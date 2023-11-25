Haber Tarihi: 25 Kasım 2023 10:27 - Güncelleme Tarihi: 25 Kasım 2023 10:27

10 BİN POLİS ALIMI BAŞVURU 2023 | Lise mezunu polis alımı ne zaman, şartları nedir?

Emniyet Genel Müdürlüğüne 10 bin 102 kadro ihdas edildi. Kararın Resmi Gazete'de yayımlanması ardından gözler 10 bin polis alımı başvurularına çevrildi. Polis alımı tarihleri ve şartları başvuru kılavuzunun yayımlanmasıyla birlikte belli olacak.

10 BİN POLİS ALIMI BAŞVURU 2023 | Lise mezunu polis alımı ne zaman, şartları nedir?
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2024 polis alımı başvuruları için tarih araştırmaları başladı. Emniyet Genel Müdürlüğüne Kadro İhdas Edilmesine İlişkin Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
Buna göre, EGM'ye, merkez teşkilatı için 500 polis memuru, 90 başmüfettiş, 10 merkez emniyet müdürü, taşra teşkilatı için de 9 bin 500 polis memuru ile moral eğitim merkezi müdürü ve moral eğitim merkezi müdür yardımcısı olmak üzere 10 bin 102 kadro ihdas edildi.

POLİS ALIMINDA KONTENJAN BİLGİSİ

Merkez teşkilatı için ihdas edilen kadrolara 3 ve 9 derece arası polis memuru için 500 kişilik kontenjan ayrıldı.

Taşra teşkilatı için ise 1'inci derece Moral Eğitim Merkezi Müdürlüğü için 1 adet, yine 1'inci derece Moral Eğitim Merkezi Müdür Yardımcılığı için 1 adet, 3 ve 9'uncu derece polis memurluğu için 9 bin 500 kadro ihdası yapıldı.

BAŞVURULAR NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

EGM polis alımı başvuru tarihleri, şartları ve diğer detaylar henüz belli olmadı. Polis alımı başvuru süreci ile ilgil ayrıntıların Polis Akademisi resmi internet adresi üzerinden ilan edilmesi bekleniyor.


 
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10 bin polis alımı
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