Astana Dinamo Zagreb Maçı Ne Zaman, Saat Kaçta, Hangi Kanalda? | Astana Dinamo Zagreb Maçı Canlı İzle Şifresiz Exxen İzle

UEFA Konferans Ligi'nde beşinçi hafta heyecanı yaşanıyor. Dinamo Zagreb, deplasmanda Astana ile karşı karşıya gelecek. Peki, Astana Dinamo Zagreb maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Astana Dinamo Zagreb maçı şifresiz canlı izleme detayları…
ASTANA – DİNAMO ZAGREB MAÇI CANLI İZLE ŞİFRESİZ ASTANA - DİNAMO ZAGREB MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?
Astana - Dinamo Zagreb maçı 30 Kasım Perşembe günü TSİ 18.30'da başlayacak. EXXEN SPOR CANLI MAÇ İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ
UEFA Avrupa Konferans Ligi gruplarında 5. hafta maçlarının programı (TSİ) şöyle:
18.30 Astana (Kazakistan) - Dinamo Zagreb (Hırvatistan)
20.45 Olimpija Ljubljana (Slovenya) - Lille (Fransa)
20.45 Kİ Klaksvik (Faroe Adaları) - Slovan Bratislava (Slovakya)
20.45 Gent (Belçika) - Zorya (Ukrayna)
20.45 Ballkani (Kosova) - Viktoria Plzen (Çekya)
20.45 Bodo/Glimt (Norveç) - Lugano (İsviçre)
20.45 Beşiktaş - Club Brugge (Belçika)
20.45 AZ Alkmaar (Hollanda) - Zrinjski (Bosna Hersek)
20.45 HJK (Finlandiya) - Aberdeen (İskoçya)
23.00 Breidablik (İzlanda) - Maccabi Tel Aviv (İsrail)
23.00 Aston Villa (İngiltere) - Legia Varşova (Polonya)
23.00 Fiorentina (İtalya) - Genk (Belçika)
23.00 Cukaricki (Sırbistan) - Ferencvaros (Macaristan)
23.00 Eintracht Frankfurt (Almanya) - PAOK (Yunanistan)
23.00 Nordsjaelland (Danimarka) - Fenerbahçe
23.00 Spartak Trnava (Slovakya) - Ludogorets (Bulgaristan)
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