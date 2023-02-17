Haber Tarihi: 17 Şubat 2023 13:15 - Güncelleme Tarihi: 17 Şubat 2023 13:16

Arsen Zakharyan kimdir, kaç yaşındadır, nerelidir? Galatasaray Transfer Haberleri Son Dakika

Arsen Zakharyan, Galatasaray'a transfer olacak mı? Peki Arsen Zakharyan kimdir, kaç yaşındadır, nerelidir?

Arsen Zakharyan kimdir, kaç yaşındadır, nerelidir? Galatasaray Transfer Haberleri Son Dakika
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Transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray, Dinamo Moskova forması giyen Arsen Zakharyan için resmi bir hamlede bulundu. İşte gelişmeler ve yapılan resmi açıklama...
GÖRÜŞMELER BAŞLADI
Sarı-kırmızılı yönetim, Nicolo Zaniolo ve Sam Adekugbe'nin ardından, 19 yaşındaki Arsen Zakharyan için Dinamo Moskova ile görüşmelere başladı.

RUSLAR AÇIKLADI
Dinamo Moskova'nın yönetim kurulu üyesi Dmitry Gafin, Galatasaray'ın Arsen Zakharyan'ı istediğini resmen açıkladı.

KADROYA YAZILABİLİR
Galatasaray'ın 21 yaş altı kategorisinden 3 yabancı oyuncu kadroya yazabildiği için Arsen Zakharyan için masaya otururken, Rus yönetici Dmitry Gafin, Avrupa'nın bir devinin daha transfer için devrede olduğunu duyurdu.

"GALATASARAY VE CHELSEA..."
Dmitry Gafin yaptığı açıklamada "Arsen Zakharyan için Galatasaray ve Chelsea'den iyi birer teklif aldık. Önümüzdeki günlerde oyuncumuzun durumuyla ilgili kesin bir karar vereceğiz. Ancak şu an herhangi bir anlaşma olmadığını rahatlıkla söyleyebilirim. Arsen, Dinamo için mücadele vermeye devam edecek. O bizim için çok değerli bir yetenek. Eğer yollarımızı ayıracaksak bunun bir bedeli olması gerekiyor. Arsen'in tercihi de bu süreçte çok önemli" ifadelerini kullandı.

ARSEN ZAKHARYAN KİMDİR?
Sözleşmesi 2024 yılında bitecek olan ve değeri 15 milyon euro olarak lanse edilen 19 yaşındaki Arsen Zakharyan, bu sezon Dinamo Moskova'da 22 maçta 3 gol ve 6 asistlik performans sergiledi. Ayıca Zakharyan, 6 kez Rus Milli Takımı forması giydi.
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Kaynak: Sporx.com

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