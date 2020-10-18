Askere gitme tarihleri açıklandı mı? Askere gidilecek tarih nereden açıklanacak?

Askere gidecek olanların askerlik sevk belgelerinin açıklanacağı tarih Milli Savunma Bakanlığı tarafından açıklandı. Yapılan açıklamada askerlik ne zaman belli olacak, ne zaman askere gideceğim, askere gidilecek tarih ne zaman belli olur? Askere giderken yanımıza ne alabiliriz detaylarına ilişkin sorular burada...

18 Ekim 2020 09:52
Askere gitme tarihleri açıklandı mı? Askere gidilecek tarih nereden açıklanacak?
Askerlik yerleri ne zaman aciklanacak konusuna ilişkin detaylar belli oldu. Milli Savunma Bakanlığı Askeralma Genel Müdürlüğü, askerlik yerlerinin açıklanacağı tarihi duyurdu. Askere gidecek olanlar ise tarihleri araştırmaya başladı. Kasım celbi seçim ve sınıflandırma sonuçları 23 Ekim 2020 tarihinde e-Devlet üzerinden yükümlülere duyurulacak.
Askerlik sev tarihleri yapılacağı tarih resmi olarak Milli Savunma Bakanlığı tarafından açıklandı. Kasım celbi seçim ve sınıflandırma sonuçları e-Devlet üzerinden duyurulacak.

ASKERLİK TARİHLERİ NE ZAMAN BELLİ OLACAK?

Belgelerin alınacağı tarihler şu şekilde olacak; Bedelli Er (Ekim Celp ve Sevk Dönemi) 03 Ekim 2020 29 Eylül-03 Ekim 2020

Yedek Subay/Astsubay Adayları,Erbaş/Er (1nci Grup) 30 Ekim 2020 26-30 Ekim

2020 Bedelli Er (Kasım Celp ve Sevk Dönemi) 21 Kasım 2020 17-21 Kasım 2020

Erbaş/Er (2nci Grup) 25 Kasım 2020 21-25 Kasım 2020

Erbaş/Er (3ncü Grup) 24 Aralık 2020 20-24 Aralık 2020



ASKERLİK YERİMİ NASIL ÖĞRENEBİLİRİM?

Bedelli askerlik ve askerlik celp tarihleri ve yerlerini öğrenmek isteyen er, adayları E-Devlet'e bireysel şifreleriyle girip Milli Savunma Bakanlığı'nın yayımladığı bilgileri görüntüleyebilecek. Askerlik yerleri sorgulama işlemi, E-Devlet şifresi ile giriş yaptıktan sonra çok kolay bir şekilde gerçekleştirilebiliyor.

ASKERE GİDERKEN NELER GÖTÜRÜLÜR

1. Boyuna Asılabilen İpli Cüzdan

2. Banyo Malzemeleri
Şampuan, lif, sabun, kulak temizleme çubuğu almanızda fayda var. Yüz havlusu ve banyo havlusu girişte veriliyor.

3. Kişisel Bakım Malzemeleri
Tırnak makası, cımbız alın veya ihtiyacınız olan başka özel bakım malzemeleri...

4. El ve Yüz İçin Vücut Kremi
Askerde açık alanda hava değişiminden, soğuktan veya sıcaktan el, yüz ve dudak çatlamaları gerçekleşiyor. Bunlar için el, yüz, dudak kremleri almanızda fayda var.



5. İçlik
Acemilik eğitim döneminiz kış mevsimine denk geliyorsa mutlaka içlik alınız.

6. Bot Kilidi ve Valiz Kilidi

7. Traş Malzemeleri
Traş köpüğü, traş bıçağı. Koltuk altı ve genital bölgedeki kılları almak için 2-3 adet banyo traş bıçağı alın. Elektrik ile çalışan traş makinası ve kolonya yasaktır.

8. Saat
Nöbet, içtima, kalkış saati kadar pek çok şey için iyi bir saatinizin olması gereklidir.

9. Ankesörlü Telefon Kartı ve Askercell Hizmeti

Ankesörlü telefon ile konuşmak için telefon kartı alınız. Telefon kartları kantinde satlsa da çabucak tükenmektedir.

2015 ile hizmete giren Askercell hizmeti sayesinde Turkcell faturasız hattınız ile kamerasız bir telefona Askercell hizmeti tanımlatıp bu telefon ile gidebilirsiniz.

10. Bot Boyası ve Bot Fırçası

Her sabah botunuz boyalı şekilde içtimalara çıkacağınızdan bot boyası ve fırçası almalısınız.

11. İğne iplik ve Çengelli iğne

Kıyafet onarımı veya yatağınızı düzenli yapmanıza yardımcı olması için yanınızda götürmenizde fayda var.

12. Ortopedik tabanlık ve Vatka
Ayaklarınızın botlarda nasırlanmamasını istiyorsanız369. ortopedik tabanlık ve topuğa koymak için 3-4 vatka alabilirsiniz. Ayak topuğunuz 3. günden sonra bota vurmaya, ezilmeye başlayacaktır vatkayı topuğunuz ile botunuz arasına yerleştirerek bunu engellemiş olursunuz.

13. Askılık
14. Islak Mendil ve Selpak
15. Yara bandı ve Kulak tıkacı
16. Sivil Giysiler
Çarşıya çıktığınızda giyebilmek için yanınızda bir miktar sivil kıyafet de bulunmalıdır.
17. Bankamatik Kartı
18. Mantar Kremi
19. Seccade (Namaz Kılıyorsanız)

Katılacağınız birlikte işlemlerinizin ardından malzemeleriniz bir çanta içinde teslim edilecektir. Size verilecek malzemelerin listesi birlikten birliğe, mevsimden mevsime farklılık gösterse de aşağıda ki gibidir.



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