Haber Tarihi: 23 Şubat 2023 10:19 - Güncelleme Tarihi: 23 Şubat 2023 10:19

2023 YKS başvuruları başladı mı? YKS başvuruları ne zaman, nasıl yapılır? İşte başvuru tarihi

2023 YKS başvuru ve sınav tarihleri gündemi meşgul etmeye devam ediyor. Geçtiğimiz yıl 11 Şubat ile 7 Mart tarihleri arasında gerçekleşen YKS başvurularının bu yıl ne zaman yapılacağı merak konusu oldu. Üniversite sınavı YKS; Temel Yeterlilik Testi (TYT), Alan Yeterlilik Testleri (AYT) ile Yabancı Dil Testi (YDT) şeklinde üç farklı oturumda ÖSYM tarafından uygulanmaktadır. İşte 2022-2023 ÖSYM sınav takvimi ile YKS başvuru ve sınav tarihleri...

2023 YKS başvuruları başladı mı? YKS başvuruları ne zaman, nasıl yapılır? İşte başvuru tarihi
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YKS başvuruları için tarih araştırmaları sürmeye devam ediyor. Geçtiğimiz yıl 11 Şubat-7 Mart tarihleri arasında alınan YKS başvurularının, 2023 yılında hangi tarihlerde yapılacağı merak ediliyor. Kahramanmaraş'ta yaşanan deprem nedeniyle YKS başvuru tarihlerinin erteleneceği düşünülüyor. Peki, 2023 YKS başvuruları ne zaman, ertelenecek mi?
YKS ERTELENECEK Mİ?
2023 YKS sınavının ertelenmesine ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı; ancak deprem nedeniyle söz konusu sınavın ertelenme ihtimali gündemde bulunuyor.

YKS'nin ertelenmesi ile ilgili gelişmeler olduğundan haberimizde bulabileceksiniz.

ÜNİVERSİTE SINAVI 2023 YKS NE ZAMAN YAPILACAK?

Geçtiğimiz yıl 11 Şubat-7 Mart tarihleri arasında alınan YKS başvurularının bu yıl Kahramanmaraş'ta meydana gelen iki yıkıcı depremin ardından ertelenmesi ve Mart ayında erişime açılması bekleniyor.

ÖSYM'DEN AÇIKLAMA!

ÖSYM tarafından yapılan açıklamada "Güncel gelişmelere göre ÖSYM Sınav Takvimi yenilenerek kamuoyuna duyurulacaktır.

İlgililerin zaman içinde takvim bilgilerini kontrol etmeleri ve ÖSYM'den yapılan duyuruları takip etmeleri tavsiye edilir." ifadelerine yer verildi.


BAKAN ÖZER'DEN YKS AÇIKLAMASI!

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer: "Bu yıl LGS'ye girecek öğrencilerimiz 2. dönem konularından, YKS'ye girecek öğrencilerimiz ise 12. sınıfın 2. dönem konularından sorumlu tutulmayacaktır." ifadelerini kullandı.

 

Bakan Özer ayrıca, "Dikkat edersiniz sınav tarihini açıklamadık. Sınavların tarihi koşullara göre şekillenecek. Sadece LGS ve YKS sınavlarında ikinci dönemi kapsam dışına aldık. LGS sınavının tarihini inşallah ileri tarihte açıklayacağız." ifadelerini kullandı.

2023 YKS BAŞVURULARI NE ZAMAN?

Yayımlanan 2023 YKS takviminin seçim dönemine denk gelmesi nedenle geri çekilmişti. ÖSYM, YKS ve 2023 seçim tarihinin denk gelmemesi için harekete geçti. Ancak seçim tarihi 14 Mayıs 2023 olarak açıklandı. Yaşanan peş peşe depremler sonrasında ise yeni YKS takvimi hakkında güncel gelişmeler bekleniyor.

Bu bilgiler ışığında YKS başvuru tarihleri henüz belli olmadı. ÖSYM'den yapılan açıklamada "Güncel gelişmelere göre ÖSYM Sınav Takvimi yenilenerek kamuoyuna duyurulacaktır. İlgililerin zaman içinde takvim bilgilerini kontrol etmeleri ve ÖSYM'den yapılan duyuruları takip etmeleri tavsiye edilir." denildi.

 
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