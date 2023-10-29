Haber Tarihi: 29 Ekim 2023 14:14 - Güncelleme Tarihi: 29 Ekim 2023 14:14

29 Ekim otobüsler, toplu taşıma bedava mı, ücretsiz mi 2023? Bugün, yarın yollar, marmaray, metro, otobüs ücretsiz mi?

İstanbul'da hafta sonu, Cumhuriyet'in 100. yılına özel düzenlenecek etkinlikler ve Büyük Filistin Mitingi nedeniyle kentte yoğun bir kalabalığın olması bekleniyor. Bu büyük organizasyonlara katılacak olan vatandaşlar, şehir içi ulaşımlarını kolaylaştırmak ve etkinliklere rahatça ulaşabilmek adına toplu taşıma araçlarının ücretsiz olup olmayacağını merak ediyor. Peki, İstanbul'da yarın toplu taşıma ücretsiz mi? 28 Ekim'de otobüs, metrobüs, metro ve Marmaray bedava mı? İşte o detay.

29 Ekim otobüsler, toplu taşıma bedava mı, ücretsiz mi 2023? Bugün, yarın yollar, marmaray, metro, otobüs ücretsiz mi?
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Bugün 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı coşkusu tüm yurtta hissediliyor. Resmi tatiller takviminde yer alan 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın bu yıl 100.yılı kutlanıyor. Resmi tatili değerlendirmek isteyenlerin gözü "Bugün toplu taşıma ücretsiz mi, 29 Ekim otobüs, metro, metrobüs, marmaray ve vapur bedava mı?" sorusuna gelecek cevaba çevrildi. İşte, 29 Ekim toplu taşıma ücret tarifesine ilişkin yapılan açıklamalar...
29 EKİM OTOBÜS, METRO, METROBÜS, MARMARAY VE VAPUR ÜCRETSİZ Mİ?
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımla 28-29 Ekim'de toplu taşıma araçlarının ücretsiz olacağını duyurdu. Otobüs, Metrobüs, Metro ve Vapur seferleri ücretsiz olarak gerçekleştirilecek. Ücretsiz geçiş için İstanbulkart'ın kişiselleştirilmesi gerektiğini hatırlatan İmamoğlu, paylaşımında bu işlemin yapılabileceği "https://m.istanbulsenin.istanbul/kisisellestirme" linkine de yer verdi.

AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe yaptığı açıklamada yarın ve 29 Ekim'de İstanbul'da tüm toplu ulaşım araçlarının ücretsiz olacağını duyurdu. Bu açıklama doğrultusunda Marmaray'ın 28-29 Ekim tarihlerinde ücretsiz olması bekleniyor.

İSTANBUL'DA 29 EKİM'DE TOPLU TAŞIMA ÜCRETSİZ HİZMET VERECEK!

AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe yaptığı açıklamada yarın ve 29 Ekim'de İstanbul'da tüm toplu ulaşım araçlarının ücretsiz olacağını duyurdu. Bu açıklama doğrultusunda Marmaray'ın 28-29 Ekim tarihlerinde ücretsiz olması bekleniyor.

İSTANBUL'DA OTOBÜS, METRO, METROBÜS ÜCRETSİZ Mİ?

İBB tarafından yapılan açıklamaya göre İstanbulkart entegrasyonuna dahil olan İETT, Metro, Füniküler, Tramvay, Şehir Hatları Vapurları ve Toplu Ulaşımıma entegre Özel Deniz Motorlarında ulaşım ücretsiz olacak.

ANKARA'DA TOPLU ULAŞIM ÜCRETSİZ Mİ?

EGO Genel Müdürlüğü toplu taşıma araçları (EGO Otobüsleri, METRO, ANKARAY ve Teleferik) ile 29 Ekim Pazar günü ücretsiz olarak hizmet verecek.

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