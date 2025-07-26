Zorunlu Trafik Sigortasında Akıllı Tercih: Dijipol.com

Her gün milyonlarca araç trafiğe çıkıyor. İster işe gidiyor olun, ister sevdiklerinize… Her yolculukta beklenmedik risklerle karşılaşmak mümkün. İşte bu nedenle trafik sigortası
, sadece yasal bir zorunluluk değil, aynı zamanda kendinizi ve diğer sürücüleri korumanın en temel yoludur.
Araç sahipleri için yalnızca güvenli sürüş değil, aynı zamanda yasal gereklilikleri zamanında yerine getirmek de büyük önem taşır. Bu gerekliliklerin başında ise zorunlu trafik sigortası
gelir. 2025 yılı itibarıyla, artan trafik yoğunluğu ve yükselen araç değerleri göz önüne alındığında, trafik sigortasının önemi daha da artmıştır.
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Trafik Sigortası Nedir?
Zorunlu trafik sigortası, trafiğe çıkan her araç için yapılması gereken bir sigorta türüdür. Kaza durumunda karşı tarafta oluşabilecek maddi ve bedeni zararları teminat altına alır. Kapsam:
- Karşı tarafın aracı ve mülkünde oluşan zararlar
- Yaralanma, sakatlanma veya vefat durumları
- Üçüncü kişilere verilebilecek maddi zararlar
Trafik sigortası, sizin aracınızı değil, karşı tarafın zararını karşılar
. Bu yönüyle isteğe bağlı olan kasko sigortasından ayrılır.
2025 Yılında Trafik Sigortası Fiyatlarını Etkileyen Unsurlar
Poliçe fiyatları; araç tipi, sürücü profili ve ikamet edilen şehre göre değişkenlik gösterir. 2025 yılı itibarıyla fiyatları belirleyen temel faktörler şunlardır:
- Araç bilgileri: Marka, model, kullanım amacı
- Sürücünün hasar geçmişi: Daha önce kazaya karıştıysa fiyat artar
- Şehir yoğunluğu: Büyük şehirlerde primler genelde daha yüksektir
- Sigorta şirketinin risk hesaplaması: Aynı araç için farklı şirketlerde farklı fiyatlar oluşabilir
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Sigortasız Trafiğe Çıkmanın Sonuçları
Trafik sigortası olmayan bir araçla trafiğe çıkmak, hem maddi hem de hukuki açıdan ciddi riskler taşır:
- 2025 yılı itibarıyla zorunlu trafik sigortası olmadan trafiğe çıkan araç sahiplerine 993 TL idari para cezası uygulanmaktadır. Bu ceza, **15 gün içinde ödeme yapılması durumunda %25 indirimle yaklaşık 745 TL'ye düşmektedir.
- Aracın trafikten men edilmesi
- Ruhsat ve muayene işlemlerinin askıya alınması
- Kaza halinde tüm masrafların araç sahibi tarafından karşılanması
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Trafik Sigortası ile Kasko Arasındaki Fark
|
Özellik
|
Trafik Sigortası
|
Kasko Sigortası
|
Yasal zorunluluk
|
Evet
|
Hayır
|
Kapsam
|
Karşı taraf
|
Kendi aracınız
|
Teminat
|
Yasal limitlerle sınırlı
|
Kapsamı tercihe göre genişletilir
|
Fiyatlandırma
|
Devlet kontrolünde
|
Serbest piyasa koşullarına göre
|
Amacı
|
Üçüncü kişi zararlarını karşılamak
|
Aracınızı tüm risklere karşı korumak
Trafik sigortası ile aracınızı değil, başkalarını güvence altına alırsınız. Kendi aracınızı da korumak istiyorsanız kasko sigortası yaptırmanız gerekir.
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Poliçenizi Ne Zaman Yenilemelisiniz?
Trafik sigortası poliçeleri 1 yıllıktır. Poliçenizin süresi dolmadan önce yenilemeniz gerekir. Süresi geçmiş bir poliçe ile trafiğe çıkmak, ceza almanıza ve hak kaybı yaşamanıza neden olabilir. Dijipol.com
, poliçenizin süresini sizin yerinize takip eder. Yaklaşan yenileme tarihi e-posta ve SMS ile size bildirilir.
Trafik Sigortası İhmale Gelmez
Trafik sigortası, her araç sahibi için yasal bir zorunluluk olmakla birlikte, aynı zamanda doğru yönetildiğinde ekonomik bir güvence
sağlayan önemli bir üründür. Bu süreci avantajlı hale getirmenin en etkili yolu ise teklifleri karşılaştırarak karar vermektir. Dijipol.com üzerinden saniyeler içinde trafik sigortası tekliflerini karşılaştırabilir, sizin için en uygun fiyatı tek tıkla seçebilirsiniz.
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