Amazon Prime Video üyelik, Amazon Prime Ekşi sözlük Amazon Prime Türkiye içerik)

Amazon Prime Video'nun diğer avantajlarının başında ise iOS'dan Android'e, Smart TV'den Xbox ve PS4'e birbirinden farklı platformlarla uyumlu çalışabiliyor olması geliyor. Bir çok yapımın yer aldığı dizi, film, belgesel, biyografi benzeri yapımların yer aldığı video izleme platformu Amazon Prime nedir, Amazon Prime video ne işe yarar, Amazon prime video ne işe yarar, amazon prime video neler yapılır, Amazon prime video kaç para, amazon prime video izleme ücreti, amazon prime video aylık fiyat, amazon prime video ücreti.Prime kullanıcısı vatandaşlar, popüler filmleri ve ödüllü Amazon Originals dizilerini, üyeliğin sayesinde ek ücret ödemeden Prime Video'da Türkçe altyazılı izleyebiliyor.Amazon Prime hizmetine 30 günlük ücretsiz deneme süresinin ardından, www.amazon.com.tr/prime adresinden aylık 7,90 TL karşılığında abone olunabiliyor.Açıklamada görüşlerine yer verilen Amazon.com.tr Ülke Genel Müdürü Richard Marriott, Amazon Prime'ı Türkiye'deki müşterileriyle buluşturdukları için oldukça mutlu olduklarını belirtti.Amazon Prime üyeliğinin Amazon.com.tr müşterilerine sağladığı fırsatlar arasında şunlar yer alıyor:Bedava ve hızlı kargo, elektronikten Bilgisayara, Kitaptan Moda, Ev ve Mutfak ürünlerine kadar binlerce geçerli üründe bedava ve hızlı kargo. Prime Video, Tom Clancy's Jack Ryan, Good Omens, Modern Love ve The Marvelous Mrs. Maisel'i de içeren Amazon Original TV dizilerinin yanı sıra All or Nothing: Manchester City, Steven Gerrard's Make Us Dream ve El Corazón de Sergio Ramos gibi spor belgesellerine ve The Upside, The Aeronauts gibi Amazon Original filmlerinin de bulunduğu geniş film ve dizi yelpazesine Türkçe altyazı seçeneğiyle erişim.Prime Gaming, League of Legends, Teamfight Tactics, Black Desert Mobile gibi oyunlar ve oyun içi içeriklere erişme avantajınının yanı sıra her ay ücretsiz oyunlar ve Twitch.tv kanalı aboneliği. Özel Fırsatlar, popüler markaların ürünlerinde özel indirimlere erişim. Prime Day, sadece Prime üyelerine özel Amazon'un dünya çapında düzenlediği yılın en büyük indirim günleri Prime Day'e özel indirim ve fırsatlara erişim.Amazon Prime'ın video hizmeti açısından Türkiye'de küresel bir şirket olarak Netflix, yerel olarak da Blu TV, PuhuTv gibi platformlarla rekabet etmesi gerekecek.Amazon Prime'da dünyanın en prestijli televizyon ödülü sayılan Emmy gibi çok sayıda ödül kazanan orijinal yapımlar bulunuyor.Amazon'un orijinal yapımlarından öne çıkanları arasında The Boys, The Marvelous Mrs. Maisel, The Expanse, Goliath, Carnival Row, Bosch, Homecoming, Tales from the Loop, Undon, Fleabag, The Man in the High Castle ve Mozart in the Jungle var.