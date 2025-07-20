Galatasaray – Admira Wacker Maçı Hangi Kanalda, Saat Kaçta? | Galatasaray – Admira Wacker Maçı Canlı İzle Şifresiz Nereden İzlenir?

Galatasaray – Admira Wacker maçını şifresiz ve canlı izlemek için S Sport Plus kanalına erişim sağlamanız yeterli olacak. Üstelik, S Sport Plus'ın dijital platformları üzerinden de maçı mobil cihazlar veya bilgisayar aracılığıyla izlemek mümkün.

Galatasaray – Admira Wacker maçını canlı izlemek için tıklayınız.

"Summer Series Upper Austria" organizasyonunda futbolseverlerin heyecanla beklediği mücadelede Galatasaray ile Admira Wacker karşı karşıya gelecek. Bu kritik karşılaşma, futbolseverler için S Sport Plus kanalından canlı ve şifresiz olarak yayınlanacak.

Galatasaray – Admira Wacker maçı 20 Temmuz Pazar günü TSİ 20.30'da oynanacak.

Galatasaray, Avusturya kampındaki ilk hazırlık maçına çıkacak.

"Summer Series Upper Austria" organizasyonuna katılacak sarı-kırmızılı ekip, Avusturya 2. Futbol Ligi takımlarından Admira Wacker ile karşılaşacak.

Galatasaray'ın ve Admira Wacker'ın muhtemel ilk 11'leri henüz belli olmadı.

Galatasaray, 23 Temmuz'da İtalya 1. Futbol Ligi ekiplerinden Cagliari ile karşılaştıktan sonra İstanbul'a dönecek.