Üç aylar duası Arapça: Allahümme bârik lenâ fi Recebe...

GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU

Bugün itibariyle üç aylar başladı. Üç aylar Recep, Şaban ve Ramazan'dır. Bu aylar oruç tutulması büyük faziletlidir. Ramazan ayında oruç tutmak farzdır. Bu günlerde bol bol dua etmek gerekir. Hz. Muhammed üç aylar duası olarak tavsiye ettiği dua vardır. İşte üç aylar duası Arapça, Türkçe okunuşuAllâhümme bârik lenâ fi Recebe ve Şa'bân, ve bellignâ Ramazân.Üç Aylar başladığı zaman Hz. Peygamber (S.A.V.) şöyle dua ederdi; " Ey Allah'ım; Recep ve Şabanı bize mübarek kıl, bizi Ramazana kavuştur."Hz. Peygamber (S.A.V.); başka bir hadis-i şeriflerinde ise;" Recep Allah'ın ayı, Şaban benim ayım, Ramazanda ümmetimin ayıdır." Buyurarak bu ayların manevi feyzine işaret buyurmuşlardır.