Haber Tarihi: 23 Ocak 2023 16:16 - Güncelleme Tarihi: 23 Ocak 2023 16:16

Üç aylar duası Arapça: Allahümme bârik lenâ fi Recebe...

Üç aylar girmemiz ile beraber üç aylar duası olan "Allâhümme bârik lenâ fi Recebe ve Şa'bân, ve bellignâ Ramazân" duası merak edilmeye başladı. Peki üç aylar duası Arapça, Türkçe okunuşu nasıl, manası nedir? İşte detaylar...

Üç aylar duası Arapça: Allahümme bârik lenâ fi Recebe...
Abone Ol
Bugün itibariyle üç aylar başladı. Üç aylar Recep, Şaban ve Ramazan'dır. Bu aylar oruç tutulması büyük faziletlidir. Ramazan ayında oruç tutmak farzdır. Bu günlerde bol bol dua etmek gerekir. Hz. Muhammed üç aylar duası olarak tavsiye ettiği dua vardır. İşte üç aylar duası Arapça, Türkçe okunuşu

ÜÇ AYLAR DUASI ARAPÇA, TÜRKÇE OKUNUŞU


ÜÇ AYLAR DUASI OKUNUŞU
Allâhümme bârik lenâ fi Recebe ve Şa'bân, ve bellignâ Ramazân.

ÜÇ AYLAR DUASI TÜRKÇE MEALİ

Üç Aylar başladığı zaman Hz. Peygamber (S.A.V.) şöyle dua ederdi; " Ey Allah'ım; Recep ve Şabanı bize mübarek kıl, bizi Ramazana kavuştur."

Hz. Peygamber (S.A.V.); başka bir hadis-i şeriflerinde ise;" Recep Allah'ın ayı, Şaban benim ayım, Ramazanda ümmetimin ayıdır." Buyurarak bu ayların manevi feyzine işaret buyurmuşlardır.
GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU


Haber ile daha fazlasına ulaşın:

Diğer Haberler

Falcao'nun yeni adresi netleşiyor! Dünya Transferler Falcao'nun yeni adresi netleşiyor!
Sakaryaspor'da Serkan Özbalta dönemi sona erdi! Spor Toto 1. Lig Sakaryaspor'da Serkan Özbalta dönemi sona erdi!
Galatasaray'da savunmaya Colley Transferler Galatasaray'da savunmaya Colley
Üç aylar duası Arapça: Allahümme bârik lenâ fi Recebe... Gündem Üç aylar duası Arapça: Allahümme bârik lenâ fi Recebe...
Şaban ayı ne zaman başlıyor? 2023 Şaban ayının ilk günü ne zaman? Şaban ayı duası ve zikri Güne Dair Şaban ayı ne zaman başlıyor? 2023 Şaban ayının ilk günü ne zaman? Şaban ayı duası ve zikri
Edin Visca'nın dönüş tarihi belli oldu! Trabzonspor Edin Visca'nın dönüş tarihi belli oldu!
Tufan Koç: 'Beşiktaş'ı unutup İstanbulspor'a odaklanmalıyız' Kayserispor Tufan Koç: "Beşiktaş'ı unutup İstanbulspor'a odaklanmalıyız"
Galatasaray'da divan toplanacak! Galatasaray Galatasaray'da divan toplanacak!
Fenerbahçe'de Bruma bilmecesi! Türkiye Transferler Fenerbahçe'de Bruma bilmecesi!
Daha fazla göster
 Reklam 
1
Haris Seferovic'ten şartlı ayrılık!
2
Galatasaray'da flaş Bafetimbi Gomis gelişmesi!
3
Mertens Galatasaray için Barcelona'yı reddetti!
4
Galatasaray ve Fenerbahçe istiyordu, Roma peşine düştü!
5
Galatasaray'a Victor Nelsson müjdesi!
6
Ziraat Türkiye Kupası'nda kura çekimi ne zaman, saat kaçta?
7
Beşiktaş'ta Masuaku pazarlığı!

SON HABERLER

yukarı ok