Alice in Borderland 3. Sezon Ne Zaman? - 2025

İkinci sezonun finali, büyük bir gizemle sona ermiş ve Joker kartı sahnesiyle izleyicileri merakta bırakmıştı. Yeni sezonda, Arisu ve arkadaşlarının karşılaşacağı yeni oyunlar, Joker figürünün gizemi ve Borderland'in gerçek doğasına dair önemli cevaplar izleyicilere sunulabilir.



Alice in Borderland 3. Sezon Ne Zaman?



Netflix, Alice in Borderland 3. sezonunun 2025'te geleceğini resmi olarak onayladı. Ancak kesin çıkış tarihi henüz açıklanmadı. Önceki sezonların çıkış tarihlerine bakıldığında, yeni sezonun 2025'in ilk yarısında yayınlanma ihtimali yüksek görünüyor.



Alice in Borderland 3. Sezon Oyuncu Kadrosu



Kento Yamazaki (Arisu)

Tao Tsuchiya (Usagi)

Nijiro Murakami (Chishiya)

Ayaka Miyoshi (Ann)

Dori Sakurada (Niragi)

Dizinin ana karakterleri büyük ihtimalle geri dönecek. Ayrıca yeni sezonda sürpriz karakterler ve yeni oyuncuların da eklenmesi bekleniyor

