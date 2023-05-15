Haber Tarihi: 15 Mayıs 2023 15:44 - Güncelleme Tarihi: 15 Mayıs 2023 15:44

28 Mayıs hangi gün 2023? Seçim 2. tur ne zaman, hangi gün?

14 Mayıs seçimlerinde sandıklar açılmaya devam ediyor. Seçimin ikinci tura kalması durumunda Cumhurbaşkanı seçimi tekrarlanacak. YSK Başkanı Yener, seçim sonuçlarına ilişkin yeni açıklamalarda bulundu. İşte YSK Başkanı'nın açıklamalarından satır başları: "Değerli basın mensupları günaydın, saat 09.45 itibarıyla sistemimize gelen verileri sizlerle paylaşmak istiyorum. Yurt içi sandık sayısı 192 bin 214 olup, 09.45 itibarıyla 192 bin 187'si açıldı. Şu anda yurt içinde açılmayan sandık sayısı 27 adettir.Yurt dışında açılan sandık sayısı 8 bin 65'tir. Şu an itibarıyla 1529 açılmayan sandık bulunup yurt dışı açılan sandık sayısı yüzde 84.06'dır. Recep Tayyip Erdoğan yüzde 49.40, sayın Kemal Kılıçdaroğlu yüzde 44.98, sayın Sinan Oğan yüzde 5.2, Sayın Muharrem yüzde 0.44 oranında oy oranına sahiptir, veri girişimiz devam etmektedir." Peki, seçim 2. tura kalırsa ne zaman yapılacak? 2. tur seçim tarihi belli oldu mu?

28 Mayıs hangi gün 2023? Seçim 2. tur ne zaman, hangi gün?
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14 Mayıs 2023 Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili Genel Seçim sonuçları açıklanırken seçimin ikinci tura kalma ihtimali gündeme geldi. Hali hazırda açıklanan resmi olmayan verilere göre, Recep Tayyip Erdoğan ve Kemal Kılıçdaroğlu, yüzde 50+1 oy oranının altında gözüküyor. Bu nedenle seçimde ikinci tur ihtimali güçleniyor. İşte YSK seçim takvimi ile 2023 ikinci tur seçim tarihi takvimi... 
2. TUR SEÇİM NE ZAMAN YAPILACAK?

YSK seçim takvimine göre Cumhurbaşkanlığı seçimi ikinci tura kalırsa 28 Mayıs Pazar günü gerçekleşecek. Vatandaşlar aynı seçmen kağıtları ile oy kullanacaklar.
MAYIS AYINDAKİ ÖNEMLİ GÜN VE HAFTALAR

Mayıs Ayının İkinci Pazarı
Anneler Günü

Mayıs Ayının İlk Perşembesi
Dünya Şifre Günü

1 Mayıs
Emek ve Dayanışma Günü (İşçi Bayramı)
Trafik ve İlk Yardım Haftası (1-7 Mayıs)
Karayolu Güvenliği ve Trafik Haftası (1-7 Mayıs)
Bilişim Haftası (1-7 Mayıs)

2 Mayıs
Dünya Bebek Günü

3 Mayıs
Dünya Astım Günü
Dünya Basın Özgürlüğü Günü

4 Mayıs
Star Wars Günü
İş Güvenliği Haftası (4-10 Mayıs)


5 Mayıs
Hıdırellez (5-6 Mayıs)

6 Mayıs
Ücretsiz Çizgi Roman Günü

8 Mayıs
Çorap Giymeme Günü

9 Mayıs
Kayıp Çorapları Anma Günü
Avrupa Günü
Dünya Çölyak Farkındalık Günü

10 Mayıs
Engelliler Haftası (10-16 Mayıs)
Danıştay ve İdari Yargı Haftası (10-16 Mayıs)
Dünya Psikologlar Günü
Sağlık İçin Hareket Et Günü

11 Mayıs
İstediğini Yeme Günü

12 Mayıs
Hemşireler Haftası (12-18 Mayıs)

13 Mayıs
Ulusal Peyzaj Mimarlığı Günü

14 Mayıs
Dünya Çiftçiler Günü
Anneler Günü

15 Mayıs
Dünya Aile Günü
Hava Şehitlerini Anma Günü
Gençlik Haftası (15-21 Mayıs)

17 Mayıs
Dünya Hipertansiyon Günü
Dünya Telekomünikasyon ve Bilgi Toplumu Günü

18 Mayıs
Müzeler Haftası (18-24 Mayıs)

Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı
Gençlik Haftası (19-25 Mayıs)

20 Mayıs
Dünya Arı Günü
Dünya Klinik Araştırmalar Günü

21 Mayıs
Dünya Meditasyon Günü

22 Mayıs
Uluslararası Biyolojik Çeşitlilik Günü

23 Mayıs
Dünya Kaplumbağalar Günü

25 Mayıs
Havlu Günü
Etik Günü

26 Mayıs
Dünya Dracula Günü

28 Mayıs
Dünya Hamburger Günü

29 Mayıs
İstanbul'un Fethi (29 Mayıs 1453)

31 Mayıs
Kabin Memurları Günü
Dünya Tütüne Hayır Günü

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