28 Mayıs hangi gün 2023? Seçim 2. tur ne zaman, hangi gün?

14 Mayıs 2023 Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili Genel Seçim sonuçları açıklanırken seçimin ikinci tura kalma ihtimali gündeme geldi. Hali hazırda açıklanan resmi olmayan verilere göre, Recep Tayyip Erdoğan ve Kemal Kılıçdaroğlu, yüzde 50+1 oy oranının altında gözüküyor. Bu nedenle seçimde ikinci tur ihtimali güçleniyor. İşte YSK seçim takvimi ile 2023 ikinci tur seçim tarihi takvimi... 2. TUR SEÇİM NE ZAMAN YAPILACAK?
YSK seçim takvimine göre Cumhurbaşkanlığı seçimi ikinci tura kalırsa 28 Mayıs Pazar günü gerçekleşecek. Vatandaşlar aynı seçmen kağıtları ile oy kullanacaklar.
MAYIS AYINDAKİ ÖNEMLİ GÜN VE HAFTALAR
Mayıs Ayının İkinci Pazarı
Anneler Günü
Mayıs Ayının İlk Perşembesi
Dünya Şifre Günü
1 Mayıs
Emek ve Dayanışma Günü (İşçi Bayramı)
Trafik ve İlk Yardım Haftası (1-7 Mayıs)
Karayolu Güvenliği ve Trafik Haftası (1-7 Mayıs)
Bilişim Haftası (1-7 Mayıs)
2 Mayıs
Dünya Bebek Günü
3 Mayıs
Dünya Astım Günü
Dünya Basın Özgürlüğü Günü
4 Mayıs
Star Wars Günü
İş Güvenliği Haftası (4-10 Mayıs)
5 Mayıs
Hıdırellez (5-6 Mayıs)
6 Mayıs
Ücretsiz Çizgi Roman Günü
8 Mayıs
Çorap Giymeme Günü
9 Mayıs
Kayıp Çorapları Anma Günü
Avrupa Günü
Dünya Çölyak Farkındalık Günü
10 Mayıs
Engelliler Haftası (10-16 Mayıs)
Danıştay ve İdari Yargı Haftası (10-16 Mayıs)
Dünya Psikologlar Günü
Sağlık İçin Hareket Et Günü
11 Mayıs
İstediğini Yeme Günü
12 Mayıs
Hemşireler Haftası (12-18 Mayıs)
13 Mayıs
Ulusal Peyzaj Mimarlığı Günü
14 Mayıs
Dünya Çiftçiler Günü
Anneler Günü
15 Mayıs
Dünya Aile Günü
Hava Şehitlerini Anma Günü
Gençlik Haftası (15-21 Mayıs)
17 Mayıs
Dünya Hipertansiyon Günü
Dünya Telekomünikasyon ve Bilgi Toplumu Günü
18 Mayıs
Müzeler Haftası (18-24 Mayıs)
Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı
Gençlik Haftası (19-25 Mayıs)
20 Mayıs
Dünya Arı Günü
Dünya Klinik Araştırmalar Günü
21 Mayıs
Dünya Meditasyon Günü
22 Mayıs
Uluslararası Biyolojik Çeşitlilik Günü
23 Mayıs
Dünya Kaplumbağalar Günü
25 Mayıs
Havlu Günü
Etik Günü
26 Mayıs
Dünya Dracula Günü
28 Mayıs
Dünya Hamburger Günü
29 Mayıs
İstanbul'un Fethi (29 Mayıs 1453)
31 Mayıs
Kabin Memurları Günü
Dünya Tütüne Hayır Günü