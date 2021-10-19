FIFA Küresel Kalkınma Şefi Arsene Wenger, erkekler futbolu için uluslararası maç takviminin devam eden kapsamlı incelemesinin hedeflerini özetledi.



Milli takım ve kulüp futbolu arasındaki mevcut dengeyi koruma ihtiyacını pekiştirirken, programı herkes için optimize etmenin bir yolunu buldu. FIFA, programın nasıl geliştirileceğine ilişkin tartışmaları ve çeşitli görüşleri memnuniyetle karşılamak için platformunu kullanırken, oyun genelinden çok sayıda paydaş futbolun geleceğine ilişkin geri bildirimlerini, görüşlerini ve fikirlerini sunmaya davet ediliyor.



Wenger, "yarının futbolunu geliştirmek" için "modası geçmiş" mevcut formatı tanımlıyor



Wenger, "Yarının futbolunu geliştirmenin yollarını düşünüyordum" diyor. "Uluslararası maç takvimi, oyuncuların ülkelerini temsil ettikleri tarihleri belirleyerek kulüp ve milli takım futbolu arasındaki dengeyi yönetir. Denge 80:20 ve biz bunun böyle kalmasını istiyoruz. Ancak mevcut biçim artık çalışmıyor ve modası geçmiş durumda."



FIFA Küresel Kalkınma Şefi, yıllık programın çapraz analizini yapıyor





Wenger, futbolun geleceği için yıllık takvimdeki iyileştirmelerle ilgili geri bildirimleri memnuniyetle karşılamanın yanı sıra, aşağıdakileri planları içeren önerilerini özetliyor:



Milli takım futbolunu daha az ama daha uzun aralıklarla yeniden düzenlemek, oyuncuların seyahatlerini azaltmak, performanslarını optimize etmelerine ve taraftarlar için takvimi basitleştirmelerine olanak sağlamak; böylece, yıllık toplama daha fazla maç eklemeden Haziran ayında anlamlı final turnuvaları için alan yaratmak; ve oyuncular için yıllık zorunlu dinlenme süresi oluşturulması.



Wenger, "Futbolun geleceği için önerilerim bunlar" "Takvimi herkes için optimize etmek için diğer görüş ve fikirleri dinlemek istiyoruz." diyerek sözlerini sonlandırıyor.





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