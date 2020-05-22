Arefe günü market açık mı? (23 Mayıs 2020)

Ramazan Bayramı'nın ilk gününe kısa bir süre kala Arefe Günü tarihi gündeme geldi. Bu yıl Corona virüsü nedeniyle buruk geçecek olan Ramazan Bayramı sokağa çıkma yasağı uygulaması kapsamında evlerde kutlanacak. Bayramı ev ortamında karşılayacak olan vatandaşlar Arefe gününün yasak kapsamında olup olmadığını merak ediyor. Peki, Arefe günü hangi gün? Arefe günü sokağa çıkma yasağı var mı? Arefe günü marketler açık mı? İşte Arefe günü ile ilgili en çok merak edilen soruların yanıtları...Diyanet İşleri Başkanlığı'nın Dini Günler Listesinde yer olan takvime göre, Arefe günü bu yıl 23 Mayıs Cumartesi gününe denk geliyor. Arife günü Ramazan ayının son günüdür ve oruç tutulur.İlk olarak Cumhurbaşkanı'nın açıkladığı Ramazan Bayramı'nda uygulanacak olan 4 günlük sokağa çıkma yasağının detayları belli oldu. Buna göre Arefe de dahil olmak üzere 23-24-25-26 Mayıs'ta sokağa çıkma yasağı uygulanacak. Bu yıl haft sonuna denk gelen arefe günü 81 ilde sokağa çıkma yasağı uygulanacak.21 Mayıs Perşembe ve 22 Mayıs Cuma günü saat 23.00'kadar açık olacak olan market, bakkal, manav, kasap ve kuruyemişçiler; İçişleri Bakanlığı'nın genelgesine göre bayram arefesine denk gelen 23 Mayıs Cumartesi günü 10.00-17.00 saatleri arasında hizmet verebilecek. 24 Mayıs Pazar, 25 Mayıs Pazartesi ve 26 Mayıs Salı günleri ise market, bakkal, manav, kasap ve kuruyemişçiler ile online satış yapan işletmeler tamamen kapalı olacak.Arife günü gazete dağıtımı/satışı, marketler ve bakkallar aracılığıyla yapılacakValilikler/kaymakamlıklar tarafından yerleşim merkezleri için her 50 bin nüfusa bir adet ve il sınırları içinden geçen şehirlerarası kara yolu ve varsa otoyol üzerinde her 50 kilometre için bir adet olmak üzere belirlenecek sayıda akaryakıt istasyonu, lastik tamircisi ve nöbetçi akaryakıt istasyonlarının marketleri 23-26 Mayıs tarihlerinde açık olacak.Sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu bayram günlerinde gazete dağıtımı, evlere servis şeklinde, gazete şirketlerinin ring halinde çalışacak dağıtım araçları, belirlenen içme suyu dağıtım bayileri ve vefa sosyal destek birimleri aracılığıyla yapılacak. Arife günü gazete dağıtımı/satışı, marketler ve bakkallar aracılığıyla gerçekleştirilecek.