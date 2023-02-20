10 bin TL yardım kiracıya mı aittir? 10 bin TL yardım ev sahibinin mi?

GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU

AFAD tarafından depremde evleri hasar gören vatandaşlara 10 bin lira yardım yapılıyor. Söz konusu yardımı bazı konut sahipleri kendine geldiğini ifade ederek kiracında istediği yönünde bilgilerin gelmesi üzerine Urfa Barosu konu hakkında bir açıklama yaptı.Şanlıurfa Barosundan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:"İlimizde Ev sahiplerinin emlakçılar aracılığıyla 10.000 TL hane yardımına hak kazanan kiracıları aradığı ve bu paraların kendisine ödenmesini istediği yönünde şikayetler söz konusudur.Yapılacak ödemeler hasar tespit verileri üzerinden alınan "ikametgah verisi"dikkate alınarak mülkiyeti kendisine ait olmayan yapılarda ikamet eden kişilere de yapılmakta olup bu konuda kiracı vatandaşlarımız hak kazandıkları destek ödemelerini ev sahiplerine ödemeyeceklerdir."