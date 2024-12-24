Asgari ücret 4. toplantısı ne zaman, saat kaçta? 2024 Asgari ücret ne kadar olacak?

Asgari ücret son dakika gelişmeleri yakından takip ediliyor. 2025 yılında geçerli olacak yeni asgari ücret için kritik haftaya girildi. Asgari Ücret Tespit Komisyonu, zamlı rakamı belirleme çalışmaları kapsamında şimdiye dek üç toplantı gerçekleştirdi. Gözler ise son toplantıya çevrildi. Bu kapsamda araştırılan ''Yeni asgari ücret ne zaman açıklanacak?'' sorusu Bakan Işıkhan son dakika açıklaması ile yanıt buldu. İşte, Bakan Işıkhan'ın asgari ücret 4. toplantı tarihi hakkındaki açıklaması ve olası zam senaryoları…

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'dan Asgari Ücret Komisyonu'nun dördüncü toplantısına ilişkin açıklama geldi.

Komisyonun perşembe ya da cuma günü toplanacağını söyleyen Bakan Işıkhan, asgari ücretin bu hafta içinde netleşeceğini söyledi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Kabine Toplantısı sonrası son toplantı tarihi hakkında açıklamada bulundu.

Bakan Işıkhan, yaptığı açıklamada "Asgari ücret bu hafta içinde açıklanacak. Perşembe veya Cuma günü asgari ücret tespit komisyonu toplanacak ve 2025 yılı asgari ücreti belirlenecek." ifadelerini kullandı.

TÜRK-İŞ, mevcutta net 17 bin 2 lira olarak uygulanan asgari ücrete, önce yüzde 45 oranında enflasyon zammı uygulanması, ardından ortaya çıkacak rakama yüzde 20 refah payı eklenmesi talebinde bulundu.

TÜRK-İŞ Başkanı Ergün Atalay, asgari ücret taleplerinin 29 bin 583 lira olduğunu açıkladı. Böylece işçi tarafı pazarlığa 29 bin 583 liradan oturacağını beyan etmiş oldu.

TÜRK-İŞ'in zam talebi yüzde 74'lük artışa karşılık gelirken, kamuoyunda konuşulan bazı zam senaryoları dikkate alındığında, yeni asgari ücret için ortaya çıkan tahmini rakamlar yaklaşık olarak şöyle:

"Yüzde 30 zamla net 22 bin 103 lira

Yüzde 35 zamla net 22 bin 953 lira

Yüzde 40 zamla net 23 bin 803 lira

Yüzde 45 zamla net 24 bin 653 lira

Yüzde 50 zamla net 25 bin 503 lira."

Asgari ücreti, yasa gereği işçi, işveren ve hükümetten beşer temsilci olmak üzere 15 kişiden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu belirliyor.

Komisyon, yeni asgari ücret çalışmaları kapsamında aralık ayında belirlenen tarihlerde toplanıyor.

Bakanlığın belirlediği üyelerden birinin başkanlık ettiği komisyon, en az 10 üyenin katılımıyla toplanıp oy çokluğuyla karar veriyor. Oyların eşitliği halinde ise başkanın bulunduğu tarafın çoğunluğu sağladığı kabul ediliyor.

Asgari ücret, halen bir işçi için aylık brüt 20 bin 2 lira 50 kuruş, kesintiler düştüğünde net 17 bin 2 lira 12 kuruş olarak uygulanıyor.

Asgari ücretin işverene toplam maliyeti, bir işçi için 23 bin 502 lira 94 kuruş. Bunun 20 bin 2 lira 50 kuruşunu brüt asgari ücret, 3 bin 100 lira 39 kuruşunu sosyal güvenlik primi, 400 lira 5 kuruşunu işveren işsizlik sigorta fonu oluşturuyor.