Haber Tarihi: 30 Ekim 2025 16:56 - Güncelleme Tarihi: 30 Ekim 2025 16:56

Altın fiyatları canlı 30 Ekim 2025: Altın fiyatları bugün ne kadar? Gram, çeyrek, yarım, cumhuriyet ve tam altın alış-satış fiyatları

Altın fiyatlarında güncel son durum, 30 Ekim 2025 Çarşamba günü itibarıyla yatırımcıların odak noktasında yer alıyor. Ekim ayı FED faiz kararının açıklanmasıyla birlikte haftanın son işlem gününde yatırımcılar canlı altın alış satış fiyatlarına odaklanmış durumda. Dün 5 bin 297 seviyelerinde kapanışını gerçekleştiren gram altın, bugün FED'in faizi 25 baz puan düşürmesiyle birlikte güne yükselişle başladı. Peki, altın fiyatları bugün ne kadar? İşte 30 Ekim tarihli canlı gram, çeyrek, yarım, cumhuriyet ve tam altın alış-satış fiyatları.

30 Ekim 2025 Çarşamba günü altın piyasası, yatırımcılar ve vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Dolar/TL kurundaki dalgalanma, ons altın fiyatındaki hareketlilik ve jeopolitik gelişmelerin etkisiyle gram altın, çeyrek altın, yarım altın, tam altın ve Cumhuriyet altını fiyatları gün içinde değişiklik göstermeye devam ediyor. İşte 30 Ekim 2025 canlı altın fiyatları ve güncel alış-satış rakamları.

GRAM ALTIN ALIŞ-SATIŞ FİYATI

Gram altın alış: 5.366,64

Gram altın satış: 5.367,41

ÇEYREK ALTIN ALIŞ-SATIŞ FİYATI

Çeyrek altın alış: 9.164,00

Çeyrek altın satış: 9.337,00

YARIM ALTIN ALIŞ-SATIŞ FİYATI

Yarım altın alış: 18.328,00

Yarım altın satış: 18.662,00

TAM ALTIN ALIŞ-SATIŞ FİYATI

Tam altın alış: 35.779,35

Tam altın satış: 36.495,09

CUMHURİYET ALTINI ALIŞ-SATIŞ FİYATI

Cumhuriyet altını alış: 36.543,00

Cumhuriyet altını satış: 37.175,00

ATA ALTIN ALIŞ-SATIŞ FİYATI

Ata altın alış: 36.897,45

Ata altın satış: 37.838,46

