Astana Dinamo Zagreb Maçı Ne Zaman, Saat Kaçta, Hangi Kanalda? | Astana Dinamo Zagreb Maçı Canlı İzle Şifresiz Exxen İzle

GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU

UEFA Konferans Ligi'nde beşinçi hafta heyecanı yaşanıyor. Dinamo Zagreb, deplasmanda Astana ile karşı karşıya gelecek. Peki, Astana Dinamo Zagreb maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Astana Dinamo Zagreb maçı şifresiz canlı izleme detayları…Astana - Dinamo Zagreb maçı 30 Kasım Perşembe günü TSİ 18.30'da başlayacak.18.30 Astana (Kazakistan) - Dinamo Zagreb (Hırvatistan)20.45 Olimpija Ljubljana (Slovenya) - Lille (Fransa)20.45 Kİ Klaksvik (Faroe Adaları) - Slovan Bratislava (Slovakya)20.45 Gent (Belçika) - Zorya (Ukrayna)20.45 Ballkani (Kosova) - Viktoria Plzen (Çekya)20.45 Bodo/Glimt (Norveç) - Lugano (İsviçre)20.45 Beşiktaş - Club Brugge (Belçika)20.45 AZ Alkmaar (Hollanda) - Zrinjski (Bosna Hersek)20.45 HJK (Finlandiya) - Aberdeen (İskoçya)23.00 Breidablik (İzlanda) - Maccabi Tel Aviv (İsrail)23.00 Aston Villa (İngiltere) - Legia Varşova (Polonya)23.00 Fiorentina (İtalya) - Genk (Belçika)23.00 Cukaricki (Sırbistan) - Ferencvaros (Macaristan)23.00 Eintracht Frankfurt (Almanya) - PAOK (Yunanistan)23.00 Nordsjaelland (Danimarka) - Fenerbahçe23.00 Spartak Trnava (Slovakya) - Ludogorets (Bulgaristan)