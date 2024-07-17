AFAD Kira Yardımı Bitti mi? 2024

Depremzede kira desteği son ödeme tarihi, hak sahipleri tarafından yakından takip ediliyor. Depremzede vatandaşlara yönelik olarak düzenlenen AFAD kira yardımı projesi, geçtiğimiz yıl Nisan ayı itibarıyla başlamıştı. Ziraat Bankası üzerinden gerçekleştirilen AFAD kira yardımı ödemesi, bu ay itibarıyla 12 ayı tamamlamış olacak. İşte 2024 Haziran AFAD kira yardımı ödeme tarihi hakkında detaylı bilgiler…



AFAD KİRA YARDIMI BİTTİ Mİ?



AFAD tarafından depremzedelere sağlanan kira yardımı, kiracılara yönelik olarak sona eriyor. AFAD'den yapılan açıklamaya göre, kiracılara sağlanan kira desteği Haziran ayı itibarıyla tamamlanacak.



AFAD'ın mesajında şu ifadeler yer alıyor: "6 Şubat Depremleri'nin büyüklüğü ve etkisi göz önünde bulundurularak, daha önceki deprem afetlerinde görülmemiş şekilde kiracılara kira destek ödemeleri başlatılmıştı. Orta hasarlı ve üzerinde hasarlı konutlarda yaşayan kiracı ailelere Nisan 2023'te destek ödemeleri yapılmaya başlanmıştı. 12 aylık sürenin ardından, Haziran ayında gerçekleştirilecek olan ödemeyle birlikte kira destek ödemeleri tamamlanacak."



TEMMUZ KİRA YARDIMI NE ZAMAN YATACAK?



Temmuz kira yardımı ödemeleri, her ayın 15'inden itibaren ilgililere ulaştırılacak. Bu destek kapsamında, kiracılara 5 bin TL, ev sahiplerine ise 7,500 TL kira yardımı sağlanmaktadır.

Haber ile daha fazlasına ulaşın: