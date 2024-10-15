YKS ek tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? 2024

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonuçlarına göre ek yerleştirme sürecinde tercih işlemleri 11 Eylül Çarşamba günü saat 23.59'da sona erdi. 2 yıllık ön lisans ve 4 yıllık lisans programların boş kontenjanlara göre yapılan üniversite ek tercih başvuruları ÖSYM AİS ekranı üzerinden aday T.C kimlik numarası ve şifresi ile gerçekleşecek.YKS ek tercih sonuçları için tarih araştırmaları başladı. YKS ek yerleştirme tarihlerinin açıklanmasının ardından üniversite ek yerleştirme işlemleri 6-11 Eylül tarihleri arasında yapılacak.Buna göre; YKS ek tercih sonuçlarının eylül ayının son haftasında açıklanması bekleniyor.Adaylar, 2024-YKS ek yerleştirme için tercihlerini, 6-11 Eylül'de T.C. kimlik numarası ve şifresiyle ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulaması'ndan yapacak.Ek yerleştirmeye başvuracak adayların 2024-YKS Yükseköğretim Programları Ek Yerleştirme Kılavuzu'nu dikkatle incelemeleri, tercihlerini kılavuz bilgileri doğrultusunda yapmaları gerekiyor.2024-YKS ek yerleştirmede tercih yapabilmek için adayların 2024-YKS yerleştirme puanlarının hesaplanmış olması gerekmektedir.Adaylar, tercih yapma hakları bulunan tablolardan 24'ü geçmemek üzere istedikleri sayıda tercih yapabileceklerdir.