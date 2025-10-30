Altın fiyatları canlı 30 Ekim 2025: Altın fiyatları bugün ne kadar? Gram, çeyrek, yarım, cumhuriyet ve tam altın alış-satış fiyatları

30 Ekim 2025 Çarşamba günü altın piyasası, yatırımcılar ve vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Dolar/TL kurundaki dalgalanma, ons altın fiyatındaki hareketlilik ve jeopolitik gelişmelerin etkisiyle gram altın, çeyrek altın, yarım altın, tam altın ve Cumhuriyet altını fiyatları gün içinde değişiklik göstermeye devam ediyor. İşte 30 Ekim 2025 canlı altın fiyatları ve güncel alış-satış rakamları.



GRAM ALTIN ALIŞ-SATIŞ FİYATI



Gram altın alış: 5.366,64



Gram altın satış: 5.367,41



ÇEYREK ALTIN ALIŞ-SATIŞ FİYATI



Çeyrek altın alış: 9.164,00



Çeyrek altın satış: 9.337,00



YARIM ALTIN ALIŞ-SATIŞ FİYATI



Yarım altın alış: 18.328,00



Yarım altın satış: 18.662,00



TAM ALTIN ALIŞ-SATIŞ FİYATI



Tam altın alış: 35.779,35



Tam altın satış: 36.495,09



CUMHURİYET ALTINI ALIŞ-SATIŞ FİYATI



Cumhuriyet altını alış: 36.543,00



Cumhuriyet altını satış: 37.175,00



ATA ALTIN ALIŞ-SATIŞ FİYATI



Ata altın alış: 36.897,45



Ata altın satış: 37.838,46





