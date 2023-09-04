Haber Tarihi: 04 Eylül 2023 09:55 - Güncelleme Tarihi: 04 Eylül 2023 09:55

9. sınıflarda uyum haftası var mı? 2023 9.sınıflar ne zaman başlayacak?

9. sınıflarda uyum haftası var mı? 2023 9.sınıflar ne zaman başlayacak sorusu, Eylül ayına girilmesiyle birlikte gündemde yer alıyor. Tüm sınıf ve kademelerde 11 Eylül'de başlayacak 2023-2024 eğitim öğretim yılı öncesinde okul öncesi, ilkokul, ortaokul ve liseye başlayacak öğrenciler için okula uyum programı ve rehberlik uygulamaları hazırlandı. Peki, lise 1 olarak bilinen 9.sınıflar okula ne zaman başlayacak? İşte, o konu hakkında detaylı bilgiler

9. sınıflarda uyum haftası var mı? 2023 9.sınıflar ne zaman başlayacak?
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Yüz binlerce liseli öğrenci ve bu yıl ilk kez liselere kayıt yaptıran adaylar, yaz tatilinin son bulacağı ve 2023-2024 eğitim öğretim yılının başlayacağı tarihi öğrenmek istiyor. Geçtiğimiz eğitim-öğretim yılının yorgunluğunu yaz tatili süresince atan liseliler, okullarının açılacağı tarihe odaklandı. Peki, liseler ne zaman açılacak? 

9. sınıflarda uyum haftası var mı? 2023 
Uyum programı kapsamında okul öncesi, ilkokul 1 ve lise 9'uncu sınıf öğrencileri 4-8 Eylül'de okulları, öğretmenleri ve arkadaşlarıyla buluşacak.
Okul öncesinde, aile ve çocuklarla gerçekleştirilecek uyum sürecine destek olmak amacıyla hazırlanan okula uyum rehberinde, uyum haftasına yönelik uygulama çizelgesi ile 12 etkinlik örneğine yer verildi.

İlkokul 1'inci sınıflar için hazırlanan rehberde de uyum haftası uygulama çizelgesi ile 9 etkinlik örneğine yer verildi.

9.sınıflar ne zaman başlayacak?

Milli Eğitim Bakanlığı yeni eğitim kademesine geçen öğrencilere uyum haftası düzenliyor.

Yeni dönemde eğitim öğretim faaliyetleri önümüzdeki 11 Eylül'de başlayacak.

İlkokul 1. sınıf öğrencileri ile anaokulu öğrencileri için uyum haftası 5-9 Eylül tarihleri arasında olacak.

Lise öğrencileri için ise bu uygulama söz konusu değil.


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