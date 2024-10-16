Haber Tarihi: 16 Ekim 2024 12:35 - Güncelleme Tarihi: 16 Ekim 2024 12:35

2025 yeni kimlik yenileme ücretleri ne kadar oldu, kaç TL?

Kimlik yenileme ücretleri 2025 yılının yaklaşmasıyla birlikte tekrar gündeme geldi. Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın Muhasebat Genel Müdürlüğü Genel Tebliği'ne göre kağıt fiyatları yeniden belirlendi ve bu kapsamda kimlik, pasaport ve sürücü belgesi çıkartma ve yenileme işlemleri ücretleri değişecek. Kimlik yenileme için ise herhangi bir süre bulunmuyor. Peki, 2025 kimlik yenileme ücreti ne kadar oldu, kaç TL? İşte detaylar.

2025 yeni kimlik yenileme ücretleri ne kadar oldu, kaç TL?
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Hazine ve Maliye Bakanlığı Muhasebat Genel Müdürlüğü, değerli kağıtların 2025 yılında uygulanacak satış bedellerini tespit edecek. Buna göre kimlik yenileme ücretleri yeni yılda artış gösterecek. İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü resmi internet sitesinde yer alan bilgiye göre Nüfus Cüzdanları'nın Çipli Kimlik kartları ile değiştirilmesi için zorunlu bir tarih bulunmuyor.

2025 KİMLİK YENİLEME ÜCRETİ NE KADAR OLDU, KAÇ TL?

2024 yılı itibariyle kanuni bildirim süresi dışında doğum nedeniyle düzenlenen kimlik 130 TL, değiştirme nedeniyle kimlik 130 TL, kayıp nedeniyle kimlik 260 TL'ye yükseldi. 2025 yılı kimlik yenileme ücreti henüz netleşmedi.

KİMLİK YENİLEME SÜRESİ İÇİN SON TARİH OLACAK MI?

Kimlik yenileme için herhangi bir süre bulunmuyor. İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü resmi internet sitesinde yer alan bilgiye göre Nüfus Cüzdanları'nın Çipli Kimlik kartları ile değiştirilmesi için zorunlu bir tarih bulunmuyor.

KİMLİK YENİLEME RANDEVUSU NASIL ALINIR?

Yeni kimlik almak için randevu şartı var. Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü resmi sitesi olan https://randevu.nvi.gov.tr/ adresinden bağlı olunan kurum için randevu alınabilir. İnternetten almak istemeyenler için telefon seçeneği de bulunuyor. Telefon ile Alo 199 arayarak randevu oluşturulabilir.

KİMLİK YENİLEME İÇİN GEREKLİ EVRAKLAR NELER?

Kimlik yenileme işlemi için bazı evrakların Nüfus Müdürlüğüne giderken götürülmesi gerekiyor. Bu evrakların randevu saatinden önce tamamlanması ve randevu saatine götürülmesi şart. Aksi taktirde kimlik yenileme işlemi yapılamaz. Yeni nüfus cüzdanı için gerekli belgeler;

> Nüfus cüzdanı/kimlik kartı, aile cüzdanı, pasaport, sürücü belgesi

> Bir adet biyometrik fotoğraf

KİMLİK YENİLEME ÜCRETİ NEREDEN YATIRILIR?

Kimlik yenileme ücreti 5 şekilde yatırılabilir. Bunlar şu şekildedir:

> Vergi Dairesi Müdürlüklerinden,

> Gelir İdaresi Başkanlığına ait https://ivd.gib.gov.tr/ internet adresi üzerinden sanal pos uygulamasıyla kredi kartı veya banka kartı aracılığıyla,
> Gelir İdarisi Başkanlığına ait web sayfasından

> https://alo199.nvi.gov.tr/ ve https://randevu.nvi.gov.tr/ internet adresinde belirtilen anlaşmalı bankalardan
> PTT Şubelerinden yatırılabilmektedir.

E-DEVLETTEN KİMLİK RANDEVUSU NASIL ALINIR?

E-devletten randevu alınacak ise işlem sırası şu şekildedir.

> Şifrenizle e-devlet adresine girilir.

> Arama kısmına kimlik yenileme yazılır.

> T.C. kimlik kartı başvurusu kısmına girilir.

> Sistem nüfus müdürlüğüne yönlendirme yapacaktır.

> Yeni başvuru tıklanarak ekranda çıkan metin onaylanır.

> Ekranda çıkan il ve ilçelerin hangi nüfus müdürlüğüne gidilecekse tercih edilir ve devam et kısmına basılır.

> Kişi; kim için randevu alacaksa o kişiler seçilir ve devam et bölümüne basılır.

> Gidilecek saat de seçilerek işlem tamamlanır.
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