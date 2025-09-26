Alanyaspor - Galatasaray maçı canlı izle şifresiz

Trendyol Süper Lig'de bu hafta Alanyaspor ve Galatasaray karşı karşıya gelecek. Mücadele beIN Sports 1 ekranlarından naklen yayınlanırken, karşılaşmayı canlı izlemek isteyen futbolseverler Google üzerinden "beIN Sports 1 canlı izle, beIN Sports 1 şifresiz" araması yapıyor. Alanyaspor - Galatasaray maçı ile ilgili tüm detaylar haberimizde.Alanyaspor - Galatasaray maçını şifresiz ve canlı izlemek için beIN Sports 1'tan erişim sağlamanız yeterli olacak. Üstelik, beIN Sports 1'tan dijital platformları üzerinden de maçı mobil cihazlar veya bilgisayar aracılığıyla izlemek mümkün.ALANYASPOR - GALATASARAY MAÇINI CANLI İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZTrendyol Süper Lig'de bu Alanyaspor, Galatasaray ile karşı karşıya gelecek. Alanyaspor - Galatasaray maçı beIN Sports 1 üzerinden canlı olarak şifreli yayınlanacak.Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında Corendon Alanyaspor'a konuk olacak.Alanya Oba Stadı'ndaki karşılaşma saat 20.00'de başlayacak. Zorbay Küçük'ün düdük çalacağı maç, beIN SPORTS 1 ekranlarından yayınlanacak. Mücadelenin VAR koltuğunda Alper Çetin oturacak.Süper Lig'de 6'da 6 yapan sarı-kırmızılı ekip, 7. haftaya en yakın takipçileri Göztepe ile Fenerbahçe'nin 6 puan önünde lider girdi.Alanyaspor ise 2 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 mağlubiyet yaşayarak 9 puanla 8. sırada yer aldı.Ertuğrul, Viana, Lima, Aliti, Enes, Makouta, Maestro, Ruan, İbrahim, Hagi, OgunduUğurcan, Singo, Sanchez, Abdülkerim, Jakobs, İlkay, Torreira, Sane, Yunus, Barış Alper, IcardiGalatasaray'ın Nijeryalı santrforu Victor Osimhen, Alanyaspor karşılaşmasıyla kadroya dönecek.Nijerya Milli Futbol Takımı'nın 2026 FIFA Dünya Kupası Afrika Elemeleri'nde Ruanda ile oynadığı maçta sakatlanarak oyundan çıkan Victor Osimhen, ayak bileği bağlarındaki orta düzeyde gerilme ve kanama sebebiyle sarı-kırmızılı takımın ikas Eyüpspor, Eintracht Frankfurt ve TÜMOSAN Konyaspor ile yaptığı maçlarda görev alamamıştı.Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, 6. haftadaki Konyaspor maçının ardından yaptığı basın toplantısında Osimhen'in Alanyaspor ile yapılacak karşılaşmada kadroya döneceğini bildirmişti.Galatasaray'ın milli futbolcusu Yunus Akgün, çıktığı son 3 maçta rakiplerine karşı birer gol kaydetti.İlk olarak Süper Lig'in 5. haftasındaki ikas Eyüpspor maçında gol atan Yunus, sonrasında UEFA Şampiyonlar Ligi'nin ilk haftasındaki Eintracht Frankfurt maçında ağları sarstı. Son olarak ligin 6. haftasında TÜMOSAN Konyaspor'a karşı gol atan Yunus, son 3 karşılaşmasında rakiplerinin filelerini birer kez havalandırmış oldu.Sarı-kırmızılı ekibin Arjantinli yıldızı Mauro Icardi, Süper Lig'de bu sezon süre aldığı 5 maçta 4 kez gol sevinci yaşadı.Geçen sezon 7 Kasım 2024 tarihinde Tottenham ile oynanan maçta sakatlanarak uzun süre forma giyemeyen Icardi, sahalara dönmesiyle gollerine de devam etti.Arjantinli yıldız santrfor, ikinci haftadaki Misirli.com.tr Fatih Karagümrük, 4. haftadaki Çaykur Rizespor, 5. haftadaki ikas Eyüpspor ve 6. haftadaki Konyaspor maçlarında rakiplerine birer gol attı.Icardi, 3'ü üst üste olmak üzere 5 maçın 4'ünde rakip fileleri birer kez sarstı.Sarı-kırmızılı ekip, Süper Lig'deki son 14 maçından galibiyetle ayrıldı.Ligde son yenilgisini geçen sezonun 29. haftasında deplasmanda Beşiktaş karşısında yaşayan Galatasaray, sonrasındaki 14 karşılaşmayı kazandı.Galatasaray, söz konusu süreçte rakiplerinin ağlarını 40 kez sarsarken, sadece 4 gol yedi.Galatasaray, Trendyol Süper Lig'de çıktığı son 7 maçta puan kaybı yaşamadı.Deplasmandaki son yenilgisini geçen sezonun 29. haftasındaki Beşiktaş derbisinde yaşayan sarı-kırmızılı ekip, ardından çıktığı 7 dış saha müsabakasını da kazandı.Söz konusu süreçte 20 gol atan "Cimbom" kalesinde sadece 1 gol gördü.Galatasaray, Süper Lig'de bu sezon çıktığı 6 maçta 18 kez rakip ağları sarstı.İlk 2 haftada Gaziantep FK ve Fatih Karagümrük'ü 3-0'lık skorlarla yenen sarı-kırmızılı ekip, üçüncü haftada Zecorner Kayserispor'u 4-0, dördüncü haftada Çaykur Rizespor'u 3-1 ve beşinci haftada da Eyüpspor'u 2-0 mağlup etti.Son olarak TÜMOSAN Konyaspor'u 3-1 yenen Galatasaray, toplamda 18 gole ulaştı. Sarı-kırmızılılar, söz konusu 6 maçta Çaykur Rizespor ve Konyaspor'dan birer gol yedi.Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin ikinci haftasında İngiltere temsilcisi Liverpool'u konuk edeceği karşılaşma öncesinde moral kazanmayı amaçlıyor.UEFA Şampiyonlar Ligi'nin ilk haftasında Eintracht Frankfurt'a 5-1 mağlup olan sarı-kırmızılı ekip, sakatlık yaşamadan Alanyaspor karşısında 3 puan kazanarak Liverpool maçına moralli bir şekilde çıkmayı hedefliyor.Galatasaray ile Alanyaspor, Süper Lig'de 19. kez karşı karşıya gelecek.İki takım arasında 2016-2017 sezonunda başlayan rekabette sarı-kırmızılılar 12, turuncu-yeşilliler ise 3 kez kazandı. Üç müsabaka ise berabere sonuçlandı.Geride kalan 18 maçta sarı-kırmızılı takımın 42 golüne, Alanya ekibi 18 golle karşılık verdi.Sarı-kırmızılılar, Alanyaspor'u ligde oynadığı son 5 maçta mağlup etti.Sarı-kırmızılı ekip, söz konusu karşılaşmaların ikisini 4-0'lık skorlarla kazanırken, birer kez de rakibini 2-1, 1-0 ve 4-1'lik skorlarla yendi.İki takım arasında Alanya'da oynanan maçlarda da Galatasaray'ın üstünlüğü bulunuyor.Sarı-kırmızılı ekip, Alanyaspor'a konuk olduğu 9 maçın 6'sını kazandı. Alanya'daki maçlardan bir kez ev sahibi takım üstün ayrılırken, 2 müsabaka ise berabere bitti.Söz konusu müsabakalarda Galatasaray 20, Alanyaspor 12 kez ağları havalandırdı.Galatasaray, Alanyaspor karşısında en farklı galibiyetini 2018-2019 sezonunda İstanbul'da oynanan maçta 6-0'lık skorla elde etti.Alanyaspor'un ise rekabetteki en farklı galibiyetini 2019-2020 sezonunda Alanya'da yapılan maçta 4-1'lik skorla aldı.