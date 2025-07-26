Haber Tarihi: 26 Temmuz 2025 17:20 - Güncelleme Tarihi: 26 Temmuz 2025 17:42

Zorunlu Trafik Sigortasında Akıllı Tercih: Dijipol.com

Trafik sigortası, her araç sahibi için yasal bir zorunluluk olmakla birlikte, sigorta yaptırırken akıllı tercih yapmak önemlidir. En akıllı tercihlerden biri ise dijipol.com

Zorunlu Trafik Sigortasında Akıllı Tercih: Dijipol.com
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Her gün milyonlarca araç trafiğe çıkıyor. İster işe gidiyor olun, ister sevdiklerinize… Her yolculukta beklenmedik risklerle karşılaşmak mümkün. İşte bu nedenle trafik sigortası, sadece yasal bir zorunluluk değil, aynı zamanda kendinizi ve diğer sürücüleri korumanın en temel yoludur.

Araç sahipleri için yalnızca güvenli sürüş değil, aynı zamanda yasal gereklilikleri zamanında yerine getirmek de büyük önem taşır. Bu gerekliliklerin başında ise zorunlu trafik sigortası gelir. 2025 yılı itibarıyla, artan trafik yoğunluğu ve yükselen araç değerleri göz önüne alındığında, trafik sigortasının önemi daha da artmıştır.

Bu yeni dönemde, dijipol.com ile saniyeler içinde teklif alabilir, yasal sürecinizi kolayca ve en avantajlı şekilde tamamlayabilirsiniz. 

Trafik Sigortası Nedir?

Zorunlu trafik sigortası, trafiğe çıkan her araç için yapılması gereken bir sigorta türüdür. Kaza durumunda karşı tarafta oluşabilecek maddi ve bedeni zararları teminat altına alır.

Kapsam:

  • Karşı tarafın aracı ve mülkünde oluşan zararlar
  • Yaralanma, sakatlanma veya vefat durumları
  • Üçüncü kişilere verilebilecek maddi zararlar
Trafik sigortası, sizin aracınızı değil, karşı tarafın zararını karşılar. Bu yönüyle isteğe bağlı olan kasko sigortasından ayrılır. 

2025 Yılında Trafik Sigortası Fiyatlarını Etkileyen Unsurlar

Poliçe fiyatları; araç tipi, sürücü profili ve ikamet edilen şehre göre değişkenlik gösterir. 2025 yılı itibarıyla fiyatları belirleyen temel faktörler şunlardır:

  • Araç bilgileri: Marka, model, kullanım amacı
  • Sürücünün hasar geçmişi: Daha önce kazaya karıştıysa fiyat artar
  • Şehir yoğunluğu: Büyük şehirlerde primler genelde daha yüksektir
  • Sigorta şirketinin risk hesaplaması: Aynı araç için farklı şirketlerde farklı fiyatlar oluşabilir
Aynı araç için farklı şirketlerden çok farklı teklifler alınabilir.

Bu yüzden dijipol.com, tüm şirketlerin tekliflerini karşılaştırarak en uygun seçimi yapmanızı sağlar.

Sigortasız Trafiğe Çıkmanın Sonuçları

Trafik sigortası olmayan bir araçla trafiğe çıkmak, hem maddi hem de hukuki açıdan ciddi riskler taşır:

  • 2025 yılı itibarıyla zorunlu trafik sigortası olmadan trafiğe çıkan araç sahiplerine 993 TL idari para cezası uygulanmaktadır. Bu ceza, **15 gün içinde ödeme yapılması durumunda %25 indirimle yaklaşık 745 TL'ye düşmektedir.
  • Aracın trafikten men edilmesi
  • Ruhsat ve muayene işlemlerinin askıya alınması
  • Kaza halinde tüm masrafların araç sahibi tarafından karşılanması
Bu risklerle karşılaşmamak için poliçenizi zamanında yaptırmak ve Dijipol.com ile süreci dijital olarak yönetmek çok daha güvenli ve avantajlıdır. 

Trafik Sigortasında Dijital Kolaylık: Dijipol.com

Artık onlarca sigorta şirketini tek tek gezmenize, fiyatları manuel karşılaştırmanıza gerek yok. dijipol.com, size tüm teklifleri tek ekranda sunar.

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Dijipol.com ile sadece uygun fiyat değil, zaman tasarrufu da sağlarsınız. 

Trafik Sigortası ile Kasko Arasındaki Fark

Özellik

Trafik Sigortası

Kasko Sigortası

Yasal zorunluluk

Evet

Hayır

Kapsam

Karşı taraf

Kendi aracınız

Teminat

Yasal limitlerle sınırlı

Kapsamı tercihe göre genişletilir

Fiyatlandırma

Devlet kontrolünde

Serbest piyasa koşullarına göre

Amacı

Üçüncü kişi zararlarını karşılamak

Aracınızı tüm risklere karşı korumak
Trafik sigortası ile aracınızı değil, başkalarını güvence altına alırsınız. Kendi aracınızı da korumak istiyorsanız kasko sigortası yaptırmanız gerekir.

Trafik sigortası yasal zorunluluğunuzu yerine getirirken, aracınızı da korumak istiyorsanız kasko sigortasını da Dijipol.com üzerinden karşılaştırabilirsiniz. 

Poliçenizi Ne Zaman Yenilemelisiniz?

Trafik sigortası poliçeleri 1 yıllıktır. Poliçenizin süresi dolmadan önce yenilemeniz gerekir. Süresi geçmiş bir poliçe ile trafiğe çıkmak, ceza almanıza ve hak kaybı yaşamanıza neden olabilir.

Dijipol.com, poliçenizin süresini sizin yerinize takip eder. Yaklaşan yenileme tarihi e-posta ve SMS ile size bildirilir. 

Trafik Sigortası İhmale Gelmez

Trafik sigortası, her araç sahibi için yasal bir zorunluluk olmakla birlikte, aynı zamanda doğru yönetildiğinde ekonomik bir güvence sağlayan önemli bir üründür. Bu süreci avantajlı hale getirmenin en etkili yolu ise teklifleri karşılaştırarak karar vermektir.

Dijipol.com üzerinden saniyeler içinde trafik sigortası tekliflerini karşılaştırabilir, sizin için en uygun fiyatı tek tıkla seçebilirsiniz.

Zamandan tasarruf edin, riskleri yönetin, bütçenizi koruyun. Dijipol.com ile sigorta yaptırmak artık çok daha kolay.

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Kaynak: Sporx.com

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