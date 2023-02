7 büyük günah nedir? Diyanet büyük günahlar nelerdir?

GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU

İslam'da 7 büyük günahtan birisi olan ve en büyük günah Allah'a şirk koşmaktır. Kuran'ı Kerim'in birçok ayetinde de Allah'ın şirk dışında tüm günahları affedebileceği yazmaktadır. Bu günahı işleyen kişilere ise müşrik denir. Dini yalanlayanlara ve ahiret gününe iman etmeyenlere ise münkir olarak tanımlanır. Peki, 7 büyük günah ve diğer büyük günahlar nelerdir? Büyük günahların affedilmesi için hangi dualar edilmeli? İşte, tüm detaylarİslam'da büyük günahlar türlere ayrılmıştır. 7 türe ayrılan günahlar Allah-u Teala'nın huzurunda en büyük günahlar olarak sayılır.Şirk koşmak Allah'ın en sevmediği en büyük günahlardandır. Şirk koşmak demek Allah'a ortak koşmak demektir. Allah gibi başka bir yaratıcının varlığını savunmak şirk koşmaktır. Şirk koşmak en büyük zulümlerdendir. Şirk koşmak kişiyi Cehenneme kadar götürür. En büyük günahlar olarak sayılan şirk koşmak nefsine yapılmış bir zulüm olarak tebliğ edilir.İslam'da zina yapmak en büyük günahlar arasında yer alıyor. Zina yapmak demek evlilik dışında cinsel birlikteliğe girmek demektir. Allah katında tamamen yanlış ve çirkin olarak görülür. Zina yapmak ayrıca kişiye maddi ve manevi zarar vermektedir. Kalbin kararmasına kişinin Allah'tan uzaklaşmasına neden olur.Aklı sarhoş eden kişinin mantıklı düşünmesini engelleyen her türlü alkollü içecek tüketmek büyük günahlar arasında yer almaktadır. İçki içmek Allah'ın şeytan işi diye buyurduğu çirkin işlerden biridir. Cenab-ı Allah içki içmeyi tüm kötülüklerin anası olarak görür. Dolayısıyla içkinin her türlüsü büyük günah olarak sayılmıştır.Faiz, İslam'da haram olan çirkin olan büyük günahlardan biridir. İslam'da haksız kazanç elde etmenin haram kılındığı bilinmektedir. Kişi elde ettiği malı ve mülkü helal kazançla elde etmesi Allah katında doğru olandır. Faiz ile yapılan her türlü iyiliğin ve sevabın da herhangi bir hükmü yoktur. Faiz yemek insanı ekonomik olarak da yıpratır. Kişiyi tembelliğe sürükler ve çalışma isteğini yok eder. Dolayısıyla faiz büyük günahlar arasında sayılmıştır.Büyü yapmak büyü işleri uğraşmak Allah'ın kesin olarak reddettiği çirkin işlerden ve büyük günahlardan birisidir. Allah katına göre ilim öğrenmekte herhangi bir sakınca yoktur. Fakat yapılan büyü ve öğrenilen ilim sonucunda kötü işler yapmak, birini birinden ayırmak gibi büyü işleri uğraşmak, fitne fesat çıkarmak en büyük günahlardan birisidir. Büyü ile bütün bunların mümkün olacağından dolayı büyü yapmak haram kılınmıştır.İslam'a göre bir olayda şahitlik yapabilmek için en az o olayı 3 defa görmek gerekir. Dolayısıyla görmeden yalancı şahitlik yapmak büyük günahlar arasında sayılmıştır.İslam inancımıza göre bir insanı öldüren bütün insanlığı öldürmüş gibidir. Aynı zamanda intihar etmek kendi canına kıymak da en büyük günahlar arasında sayılmıştır.Burada yazılan büyük günahlara ek olarak, bazı kaynaklarda büyük günahlar 7 farklı çeşite ayrılmıştır. Bunlar aşağıdaki gibidir:Allah'a şirk koşmak, yapılan günahta ısrar etmek ve tövbe etmemek, Allah'tan ümidini kesmek.Birine zina iftirası atmak, yalancı şahitlik yapmak, yalan yemini etmek, sihir ve büyü işleri uğraşmak büyü yapmakİçki içmek, alkollü içecek tüketmek, yetim ve öksüz malı yemek, faiz yemekZina yapmakİnsan öldürmek, hırsızlık yapmakVatan savunması esnasında savaşı terk etmekAnne ve babanın sözünü dinlememek, itaat etmemek, saygısızlık yapmak