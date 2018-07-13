Ankara'da cuma namazı saat kaçta? 13 Temmuz Cuma namaz saati

13 Temmuz Cuma günü Ankara'da ilçe ilçe cuma namazı saatleri nedir? sorusunun yanıtına haberimizden ulaşabilirsiniz. İşte Ankara'da cuma namazı saatleri ve detaylar...

13 Temmuz 2018 03:04
Ankara'da cuma namazı saat kaçta? 13 Temmuz Cuma namaz saati
13 Temmuz Cuma günü için Ankara'da cuma namazı saatleri belli oldu! Peki Ankara'da hangi ilçede saat kaçta cuma ezanı okunacak? İşte Ankara'da tüm ilçelerin cuma namazı saatleri ve tüm bilgiler...
13 TEMMUZ CUMA ANKARA'DA İLÇE İLÇE CUMA NAMAZI SAATLERİ İÇİN TIKLAYIN



MÜBAREK CUMA GÜNÜNE ÖZEL MESAJLAR
Makbul, dua ve tövbelerimizi kabul, sağlığımızı daim, kazancımızı bereketli, kalplerimizi ve evlerimizi huzurla doldursun İnşallah. Hayırlı cumalar dilerim.

Sevdiğiniz için bir kere mutlu olup, bin kere pişman olacağınız bir sevgiyi yaşamamanız dileğimle! Düşleriniz gerçek olsun ama gerçeğiniz asla düş olmasın. Hayırlı cumalar dilerim.

- Allah'ım! Akşama ulaştığımız gibi sabaha, sabah ulaştığımız gibi de akşama ulaşmayı nasip eyle. Sağlımızı koru ve hastalara şifa ver. Hayırlı bereketli cumalar dilerim.

- Allah'ım, habibin Muhammed Mustafa'ya, ailesine ve dostlarına rahmet eyle ve onların katındaki hürmeti için dualarımıza icabet et. Amin, cumamız mübarek olsun.

- Sağanak sağanak rahmet yağsın yuvanıza, her gün Resülullah girsin rüyanıza, melekler amin desin dualarınıza! Dualarda buluşmak dileğiyle, hayırlı Cumalar.

- Ey Rabbim, bize Cennetin kokusunu duyur ve onun nimetlerinden nasiplendir. Bize ateşin kokusunu duyurma. Amin, hayırlı cumalar dilerim.

- Rabbim, sevginle dopdolu yüreklerle sana kavuşmayı ve sevdiklerimizle sonsuzlukta buluşmayı nasip eyle, amin. Hayırlı Cumalar.

- Ey Rabbim! Evimizden bereketi, dilimizden duayı, kalbimizden senin ve Resulünün sevgisini eksik etme. Dualarımızı kabul, ömrümüzü nurlu kıl. Amin. Hayırlı cumalar.

- Güzellikler içinizi aydınlatsın, yüzünüzden ve yüreğinizden tebessüm eksilmesin. Rabbim, sevdiği kullarından eylesin sizleri ve tabi ki bizleri. Hayırlı cumalar dilerim.

- Bizi dostlarına dost, düşmanlarına düşman olanlardan ve sabreden ve şükredenlerden eyle! İşinde sebat eden, nimetine şükreden, ibadetini güzel yapan, doğru konuşanlardan eyle Ya Rabbim. Amin. Hayırlı Cumalar dilerim.

CUMA NAMAZI KAÇ REKAT SÜNNET

Cuma günü 16 rekat namaz kılınır. (Bunun iki rekatını kılmak farzdır. Öğle namazından daha kuvvetli farzdır.) Bunlar sırası ile şöyledir:

1- Önce, Cumanın dört rekatlık ilk sünneti kılınır. Bu sünnet, öğle namazının ilk sünneti gibi kılınır. Sonra, cami içinde ikinci ezan ve hutbe okunur. Hutbe okunduktan sonra, ikamet okunup, cemaat ile Cuma namazının iki rekatlık farzı kılınır.

2- Cuma namazının farzı kılındıktan sonra, dört rekatlık son sünneti kılınır. Bunun kılınışı öğle namazının ilk sünneti gibidir.

3- Bundan sonra, "Vaktine yetişip kılmadığım son öğle namazının farzını kılmaya" diye niyet ederek, öğle namazının farzı gibi zuhr-i ahir denilen bir namaz kılınır.

4- Sonra da, sabah namazının sünneti gibi iki rekat vaktin sünneti kılınır. Bundan sonra, Ayet-el-kürsi ve tesbihler okunup, dua edilir.

Diğer Haberler

Comolli, Tottenham ile 3 yıldız için masada! Transferler

Comolli, Tottenham ile 3 yıldız için masada!
Beşiktaş'ta Negredo-Güneş soğuk savaşı! Transferler

Beşiktaş'ta Negredo-Güneş soğuk savaşı!
Piccini'ye en ciddi teklif Beşiktaş'tan! Transferler

Piccini'ye en ciddi teklif Beşiktaş'tan!
Cuma namazı saat kaçta? 13 Temmuz Cuma namazı saati, il il namaz saatleri Gündem

Cuma namazı saat kaçta? 13 Temmuz Cuma namazı saati, il il namaz saatleri
Cuma duaları, Cuma günü nasıl ibadet edilir? Cuma günü okunacak dualar Gündem

Cuma duaları, Cuma günü nasıl ibadet edilir? Cuma günü okunacak dualar
Cuma namazı kaç rekattır? Cuma namazı nasıl kılınır, hangi dualar okunur? Gündem

Cuma namazı kaç rekattır? Cuma namazı nasıl kılınır, hangi dualar okunur?
Bugün cuma namazı saat kaçta okunacak? İstanbul cuma namazı saatleri Gündem

Bugün cuma namazı saat kaçta okunacak? İstanbul cuma namazı saatleri
İstanbul'da cuma namazı saat kaçta? 13 Temmuz Cuma namazı saati Gündem

İstanbul'da cuma namazı saat kaçta? 13 Temmuz Cuma namazı saati
Ankara'da cuma namazı saat kaçta? 13 Temmuz Cuma namaz saati Gündem

Ankara'da cuma namazı saat kaçta? 13 Temmuz Cuma namaz saati
Daha fazla göster
1

Yerry Mina'dan flaş transfer açıklaması!
2

Ryan Babel, Flamengo'yu reddetti!
3

Everton'dan Barcelona'ya paket teklif! Digne-Mina...
4

Cocu'nun Ali Koç'tan istediği transfer!
5

Fatih Terim ve Ndiaye'nin aralarını Gomis yaptı
6

Fiorentina'dan Fenrebahçe'nin gündemindeki yıldız için resmi teklif!
7

Galatasaray'dan KAP'a 2. açıklama! Onyekuru'nun maliyeti
8

Liverpool, Vida için teklifi arttırdı
9

Fatih Terim, istediği transfer sayısını açıkladı!
10

Obradovic, Fenerbahçe'ye transfer için devrede
yukarı ok