Haber Tarihi: 31 Ocak 2025 18:01 - Güncelleme Tarihi: 31 Ocak 2025 18:01

Alice in Borderland 3. Sezon Ne Zaman? - 2025

Netflix'in popüler Japon dizisi Alice in Borderland, heyecan verici bir üçüncü sezonla geri dönmeye hazırlanıyor. Kasım 2024'te yapılan resmi duyuruya göre, dizinin 3. sezonu 2025 yılında yayınlanacak. Peki, yeni sezonda izleyicileri neler bekliyor? İşte detaylar…

Alice in Borderland 3. Sezon Ne Zaman? - 2025
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İkinci sezonun finali, büyük bir gizemle sona ermiş ve Joker kartı sahnesiyle izleyicileri merakta bırakmıştı. Yeni sezonda, Arisu ve arkadaşlarının karşılaşacağı yeni oyunlar, Joker figürünün gizemi ve Borderland'in gerçek doğasına dair önemli cevaplar izleyicilere sunulabilir.

Alice in Borderland 3. Sezon Ne Zaman?

Netflix, Alice in Borderland 3. sezonunun 2025'te geleceğini resmi olarak onayladı. Ancak kesin çıkış tarihi henüz açıklanmadı. Önceki sezonların çıkış tarihlerine bakıldığında, yeni sezonun 2025'in ilk yarısında yayınlanma ihtimali yüksek görünüyor.

Alice in Borderland 3. Sezon Oyuncu Kadrosu

Kento Yamazaki (Arisu)
Tao Tsuchiya (Usagi)
Nijiro Murakami (Chishiya)
Ayaka Miyoshi (Ann)
Dori Sakurada (Niragi)
Dizinin ana karakterleri büyük ihtimalle geri dönecek. Ayrıca yeni sezonda sürpriz karakterler ve yeni oyuncuların da eklenmesi bekleniyor
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