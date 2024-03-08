Amerika (ABD) tarım dışı istihdam verileri ne zaman, saat kaçta açıklanacak? Mart-2024

Tarım dışı istihdam verisi ABD ekonomisinde iş gücü piyasalarının durumuna ilişkin bilgi vermesi açısından bugün yakından takip ediliyor. ABD Merkez Bankası'nın (FED) ekonomiyi soğutma çabaları neticesinde tarım dışı istihdamdaki artışın yavaşlamasını bekliyor. İstihdam piyasasındaki soğumanın gecikmesi faizde aşağı yönlü adımın da ötelenmesi anlamına geliyor.

Piyasalarda FED'in mart ayında faizi yüzde 5,25-5,50 aralığında sabit bırakması bekleniyor. CME Tool verilerine göre, mayıs ayında 25 baz puanlık faiz indirimine yüzde 65,3 ihtimal veriliyor. FED Başkanı Jerome Powell son açıklamasında faiz indirmek için gerekli güven seviyesine uzak olmadıklarını söyledi.

ABD şubat ayı istihdam rakamları TSİ 16.30'da açıklanacak. Her ayın ilk Cuma günü ABD Çalışma Bakanlığı'nın İstatistik Bürosu tarafından yayımlanan bu veriler, ekonomistler, yatırımcılar ve politika yapıcılar tarafından yakından takip edilir. Açıklanan rakamlar, ekonominin büyüme hızı, tüketici harcamaları ve merkez bankasının para politikası kararları gibi birçok faktör üzerinde doğrudan etkiye sahiptir.

ABD tarım dışı istihdam verileri, ekonominin genel sağlığını ve iş gücü piyasasının durumunu gösteren önemli bir göstergedir. Bu veriler, Amerika Birleşik Devletleri'nde tarım sektörü dışındaki iş kollarında çalışan kişi sayısındaki değişiklikleri aydan aya takip eder. Tarım dışı istihdam rakamları, ekonomik analizlerde ve politika yapım süreçlerinde geniş çapta kullanılır çünkü bu sektörler ekonominin büyük bir kısmını temsil eder ve iş gücü piyasasının genel durumu hakkında kapsamlı bilgi sağlar.

Tarım dışı istihdam verilerindeki artış, ekonominin genişlediğine ve iş gücü piyasasının sağlıklı olduğuna işaret ederken, beklenenden düşük bir artış ya da azalış, ekonomik zorlukların ve işsizlik oranında potansiyel bir artışın habercisi olabilir. Bu nedenle, bu verilerin açıklanması piyasalarda önemli hareketlere yol açabilir ve döviz kurları, hisse senedi piyasaları ve faiz oranları üzerinde önemli etkiler yaratabilir.

Özellikle, istihdam artışının enflasyon üzerinde yaratabileceği baskılar, merkez bankası politikalarının belirlenmesinde kritik bir rol oynar. İstihdamdaki güçlü artış, ekonominin aşırı ısındığına ve enflasyonun yükselmekte olduğuna dair sinyaller verebilir, bu da merkez bankasını faiz oranlarını artırma yönünde harekete geçirebilir. Tersine, zayıf istihdam artışı veya istihdam kayıpları, ekonomik yavaşlama endişelerini artırabilir ve merkez bankasını faiz oranlarını düşürme yönünde teşvik edebilir.