11 Şubat: Yarın (Salı Günü) Okullar Tatil Mi?

Okulların tatil olup olmayacağı, şehirlerdeki hava durumu ve valiliklerin yapacağı duyurulara bağlı olarak değişiyor. Türkiye genelinde kış aylarında yoğun kar yağışı ve buzlanma gibi nedenlerle okul tatilleri sık sık gündeme geliyor.





Şu an için 11 Şubat 2025 Salı günü için resmi bir tatil açıklaması bulunmuyor. Ancak valilikler ve il milli eğitim müdürlükleri hava durumu raporlarını yakından takip ediyor. Eğer hava koşulları öğrenciler için risk oluşturursa, kar tatili kararı alınabilir.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan hava durumu tahminlerine göre bazı illerde yoğun kar yağışı ve buzlanma riski bulunuyor. Bu nedenle şu illerde okulların tatil edilme ihtimali daha yüksek olabilir:

İstanbul: Kent genelinde kar yağışı beklenmese de sağanak yağış ve fırtına ihtimali var.

Ankara: Başkentte hava sıcaklıkları düşüyor, kar yağışı ve buzlanma riski artıyor.

Bursa, Eskişehir ve Bolu: Yoğun kar yağışı nedeniyle ulaşımda aksamalar yaşanabilir.

Kastamonu, Tokat, Samsun, Erzurum ve Sivas: Kar yağışının en çok etkili olacağı iller arasında.

Bu illerde valilikler gün içinde okulların tatil edilip edilmeyeceğine dair yeni açıklamalar yapabilir.

Okulların tatil edilmesi kararı genellikle valilikler ve il milli eğitim müdürlükleri tarafından veriliyor. Eğer bir ilde hava koşulları öğrencilerin ulaşımını ve güvenliğini riske atıyorsa, valilik okul tatili kararı alabiliyor.

Yoğun kar yağışı nedeniyle yolların kapanması

Buzlanma ve don olayları nedeniyle güvenlik riski

Fırtına ve sağanak yağış nedeniyle olumsuz hava koşulları

Deprem veya sel gibi doğal afetler

Valiliklerden gelecek son dakika duyurularını takip etmekte fayda var.

11 Şubat'ta okulların tatil olup olmadığını öğrenmek için şu kaynakları takip edebilirsiniz:

İl Valiliklerinin Resmi Siteleri



Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) Duyuruları



Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) Hava Durumu Uyarıları



Valilerin Sosyal Medya Hesapları (Özellikle Twitter ve Instagram)



Yerel ve Ulusal Haber Siteleri



Eğer 11 Şubat Salı günü kar tatili ilan edilirse, öğrenciler tatil gününü verimli bir şekilde değerlendirebilirler. İşte birkaç öneri:

Ders tekrarları yapabilirsiniz. Özellikle sınav dönemindeyseniz, eksik konularınızı gözden geçirebilirsiniz.



Kitap okuyarak vakit geçirebilirsiniz.



Online eğitim platformlarından ders çalışabilirsiniz.



Ailecek vakit geçirerek keyifli aktiviteler yapabilirsiniz.



Eğer hava koşulları uygunsa, dışarıda karın tadını çıkarabilirsiniz.



Sonuç



Şu an için 11 Şubat 2025 Salı günü okulların tatil olup olmadığına dair resmi bir açıklama bulunmuyor. Ancak valiliklerden ve MEB'den gelecek duyurular anlık olarak takip edilmeli.

Okulların tatil olup olmayacağı ile ilgili güncel gelişmeleri öğrenmek için haber sitelerini, sosyal medya hesaplarını ve resmi duyuruları takip edebilirsiniz. Yeni bir açıklama geldiğinde haberimizi güncelleyeceğiz.

Son günlerde etkili olan kar yağışı sonrasında bazı illerde okullar tatil edilmişti. İstanbul, Ankara, Samsun ve Ordu'da okulların yarın tatil olup olmadığı da öğrencilerin gündemine yerleşti.