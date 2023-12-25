Zombi geyik hastalığı nedir, belirtileri nedir?

Hayvanları salyalı, uyuşuk, tökezleyen ve boş bakar bir halde bırakan kronik zayıflama hastalığı (Chronic Wasting Disease/CWD) Wyoming'de 800 geyik, Kanada geyiği ve sığın örneğinde bulundu.

"Zombi geyik" hastalığı olarak da adlandırılan kronik zayıflama hastalığı, prion hastalıkları ailesinin bir parçasıdır. Bu hastalık, belirli bir protein türünün anormal bir şekilde katlanması sonucu diğer proteinlerin de aynı şekilde katlanmasına neden olarak hücresel ölüme yol açabilir.



Bu nadir hastalıklar, uzun kuluçka dönemleriyle bilinir ve sonunda beynin fonksiyonlarını etkiler. Prion hastalıkları genellikle insanları etkilese de, hayvanlar arasında daha yaygındır.

Hasta ve Bitki Denetim Servisi, kronik zayıflama hastalığının şu ana kadar sadece geyik, ren geyiği, geyik ve Kanada geyiğinde doğal olarak görüldüğünü belirtmektedir.

CDC'ye göre, hastalık geyiklerde ciddi kilo kaybına, tökezlemeye, enerji kaybına ve diğer nörolojik semptomlara neden olabilir. Ancak, bu semptomların ortaya çıkması, kasılmadan sonra bir yıldan fazla sürebilir.

Şu anda bu hastalığın tedavisi veya aşısı bulunmamaktadır. Bazı durumlarda geyikler, zombi benzeri semptomlar geliştirmeden ölürler.

Norveç, Finlandiya, İsveç ve Güney Kore'de, ren geyiği ve geyiklerde az sayıda ithal vakanın kaydedildiği belirtilmiştir.

CDC'ye göre, Kasım 2023 itibarıyla ABD'nin en az 31 eyaletinde, Kanada'nın ise üç eyaletinde kronik zayıflama hastalığı vakaları görülmüştür. Ancak, hastalık yeni bir olay değildir; ilk tanımlanan vakalar 1960'ların sonlarında Colorado'daki bir araştırma tesisinde esaret altında tutulan geyiklerde ve ardından 1981'de yabani geyiklerde görülmüştür.

CWD henüz insanlarla ilişkilendirilmemiştir, ancak sağlık departmanı ekstra önlemlerin alınmasını tavsiye etmektedir.

1990'ların sonlarına doğru Colorado ve Wyoming'de görülen vakaların yayıldığı ve şu anda ülke geneline yayıldığı gözlemlenmiştir. CDC, etkilenen alanların genişlemeye devam etmesini beklemektedir.

Kronik zayıflama hastalığının hayvanlar arasında, özellikle dışkı, tükürük, kan ve idrar gibi vücut sıvıları yoluyla bulaştığı düşünülmektedir. Bu hastalık son derece bulaşıcıdır ve özellikle kapalı sürülerde hızla yayılabilir.

CDC, bilinen hiçbir kronik zayıflama hastalığı vakasının insanları etkilemediğini belirtmektedir. Ancak, hastalığın insanlara geçip geçmeyeceğini belirlemek için çalışmalar devam etmektedir.

Uzmanlar, hastalığın yavaş ilerleyen bir felaket olabileceği konusunda uyarıda bulunmuş ve hükümetleri bu olasılığa karşı hazırlıklı olmaya çağırmıştır. CDC'nin önerilerine göre, geyik etiyle temas eden kişilerin dikkatli olmaları ve avcıların yakaladıkları etleri test etmeleri önerilmektedir.