Youssef En-Nesyri attı, Fas galip geldi

Afrika Uluslar Kupası Elemeleri Grup B 5. hafta maçında Fas, deplasmanda Gabon'u 5-1 mağlup etti. Mücadelede oyuna sonradan giren Youssef En-Nesyri'de gol attı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Twitter
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Youssef En-Nesyri attı, Fas galip geldi
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15 Kasım 2024 23:58
Afrika Uluslar Kupası Elemeleri Grup B 5. hafta maçında Fas, deplasmanda Gabon ile karşı karşıya geldi. Stade de Franceville Stadyumu'ndaki maçta deplasman ekibi Fas, sahadan 5-1'lik skorla galip ayrıldı.

Fas'a galibiyeti getiren golleri 17'de Jamal Harkass, 20 ve 23'te Brahim Diaz, 81'de Youssef En-Nesyri ve 90'da Ismael Saibari kaydetti. Gabon'un tek golünü ise 4'te Denis Bouanga attı.

Sofyan Amrabat maça ilk 11'de başladı ve 90 dakika sahada kaldı. Youssef En-Nesyri ise maça yedek kulübesinde başladı. 64. dakikada oyuna dahil oldu.

Fas, bu maçın ardından grupta puanını 15'e yükseltti. Gabon 7 puanda kaldı.

Grubun bir sonraki maçında Fas, sahasında Lesotho'yu ağırlayacak. Gabon, Orta Afrika deplasmanına gidecek.
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