20.45 Beşiktaş - Club Brugge (Belçika)

20.45 AZ Alkmaar (Hollanda) - Zrinjski (Bosna Hersek)

20.45 HJK (Finlandiya) - Aberdeen (İskoçya)

23.00 Breidablik (İzlanda) - Maccabi Tel Aviv (İsrail)

23.00 Aston Villa (İngiltere) - Legia Varşova (Polonya)

23.00 Fiorentina (İtalya) - Genk (Belçika)

23.00 Cukaricki (Sırbistan) - Ferencvaros (Macaristan)

23.00 Eintracht Frankfurt (Almanya) - PAOK (Yunanistan)

23.00 Nordsjaelland (Danimarka) - Fenerbahçe

23.00 Spartak Trnava (Slovakya) - Ludogorets (Bulgaristan)

 

 
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