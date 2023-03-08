YKS basvuruları 2023! YKS başvurusu başladı mı? YKS sınav başvuru tarihi

GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU

ÖSYM tarafından açıklanacak sınav tarihleri için araştırmalar sürüyor. Özellikle üniversite sınavına hazırlık yapan öğrenciler, YKS sınav ve başvuru takvimini merak ediyor. Geçtiğimiz yıl AYT-TYT ve YDT sınavı başvuruları Şubat ayı içerisinde gerçekleştirilmişti. Kahramanmaraş'ta yaşanan depremin ardından ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Ali Ersoy sınavlarla ilgili önemli değerlendirme yaptı. Kamu kurumlarında memur olmak isteyenler KPSS sınavlarına katılacak. Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi son olarak Kasım ayında yayınladığı takvimi geri çekmişti. Peki 2023 YKS, KPSS, DGS ve ALES sınavları ne zaman? İşte, 2023 ÖSYM sınav takvimine ilişkin son bilgiler…Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) AYT, TYT ve YDT olmak üzere üç oturumda gerçekleştiriliyor. Kasım ayında yayınlanan takvimde sınavların 17-18 Haziran'da yapılacağı duyuruldu. Ancak seçim ve sınav takviminin üst üste gelmesiyle takvim geri çekildi.Kahramanmaraş'ta yaşanan deprem sonrası öğrencilerin mağdur olmaması için çalışmalar sürüyor. Son olarak ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Ali Ersoy yaptığı açıklamada Deprem bölgesindeki bazı bölgelerin boşaldığını öğrendik, bu bölgeler nüfus hareketliliği çok fazla.Dolayısıyla bundan sonraki süreçte sınavların nasıl yapılacağını beraber karar vereceğiz. Sınav sürecinde hiçbir bireyin mağduriyet yaşamaması temel hedefimiz olacak" dedi.KPSS, DGS ve KPSS sınav ve başvuru tarihlerini içeren takvim henüz yayınlanmadı. ÖSYM'nin konuyla ilgili çalışmalarını tamamlamasının ardından sınav takviminin güncel hali paylaşılacak.KPSS ortaöğretim ve ön lisans sınavları iki yılda bir gerçekleştirilmektedir. Lise ve iki yıllık üniversite mezunlarına yönelik Kamu Personeli Seçme Sınavı geçtiğimiz 2022 yılında düzenlendi. KPSS ortaöğretim ve ön lisans sınavları önümüzdeki 2024 yılında organize edilecek.4 yıllık üniversitelerden mezun olan adayların katılacağı KPSS lisans oturumları ise her yıl yapılmaktadır. KPSS Genel Kültür-Genel Yetenek, Eğitim Bilimleri, Alan Bilgisi ve ÖABT sınav ve başvuru tarihleri takvimin yayınlanması ile belli olacak.Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi kısa süre içerisinde yapılacak sınavlar için tarihleri tek tek duyuruyor. Son olarak Kahramanmaraş'ta yaşanan deprem sonrası sınav takvimleri şu şekilde açıklandı;Elektronik Yabancı Dil Sınavı (e-YDS 2023/3 İngilizce) 18 Mart 2023Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı 2023-YÖKDİL/1 26 Mart 2023Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı2023-MSÜ 2 Nisan 2023Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı 2023-YDS/1 9 Nisan 2023Elektronik Yabancı Dil Sınavı (e-YDS 2023/4 Farsça/Yunanca, Bulgarca) 15 Nisan 2023Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı 2023-TUS 1. Dönem 15 Nisan 2023Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı 2023-ALES/1 16 Nisan 2023