Zorunlu Trafik Sigortasında Akıllı Tercih: Dijipol.com

Trafik Sigortası Nedir?

Karşı tarafın aracı ve mülkünde oluşan zararlar

Yaralanma, sakatlanma veya vefat durumları

Üçüncü kişilere verilebilecek maddi zararlar

2025 Yılında Trafik Sigortası Fiyatlarını Etkileyen Unsurlar

Araç bilgileri : Marka, model, kullanım amacı

: Marka, model, kullanım amacı Sürücünün hasar geçmişi : Daha önce kazaya karıştıysa fiyat artar

: Daha önce kazaya karıştıysa fiyat artar Şehir yoğunluğu : Büyük şehirlerde primler genelde daha yüksektir

: Büyük şehirlerde primler genelde daha yüksektir Sigorta şirketinin risk hesaplaması: Aynı araç için farklı şirketlerde farklı fiyatlar oluşabilir

Sigortasız Trafiğe Çıkmanın Sonuçları

2025 yılı itibarıyla zorunlu trafik sigortası olmadan trafiğe çıkan araç sahiplerine 993 TL idari para cezası uygulanmaktadır. Bu ceza, **15 gün içinde ödeme yapılması durumunda %25 indirimle yaklaşık 745 TL 'ye düşmektedir.

idari para cezası uygulanmaktadır. Bu ceza, içinde ödeme yapılması durumunda indirimle yaklaşık 'ye düşmektedir. Aracın trafikten men edilmesi

Ruhsat ve muayene işlemlerinin askıya alınması

Kaza halinde tüm masrafların araç sahibi tarafından karşılanması

Trafik Sigortasında Dijital Kolaylık: Dijipol.com

Trafik Sigortası ile Kasko Arasındaki Fark

Özellik



Trafik Sigortası



Kasko Sigortası



Yasal zorunluluk



Evet



Hayır



Kapsam



Karşı taraf



Kendi aracınız



Teminat



Yasal limitlerle sınırlı



Kapsamı tercihe göre genişletilir



Fiyatlandırma



Devlet kontrolünde



Serbest piyasa koşullarına göre



Amacı



Üçüncü kişi zararlarını karşılamak



Aracınızı tüm risklere karşı korumak





Poliçenizi Ne Zaman Yenilemelisiniz?

Trafik Sigortası İhmale Gelmez

Her gün milyonlarca araç trafiğe çıkıyor. İster işe gidiyor olun, ister sevdiklerinize Her yolculukta beklenmedik risklerle karşılaşmak mümkün. İşte bu nedenle, sadece yasal bir zorunluluk değil, aynı zamanda kendinizi ve diğer sürücüleri korumanın en temel yoludur.Araç sahipleri için yalnızca güvenli sürüş değil, aynı zamanda yasal gereklilikleri zamanında yerine getirmek de büyük önem taşır. Bu gerekliliklerin başında isegelir. 2025 yılı itibarıyla, artan trafik yoğunluğu ve yükselen araç değerleri göz önüne alındığında, trafik sigortasının önemi daha da artmıştır.Bu yeni dönemde,ile saniyeler içinde teklif alabilir, yasal sürecinizi kolayca ve en avantajlı şekilde tamamlayabilirsiniz.Zorunlu trafik sigortası, trafiğe çıkan her araç için yapılması gereken bir sigorta türüdür. Kaza durumunda karşı tarafta oluşabilecek maddi ve bedeni zararları teminat altına alır.Trafik sigortası,. Bu yönüyle isteğe bağlı olan kasko sigortasından ayrılır.Poliçe fiyatları; araç tipi, sürücü profili ve ikamet edilen şehre göre değişkenlik gösterir. 2025 yılı itibarıyla fiyatları belirleyen temel faktörler şunlardır:Aynı araç için farklı şirketlerden çok farklı teklifler alınabilir.Bu yüzden, tüm şirketlerin tekliflerini karşılaştırarak en uygun seçimi yapmanızı sağlar.Trafik sigortası olmayan bir araçla trafiğe çıkmak, hem maddi hem de hukuki açıdan ciddi riskler taşır:Bu risklerle karşılaşmamak için poliçenizi zamanında yaptırmak veile süreci dijital olarak yönetmek çok daha güvenli ve avantajlıdır.Artık onlarca sigorta şirketini tek tek gezmenize, fiyatları manuel karşılaştırmanıza gerek yok., size tüm teklifleri tek ekranda sunar.Araç bilgilerinizi girinTüm sigorta şirketlerinden saniyeler içinde teklif alınSize en uygun fiyatı seçin, poliçenizi anında oluşturunile sadece uygun fiyat değil,da sağlarsınız.Trafik sigortası ile aracınızı değil, başkalarını güvence altına alırsınız. Kendi aracınızı da korumak istiyorsanız kasko sigortası yaptırmanız gerekir.Trafik sigortası yasal zorunluluğunuzu yerine getirirken, aracınızı da korumak istiyorsanız kasko sigortasını daüzerinden karşılaştırabilirsiniz.Trafik sigortası poliçeleri 1 yıllıktır. Poliçenizin süresi dolmadan önce yenilemeniz gerekir. Süresi geçmiş bir poliçe ile trafiğe çıkmak, ceza almanıza ve hak kaybı yaşamanıza neden olabilir., poliçenizin süresini sizin yerinize takip eder. Yaklaşan yenileme tarihi e-posta ve SMS ile size bildirilir.Trafik sigortası, her araç sahibi için yasal bir zorunluluk olmakla birlikte, aynı zamanda doğru yönetildiğindesağlayan önemli bir üründür. Bu süreci avantajlı hale getirmenin en etkili yolu ise teklifleri karşılaştırarak karar vermektir.Zamandan tasarruf edin, riskleri yönetin, bütçenizi koruyun. Dijipol.com ile sigorta yaptırmak artık çok daha kolay.