Youssef En-Nesyri attı, Fas galip geldi

Afrika Uluslar Kupası Elemeleri Grup B 5. hafta maçında Fas, deplasmanda Gabon ile karşı karşıya geldi. Stade de Franceville Stadyumu'ndaki maçta deplasman ekibi Fas, sahadan 5-1'lik skorla galip ayrıldı.



Fas'a galibiyeti getiren golleri 17'de Jamal Harkass, 20 ve 23'te Brahim Diaz, 81'de Youssef En-Nesyri ve 90'da Ismael Saibari kaydetti. Gabon'un tek golünü ise 4'te Denis Bouanga attı.



Sofyan Amrabat maça ilk 11'de başladı ve 90 dakika sahada kaldı. Youssef En-Nesyri ise maça yedek kulübesinde başladı. 64. dakikada oyuna dahil oldu.



Fas, bu maçın ardından grupta puanını 15'e yükseltti. Gabon 7 puanda kaldı.



Grubun bir sonraki maçında Fas, sahasında Lesotho'yu ağırlayacak. Gabon, Orta Afrika deplasmanına gidecek.