28 Mayıs hangi gün 2023? Seçim 2. tur ne zaman, hangi gün?

14 Mayıs 2023 Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili Genel Seçim sonuçları açıklanırken seçimin ikinci tura kalma ihtimali gündeme geldi. Hali hazırda açıklanan resmi olmayan verilere göre, Recep Tayyip Erdoğan ve Kemal Kılıçdaroğlu, yüzde 50+1 oy oranının altında gözüküyor. Bu nedenle seçimde ikinci tur ihtimali güçleniyor. İşte YSK seçim takvimi ile 2023 ikinci tur seçim tarihi takvimi...YSK seçim takvimine göre Cumhurbaşkanlığı seçimi ikinci tura kalırsa 28 Mayıs Pazar günü gerçekleşecek. Vatandaşlar aynı seçmen kağıtları ile oy kullanacaklar.Mayıs Ayının İkinci PazarıAnneler GünüMayıs Ayının İlk PerşembesiDünya Şifre Günü1 MayısEmek ve Dayanışma Günü (İşçi Bayramı)Trafik ve İlk Yardım Haftası (1-7 Mayıs)Karayolu Güvenliği ve Trafik Haftası (1-7 Mayıs)Bilişim Haftası (1-7 Mayıs)2 MayısDünya Bebek Günü3 MayısDünya Astım GünüDünya Basın Özgürlüğü Günü4 MayısStar Wars Günüİş Güvenliği Haftası (4-10 Mayıs)5 MayısHıdırellez (5-6 Mayıs)6 MayısÜcretsiz Çizgi Roman Günü8 MayısÇorap Giymeme Günü9 MayısKayıp Çorapları Anma GünüAvrupa GünüDünya Çölyak Farkındalık Günü10 MayısEngelliler Haftası (10-16 Mayıs)Danıştay ve İdari Yargı Haftası (10-16 Mayıs)Dünya Psikologlar GünüSağlık İçin Hareket Et Günü11 Mayısİstediğini Yeme Günü12 MayısHemşireler Haftası (12-18 Mayıs)13 MayısUlusal Peyzaj Mimarlığı Günü14 MayısDünya Çiftçiler GünüAnneler Günü15 MayısDünya Aile GünüHava Şehitlerini Anma GünüGençlik Haftası (15-21 Mayıs)17 MayısDünya Hipertansiyon GünüDünya Telekomünikasyon ve Bilgi Toplumu Günü18 MayısMüzeler Haftası (18-24 Mayıs)Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor BayramıGençlik Haftası (19-25 Mayıs)20 MayısDünya Arı GünüDünya Klinik Araştırmalar Günü21 MayısDünya Meditasyon Günü22 MayısUluslararası Biyolojik Çeşitlilik Günü23 MayısDünya Kaplumbağalar Günü25 MayısHavlu GünüEtik Günü26 MayısDünya Dracula Günü28 MayısDünya Hamburger Günü29 Mayısİstanbul'un Fethi (29 Mayıs 1453)31 MayısKabin Memurları GünüDünya Tütüne Hayır Günü