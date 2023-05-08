2023 öğretmen atama kontenjanları: 45 bin öğretmen atama tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? Milli Eğitim Bakanlığı tarafından gerçekleştirilen 45 bin öğretmen atama tercih sonuçları için heyecanlı bekleyiş son buluyor. 2-6 Mayıs tarihleri arasında MEB üzerinden atama tercihlerini yapan öğretmen adaylar, 45 bin sözleşmeli öğretmen atama tercih sonuçları için gözlerini sonuç duyurusuna çevirdi. Peki, 45 bin öğretmen atama tercih sonuçları ne zaman, saat kaçta açıklanacak? 45 bin sözleşmeli öğretmenlik atama tercih sonuçları için geri sayım başladı. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından 2-6 Mayıs arasında başvuruları alınan sözleşmeli öğretmenlik atama tercihleri 8 Mayıs Pazartesi günü açıklanacak. Adaylar da "Sözleşmeli öğretmenlik tercih sonuçları ne zaman, saat kaçta açıklanacak?" sorusu ile ilgili araştırmalarını hızlandırdı. İşte 45 bin öğretmen atama sonucu ile ilgili tüm detaylar…Başvuruları 2-6 Mayıs tarihleri arasında gerçekleştirilen sözleşmeli öğretmenlik atama tercih sonuçları 8 Mayıs Pazartesi günü belli olacak. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından gerçekleştirilen atama sonuçlarının açıklanma saati ile ilgili ise bir resmi bilgi bulunmuyor. Tercih sonuçları e-Devlet üzrinden erişime açılacak. Öğretmen adayları atama tercih sonuçlarının e-Devlet giriş ekranı üzerinden TC kimlik numarası ve şifre girdikten sonra görüntüleyebilecek. Ataması yapılanların başvuruda belirttikleri cep telefon numaralarına atama sonuçları kısa mesaj yolu ile bildirilecek.Öğretmenlik için atamaya esas teşkil eden 103 alandan atama yapılacak. Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, 45 bin öğretmen atamasına ilişkin branş bazında kontenjan dağılımını açıklamış ve şu bilgileri vermişti: 45 bin öğretmen alımında sınıf öğretmenliği için 7 bin 878 kontenjan, rehberlik alanına 3 bin 604, okul öncesi öğretmenliği 3 bin 269, ilköğretim matematik 2 bin 656, din kültürü ve ahlâk bilgisi alanı için 2 bin 604 kontenjan ayrıldı.45 bin öğretmen atama tercih sonuçlarının açıklanmasının ardından, atanan öğretmenler, 1 Eylül'den itibaren okullarında görevlerine başlayacak.Sözlü sınavda başarılı olanların atamaları, tercihleri de dikkate alınarak sözlü sınav puanı üstünlüğüne göre elektronik ortamda gerçekleştirilecektir.Sözlü sınav puanının eşitliği halinde KPSS puan üstünlüğü dikkate alınacak; eşitliğin devamı durumunda diploma tarihi itibarıyla önce mezun olmuş olana, bunun aynı olması halinde yaşı büyük olana öncelik verilecektir.Eşitliğin bu şekilde de bozulmaması durumunda ise atanacak aday bilgisayar kurası ile belirlenecektir.45 bin sözleşmeli öğretmen ataması için sözlü sınavlar, 7-16 Nisan tarihleri arasında yapıldı, sonuçlar 18 Nisan'da açıklandı.Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, "Sayın Cumhurbaşkanımız bu defa son 20 yılda tek seferdeki en yüksek atamayı Milli Eğitim Bakanlığına tahsis etti. Pazartesi günü Sayın Cumhurbaşkanımızın teşrifleriyle atamayı gerçekleştireceğiz." dedi.45 bin öğretmen atama tercih sonuçları e-Devlet üzrinden erişime açılacak. Öğretmen adayları atama tercih sonuçlarının e-Devlet giriş ekranı üzerinden TC kimlik numarası ve şifre girdikten sonra görüntüleyebilecek.Ataması yapılanların başvuruda belirttikleri cep telefon numaralarına atama sonuçları kısa mesaj yolu ile bildirilecek.