A101 26 MAYIS 2023 AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU || 27 Mayıs 2023 A101 aktüel ürünler

İnfuserli Matara 24,95 TL, Silikon Tabanlı Buzluk 12,95 TL, Erzak Kabı 27,50 TL, Dolap İçi Düzenleyici Raf 15,95 TL, Metal Dolap İçi Düzenleyici Raf 24,95 TL, Plastik Organizer Çeşitleri 12,50 TL, Buzdolabı Organizeri 11,50 TL, Kilitli Saklama Kabı Seti 39,95 TL, Premium Silikon Servis Gereçleri 39,95 TL, Piknik Sepeti 24,95 TL, Keramika 4 Parça Porselen Fincan Seti 99,95 TL, Luminarc Trianon Serisi Tabaklar 24,95 TL olarak satılacak.

Slim 12 Gözlü Organizer 29,95 TL, Tornavida 7'li Set 59,95 TL, Takım Çantası 59,95 TL, Seyyar Makaralı Uzatma Kablosu 249,95 TL, Tırmık – Bağ Makası – Çatal Çapa 34,95 TL, Boya Rulosu 19,95 TL, Tek Fiyat Boya Ürünleri 8,95 TL, Selsil Şeffaf Tüp Silikon 24,95 TL, Selsil Çift Komponentli Epoksi Yapıştırıcı 44,95 TL, Tesla AAA Alkalin İnce Kalem Pil 4'lü 39,95 TL, Tesla AA Alkalin Kalem Pil 'lü 39,95 TL, Selsil Ultra Tack Yapıştırıcı 60 ml 29,95 TL'den raflarda yerini alacak.

A101 18 Mayıs 2023 aktüel ürünler kataloğunun Tekstil ve Giyim ürünleri kapsamında; Taraftar Lisanslı Tek Kişilik Pike 149 TL, Taraftar Lisanslı Tek Kişilik Çarşaf Seti 149 TL, Taraftar Lisanslı Kırlent 59,95 TL, Kilim 100×150 cm 119 TL, Silk&Blue Bay ve Bayan 3'lü Yarım Konç Spor Çorap 29,95 TL,

26 Mayıs 2023 Salı A101 haftanın yıldızları yine yoğun ilgi gördü. Ayrıca A101 Ramazan özel hediye kartı ile ihtiyaç sahiplerine kolay ve güvenli alışveriş imkanı sunuyor. A101 hediye kartı, ister marketten hediye kartı olarak, ister SMS ile telefona yönlendirebileceğiniz sanal kod olarak alabilirsiniz. A101 aktüel 26 Mayıs 2023 kataloğu içerisinde ise; APEC 125 CC Benzinli Motosiklet dikkat çekiyor. Bu ürün A101 mağazalarında ve a101.com.tr A101 online satışta olacak. Peki, A101'de bu hafta neler var? İşte, A101 aktüel ürünler kataloğu 25 Mayıs 2023!A101'in 26 Mayıs Perşembe günü için hazırlanan aktüel ürünleri satışa sunuldu. A101 aktüel ürünler kataloğunda bu hafta; Dyo boya fabrikasında üretilen Casati markalı boyalar, silikonlu duvar boyası, tavan boyası ve hobi boyası, Yağsız Fritöz Air Fryer, Dikey Süpürge, Koltuk ve Halı Yıkama Makinesi, Profesyonel Şarjlı Saç Kesme Makinesi gibi ürünlerde sürpriz indirimler var.A101'de bu hafta; Teknoloji ürünleri, Beyaz Eşya, Elektrikli Ev Aletleri, Modern Ev Eşyaları, Züccaciyeye ve Mutfak Ürünleri, Ev Tekstili ve Giyim ürünleri indirimli olarak satılacak.A101 Aldın Aldın etiketi ile hazırlanmış olan kataloğun ilk sayfasında 5 farklı fiyat ve boyutta televizyon yer alıyor. Bu ürünler; ONVO 65" Ultra HD Android Smart Led Tv 9.199 TL, HI-LEVEL 55' Ultra HD WebOS Smart Led Tv 7.499 TL, HI-LEVEL 43' Full HD WebOS Smart Led Tv 4.599 TL, Toshiba 43' UHD Android Led Tv 6.999 TL ve ONVO 32' Uydu Alıcılı Led Tv 2.299 TL'den satışa sunulacak.A101 kataloğunda yer alan elektronik ürünlerin devamında ise Parmak izi okuyucu ve yüz tanıma sistemli 6.7" ekran, 4 GB Ram, 128 GB hafızaya sahip 2 yıl garantili Reeder S19 Max Pro Cep Telefonu 3499 TL, ORBUS Neon Işıklı LED Şerit Aydınlatma 129 TL, GoSmart TWS Bluetooth Kulaklık 119 TL, Lecoo Gaming Mouse 159 TL ve Lecoo Kulak Üstü Kablolu Gaming Kulaklık 199 TL'den satılacak.Beyaz Eşya grubunda ise; 15 dahika hızlı yıkama özellikli 1000 devirli Flavel 6 KG Çamaşır Makinesi 5099 TL, Eko 5 programlı Flavel Bulaşık Makinesi 5499 TL, 313 litre hacimli Flavel No-Frost Buzdolabı 8399 TL, SEG 100 Litre Termosifon 3199 TL fiyattan sipariş bekliyor olacak.A101 aktüel ürünler kataloğundaki Elektrikli ev aletlerinde ise; ONVO Yağsız Fritöz AirFryer 2199 TL, Kiwi Koltuk ve Halı Yıkama Makinesi 1.899 TL, Arzum Starry El Blender Seti 629 TL, Fantom Carbon Dikey Süpürge 699 TL, Kiwi Cam Su Isıtıcı 289 TL, Arzum Mistost Tost Makinesi 749 TL, Homend Foodrunner El Mikseri 259 TL, Aprilla Kulak&Burun Kılı Kesme Makinesi 32,95 TL, Aprilla Profesyonel Şarjlı Saç Kesme Makinesi 289 TL'den A101 market şubelerinde satışa sunulacak.A101'in perşembe günü için hazırlanan kataloğundaki Züccaciye ve Mutfak grubunda ürünlerinde ise; Cem Nero Derin Tencere 199,95 TL, Cem Nero Tava 99,95 TL, Cem Nero Basık Tencere 199,95 TL, Termos 79,95 TL, Silikon Saplı Soyacak 14,95 TL, Silikon Saplı Hazneli Rende 22,50 TL, Üstten Basmalı Rondo 109,95 TL, İkili Kepçe Kaşık Seti 19,95 TL, Hascevher Krep Tavası 79,95 TL,A101'de bu hafta mobilya ürünleri arasında 3 farklı koltuk bulunuyor. Vivense Polya sandıklı bazalı L köşe koltuk 5990 TL, Vivense Alkon sandıklı bazalı L köşe koltuk 5990 TL, Vivense Zaden üçlü koltuk ise 4490 TL fiyatıyla dikkat çeken ürünler arasında yer alıyor.A101 18 Mayıs kataloğundaki Hırdavat, Tadilat, Tamirat ve Boya Ürünleri ile Çok Amaçlı Ev Eşyaları olarak kampanya listesinde ki ürünler ise; Roboom Büyük Boy ABS Valiz 599 TL, Roboom Orta Boy ABS Valiz 499 TL, Roboom Küçük Boy ABS Valiz 349 TL, Casati Sinergia 10 Kg Silikonlu Plastik Duvar Boyası 179,95 TL, Casati Sinergia 10 KgTavan Boyası 129,95 TL, DYO Hobilux Hobi Boyası 199,95 TL, Merdiven 349,95 TL, El Arabası 449 TL,Silk&Blue Kız ve Erkek 3'lü Çocuk Patik Çorap 24,95 TL, Silk&Blue Bayan 5'li Patik Çorap 39,95 TL, Silk&Blue Bay Desenli Boxer 29,95 TL, Silk&Blue 5'li Bay Patik Çorap 39,95 TL, Silk&Blue Bay Yarım Kollu Şortlu Pijama Takımı 119 TL, Bay Polo Yaka Tişört 79,95 TL, JUNO Kadın Çilek Modelli Terlik 49,95 TL, JUNO Kız Çocuk Çilek Modelli Terlik 44,95 TL olacak.