23 Nisan şiirleri! 23 Nisan 2025 ile ilgili en güzel şiirler

Uzun ve kısa gibi en çok alternatifin olduğu şiirleri 23 Nisan için sizlere özel olarak derledik. Yapacağınız paylaşımlarla etkileşiminizi artırabilirsiniz. Öğretmenlerin öğrencilerinden yazmalarını istediği şiirler en kıymetlileri çünkü Mustafa Kemal Atatürk bu bayramı çocuklara armağan etti. Günümüze kadar bu özel ve anlamlı gün ile ilgili birçok şiirler ve sözler yazıldı. 23 Nisan kutlamalarında okuyabileceğiniz en güzel şiirleri sizler için derledik. İşte 23 Nisan ile ilgili 2, 3, 4 kıtalık şiirler...Yurdu koruyan,Yarını kuran,Sen ol çocuğum.Eskiyi unut,Yeni yolu tut,Türklüğe umut,Sen ol çocuğum.Bizi kurtaran,Öndere inan,Sözünü tutan,Sen ol çocuğum.Küçüksün bugün,Yarın büyürsünHer işte üstünSen ol çocuğum.Çalışıp öğren,Her şeyi bilenYurduna güvenSen ol çocuğum.Hasan Ali YÜCELHOŞ GELDİN 23 NİSANGünlerdir yolunu bekledik durduk.Sen geleceksin diye çiçek açtı,Bahçelerdeki bütün ağaçlar.Leylekler yuvalarına döndüToprak ısındı, uyandı karıncalar.Çoluk çocuk yollara döküldü.Bugün sevinç içindeyiz hepimiz,Bayraklarla süsleniyor balkonlar.Caddelere taklar kuruluyor,Bizim marşı çalıyor bandolar.Nasıl sevinmeyelim geldiğine?Okulda bayram, evde bayram,Sokakta bayramHoş geldin, 23 Nisan!Sana gözlerimizden sevinç,Bahçelerimizden bahar getirdik.Bari hemen bitivermese bu yolculuk.Seni kucaklamaya geliyor bugün,Köyler, şehirler dolusu çocuk.Ş. Enis REGÜ23 NisanSana armağan etti,Ata bu güzel günü,23 Nisan bugün,Çocuk Bayramı günü.Sevin, oyna, gez, dolaş,Senin bayramın bugün.Bayrağı sev arkadaş.Dalgalandıkça öğün.R.Gökalp ARKIN23 NisanBaharın mutlu günüYurdumun kutlu günüNeşelerin düğünüGüzel 23 Nisanİnanarak yürektenHız aldık Atatürk'tenBizi ona yükseltenBir el 23 Nisan23 NisanBugün 23 NisanAtatürk'ten armağanSevinelim coşalımNeşelenip taşalım.Kağıt fener yapalımSınıflara asalımSüsleyerek her yanıKutlayalım bayramı23 NisanBugün sen de bayrağım,Daha şanlı dalgalan.Bugün büyük bayramımBugün 23 Nisan.Bugün başta talihimVe milletim uyandıAnkara'nın bağrındaBir sönmez ateş yandı.Aydınlattı yurdumuDağıldı alev alevBugün kalktı ayağaUyuklayan koca dev.Bugün bana Ata'mdanEn büyük bir armağan.Bugün büyük bayramımBugün 23 Nisanİ.Hakkı TALAS23 NisanEgemenlik bizimdir,Düğün şenlik bizimdir,Bu esenlik bizimdir,Geldi 23 NisanCoşalım, sevinelim,Süslenip giyinelim,Coşkuyla övünelim,Geldi 23 NisanBayrakları alalım,Alanlara dalalım,Hepimiz bir olalım,Geldi 23 Nisan.Hadi BESLEYİCİ23 NisanBiz dünyaya gelmedenHer yeri düşman almış.Atatürk düşmanları,Yurdumuzdan çıkarmış23 Nisan günüMeclis kuruldu diye,Büyük bayram verilmişÇocuklara hediye.Gülelim eğlenelimKutlayalım bayramıVerelim hep el eleYükseltelim vatanı.Melahat UĞURKAN23 NİSANNasıl bayram etmez, sevinmez insan,23 Nisan bu, 23 Nisan.Türklük gerilemiş çaresiz kalmış,Götürmüşken üç kıtaya şeref, şan.Kalmış bir sultanın keyfine işler.Nice yıllar olmuş Türkler perişan.Gittikçe kuvvetsiz, çaresiz kalmış,Dört yandan üstüne saldırmış düşman.Milleti yüzüstü bırakıp kaçmış,Canının derdine düşmüş de SultanAnsızın işlerin başına geçmiş,Milletin bağrından kopan kahramanBaşlamış bir ölüm-dirim kavgası,Sultana isyan bu, cihana isyanMillet öyle büyük, baş öyle büyük,Bakmış, parmağını ısırmış cihanAna toprak için al bayrak için,Tepe tepe gövde, dere dere kanTürk hak edince egemenliği,Açılmış önünde bir şanlı meydanKimsenin keyfine boyun eğmek yok,Toplandığı tarih: 23 NisanMilletin adına Millet Meclisi,Milletin isteği olsun her zamanBEHÇET KEMAL ÇAĞLAR23 NİSANBugün Yirmi Üç Nisan,Toplandı bütün vatan,Millet MeclisimizeAtatürk oldu başkanKaldırdı hasta yurdu,Yılmaz bir ordu kurdu,Türk'ün şanlı sesini,Dünyalara duyurdu.Yükseldi bayrağımız,Koparıldı bağımız,Sultandan ayrılınca,Kurtuldu toprağımız.Türk çocuğu gül, sevin,Yaşa yurdunda emin,Bugünü an bayram et,Bugün senindir, senin.VASFİ MAHİR KOCATÜRK23 NİSAN23 NisanYurdu koruyan,Yarını kuran,Sen çocuğum.Eskiyi unut,Yeni yolu tut,Türklüğe umut,Sen ol çocuğum.Bizi kurtaran,Öndere inan,Sözünü tutan,Sen ol çocuğum.Küçüksün bugün,Yarın büyürsün,Her işte üstünSen ol çocuğum,Çalışıp öğren,Her şeyi bilenYurduna güvenSen ol çocuğum.HASAN ALİ YÜCELEGEMENLİK BAYRAMIEgemen bir milletin,Coştuğu bir gündür bu!Yurduma hürriyetin,Koştuğu bir gündür bu.Başımızda Atatürk,Ülkümüz yüce Türklük,Milletimin en büyük,Sevdiği bir gündür bu.23 Nisan'ı veren,Bugünleri gösteren,Büyük Atam diyor ki:"Türk, çalış, övün, güven!"ALİ PÜSKÜLLÜOĞLUBİZİM BAYRAMIMIZBu gelen bizim bayramYükseldi bak ünümüz.23 Nisan bizmEn şerefli günümüz!Al bayrağı açalım,Gel gidelim törene.Bin teşekkür, bizlereBugünleri vereneBizim için harcananBoşa gitmez bu emek,Çünkü her Türk çocuğu23 Nisan demekİsmail Hakkı SUNATİlkokul ve ortaokul öğrencileri tarafından bilhassa daha fazla araştırılan 23 Nisan şiirleri kısa ve en güzel seçenekleri ile değerlendirilmek isteniyor. 1 ve 2 kıtalık en güzel 23 Nisan şiirleri seçenekleri ilkokul öğrencileri tarafından değerlendirilmek istenirken, 3 ve 4 kıtalık 23 Nisan şiirleri ortaokul öğrencileri tarafından tercih edilmek isteniyor. İşte, Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın kutlanacağı 23 Nisan şiirleri için 1-2 ve 3-4 kıtalık seçenekler23 Nisan şiirleri arasında pek çok seçenek yer alıyor.23 NİSAN GÜNÜBayram yapar çocuklar,23 Nisan günüBüyük bir sevinç kaplar,Bütün yurdun üstünüBin dokuz yüz yirmideDuyuldu halkın sesiAçıldı bu tarihteBüyük Millet MeclisiBugün edildi ilânYeni bir Türk devletiBundan, 23 NisanSevindirir milletiİ. Hakkı SUNAT23 NİSAN BİR ARMAĞANSanki her tarafta var bir düğün.Çünkü, en şerefli en mutlu gün.Bugün yirmi üç Nisan,Hep neşeyle doluyor insan.İşte, bugün bir meclis kuruldu,Sonra hemen padişah kovuldu.Bugün yirmi üç Nisan,Hep neşeyle doluyor insan.Bugün, Atatürk'ten bir armağan,Yoksa, tutsak olurduk sen inan.Bugün yirmi üç Nisan,Hep neşeyle doluyor insan.Saip EGÜZyaydın.O mutlu Nisan bugünBuldun taze can bugün.İşte neşe, işte haz,Sevincin çok, derdin az.Bundan ünlü gün olmaz:Her lezzete kan bugün,O mutlu Nisan bugün,Seyir için bu töreni,Durma aç pencereni,Sana onu vereni,Saygıyla an bugün,O mutlu Nisan bugün,RIZA POLAT AKKOYUNLU23 NisanŞu yirmi üç Nisan'ı,Ne kadar çok severim.Neden diye sorsalar;Kendi bayramım derim.Hiçbir bayram veremezBana onun tadını,Ata'm çocuk bayramıKoymuş onun adını.Yaşa 23 Nisan,Sevinmeyen yok inan,Saçtığın mutlulukla,Neşe doluyor her yan.Fahrünnisa Elmalı23 NİSAN GÜNÜBayram yapar çocuklar,23 Nisan günüBüyük bir sevinç kaplar,Bütün yurdun üstünüBin dokuz yüz yirmideDuyuldu halkın sesiAçıldı bu tarihteBüyük Millet MeclisiBugün edildi ilânYeni bir Türk devletiBundan, 23 NisanSevindirir milletiİ. Hakkı SUNATŞU 23 NİSANDADoğdu Millet Meclisi.İşte o gün her yanda,Yükseldi Türkün sesi,Bunu her yıl çocuklar,Kutlayalım sevinçle,Egemenlik de yaşar,Hep verirsek el ele.23 NİSANDün sabah anneciğimÖperek, dedi: UyanBugün senin bayramın,Kalk, bak süslendi her yan.Baktım her taraf süslü,Sokaklar dolu insan.Dedim: Anne bu nedenDedi: 23 Nisan.Temel bayrammış, inanKutlu olsun kardeşimGeldi 23 Nisan.23 NİSANBaharın mutlu günüYurdumun kutlu günüNeşelerin düğünüGüzel 23 Nisanİnanarak yürektenHız aldık Atatürk'tenBizi ona yükseltenBir el 23 Nisan23 NİSANSevinçliyiz hepimiz,Taştı bugün neşemiz.Eğleniriz, güleriz,Geldi 23 Nisan.Süsleriz biz her yanı,Geldi çocuk bayramı.Atatürk'ün armağanı,Yaşa 23 Nisan.Hakkı ERCANATATÜRK ÇOCUK OLMUŞÇocuk Bayramı'ndaGelmiş katılmış aramıza,Atatürk çocuk olmuş bakın:Sallanıyor salıncakta!Gülüyor gözlerinin içi,Gülüyor,Gökler, denizler kadar mavi.Diyor ki: "Çocuklar, ben verdim sizeBayramların en güzelini"."Dilerim, yurdumun çocukları,Tüm çocukları dünyanınGülüp oynasınlar bugünkü gibi;Acıda, sevinçte kardeş olsunlar...Çınlasın yeryüzünde barış türküleri".Aziz SİVASLIOĞLU23 NİSAN23 Nisan'da açtı Büyük Meclisi.Meclise oldu başkan Atatürk'ün kendisi.Dedi: Kendin yönetir halkın kendi kendisi.Bu millete yakışan en iyi demokrasi.23 NİSANBugün bir başka aydınlık yeryüzü,Bir başka ağaçların, evlerin yüzü.Bugün çocuklar güzel.Bugün sokaklar güzel...Elimizden tutan her elDaha sağlamDaha mavi gökyüzü;Bayraklar daha yakın.Bakın: geçiyor yarının büyükleri;Şarkılar tutuyor gökleri.